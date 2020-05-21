Несмотря на то что эпидемия нового коронавируса продолжает бушевать, многие страны начали ослаблять режим самоизоляции и возобновлять экономическую деятельность.. Европейская комиссия обсуждает планы и предложения организовать безопасные туристические коридоры

Во вторник 19 мая прошла видеоконференция канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств стран Вышеградской группы (V4). В ней приняли участие венгерский премьер Виктор Орбан, чешский премьер Андрей Бабиш, польский премьер Матеуш Моравецкий и недавно назначенный премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Они обменялись мнениями по текущей проблеме коронавируса и определили, что в интересах всех пяти стран постепенно снять ограничения на пересечение границ и контроль за ними, как только это позволит ситуация с коронавирусом.

Судя по всему, граница между Германией и странами V4 может быть открыта одновременно в середине июня. На 15 июня уже назначено открытие германо-австрийской границы. Очевидно, что в этот же день могут быть открыты границы Германии с Польшей и Чехией. Дальше — границы Австрии с Чехией, Словакией и Венгрией и между странами V4. Европа очень боится, что Китай скупит ее развалившуюся экономику – немецкий эксперт Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ранее Европейская комиссия представила план возобновления туризма в странах ЕС. На фоне этой работы разные страны пообщались друг с другом.

Идея в том, что люди должны иметь возможность перемещаться между странами, которые взяли распространение инфекции под контроль. В числе участников обсуждения Дания, Греция, Австрия, Чехия, а также страны, не входящие в ЕС: Норвегия, Австралия, Израиль и Сингапур.

В рамках предложенного Европейской комиссией плана обсуждаются предложения организовать безопасные туристические коридоры. Страны с одинаковой эпидемиологической ситуацией откроют границы между собой.

Как известно, Греция очень зависит от людей в плавках и солнечных очках. Рынок труда и экономический рост тесно связаны с притоком туристов. Греки хотят ускорить процесс и обеспечить формирование безопасных туристических коридоров. Карантин и кризис точно приведут к снижению уровня каждой конкретной жизни – Вассерман © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

На Кипре с 15 июня планируют вновь начать принимать туристов. Министерство туризма этой страны рассчитывает на восстановление 30% от показателей прошлого года по туристическому потоку и доходам от индустрии отдыха.

Германия, Австрия, Франция и Швейцария в минувшие выходные слегка приоткрылись друг для друга, а полностью откроются они 15 июня.

Некоторые страны уже открыли общие границы. Граждане Эстонии, Латвии и Литвы могут свободно ездить друг к другу.

Латвийская авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин. Компания получила разрешение Министерства транспорта Латвии. AirBaltic в марте была первой в мире авиакомпанией, которая приостановила полеты из-за коронавируса.

В Дании многие партии выступают за то, чтобы открыть границу с Германией и Норвегией, но не со Швецией. Даже соседняя Финляндия допускает, что со Швецией придется обойтись по-особенному.

С чисто юридической точки зрения Швеции противопоставить нечего. Каждая страна в пределах Шенгена вправе сама определять степень открытости своих границ, если речь идет о порядке и безопасности. Хроники коронавируса. Швеция оплачивает приобретённый иммунитет жизнями стариков © AFP, Jonathan NACKSTRAND

Показатели смертности в этой стране сейчас обсуждает пресса всего мира, и это дает повод держать шведов в изоляции.

«Если с точки здравоохранения открывать границу со Швецией будет неразумно, пусть шведы сидят дома», — заявил лидер «Венстре», крупнейшей оппозиционной партии Дании.

Во многих странах мира, где произошла вспышка эпидемии, закрыли магазины, заводы, рестораны и развлекательные заведения. Там придерживались строгой изоляции, введя жесткие ограничения на перемещения. С тех пор прошло более двух месяцев.

Население серьёзно обеднело. Люди начали активно требовать послаблений. Мировая экономика оказалась в сложной ситуации, поэтому можно понять такие решения: нельзя допустить, чтобы удар стал еще сильнее.

Важны основания для послаблений и сам процесс снятия ограничений. Специалисты считают, что если делать все в спешке, это приведет ко второй волне пандемии.

«Чтобы сохранить людей и нормальную жизнь, важно возвращаться в привычное русло постепенно и размеренно», — подчёркивает Всемирная организация здравоохранения. Коронавирус расколол мир. Австралия против Китая, Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Необходимо выработать объективные нормы на основе научных заключений и принимать меры поэтапно. Нужно тщательно продумать политику, которая будет способствовать окончанию пандемии.

Южная Корея преуспела во всеобъемлющем тестировании, отслеживании местонахождения больных и сдерживании роста заражений. Ее меры против COVID-19 в мире оценили очень высоко. Тем не менее на прошлой неделе были ослаблены ограничения на передвижение, и сразу же после этого произошло массовое заражение с очагом в ночном клубе.

Китай, откуда началось распространение эпидемии, гордится удачным сдерживанием вируса и спешит возобновить экономическую деятельность. Однако в этом месяце повторное массовое заражение произошло в Ухане и в провинции Гирин.

США — лидер по числу зараженных, однако президент Дональд Трамп также спешит возобновить экономическую активность. «Лавировать будет все труднее». Грозин рассказал, что Китай и США потребуют от других стран © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

При этом даже малейшие послабления даже в развитых странах приводят к новым вспышкам COVID-19, и в этом коварство нового коронавируса.

Вызывают опасения страны, которые пытаются бездумно в спешке открывать границы и восстанавливают экономическую деятельность, несмотря на отсутствие достаточного контроля над инфекцией.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru