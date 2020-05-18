Верховная Рада Украины 13 мая провалила постановление, возлагавшее равную ответственность за Вторую мировую на СССР и нацистскую Германию. При этом новых попыток принять его не будет. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, неправильно повторно ставить на голосование ранее отклонённые документы

Однако сам факт внесения этого вопроса в сессионный зал настораживает и наводит на конспирологические мысли.

Как известно, постановление отклонили, поскольку его не поддержала большая часть фракции «Слуга народа». Но с самого начала можно было предположить, что такой документ в случае голосования сделает публичным раскол президентской политсилы по чувствительному для общества вопросу.

Таких расколов во фракции очень стараются избежать. Для этого есть договоренность о фактическом праве вето со стороны 30% меньшинства: если 30% депутатов фракции не поддерживают тот или иной проект, он не вносится в зал. Об этой норме много говорили, в последний раз совсем недавно, когда зашла речь о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство. Чтобы не спекулировали. Германия признала свою единоличную вину в развязывании Второй мировой © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

С точки зрения партийных интересов подобный порядок необходим — не нужно демонстрировать посторонним степень разногласий, чтобы не давать повода для многозначительных выводов. Каких выводов, напомнил тот же Саакашвили 29 апреля, когда после встречи с самой маленькой из партийных фракций записал в «Фейсбуке»: «Позиция партии «Голос»: «Прямой ответственностью большинства есть формирование правительства. Если большинство не способно сформировать правительство, тогда надо четко признавать, что большинства не существует и создавать новую коалицию"».

Да, провал постановления о совместной вине СССР и Германии — это не провал кандидатуры министра. Но повод для разговоров в этом направлении всё равно есть, учитывая важность вопроса, которому посвящен документ.

Может быть, праздники и карантин повлияли на обычную процедуру рассмотрения вопроса во фракции? Но в это трудно поверить. Ведь внутренние голосования сейчас обычно проходят не на собрании парламентариев от «СН», а в партийном чате.

Да, времени обсудить постановление было не так много. Документ зарегистрирован 5 мая. Но в данном случае такого срока вполне достаточно. Ведь особо изучать ничего не нужно. Убеждения, кого считать виновником войны, у депутатов должны уже давно сформироваться. Еще правильнее было бы обсудить такой документ с фракцией еще до регистрации. День Победы стал опасной темой для западных СМИ © REUTERS, Fabrizio Bensch

Однако и дата постановления, и фамилия его автора наводят на дополнительные размышления. Александр Мережко — глава комитета Рады по иностранным делам — до сих пор был персоной не слишком публичной, а в своём единственном большом интервью он выглядит человеком очень осторожным и говорящим крайне обтекаемо. В этом интервью, которое «РБК-Украина» опубликовало 15 марта, вскоре после казавшегося прорывным заседания Контактной группы, Мережко не просто старательно обходит острые углы — в тексте вообще нет ничего о двух самых острых на то время вопросах: о "минском" консультативном совете и срыве презентации платформы примирения и единства Сергея Сивохо.

Трудно поверить, что журналист таких вопросов не задавал. Скорее всего Мережко на них отвечать отказался, но при согласовании текста этот момент был опущен.

Логично объяснять такой отказ тем, что Мережко не знал, как отвечать "правильно", чтобы подыграть президенту (может, и сам Зеленский этого тогда не знал). Но раз столь осторожный политик выступает инициатором проекта подобно постановления, значит, он получил отмашку.

Рада имела возможность принять это постановление еще на внеочередном заседании 7 мая, тем более что заключение возглавляемого Мережко комитета сделано также 5 мая. Ведь реагировать на какие-либо даты принято до их наступления, а не после. Так поступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своими коллегами из трех прибалтийских стран, чья статья с обвинениями России в «манипулировании» историей Второй мировой войны появилась на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung поздно вечером 7 мая.

Да, это было после заседания Рады, но люди уровня Мережко должны были знать о публикации заблаговременно.

Но судя по стенограмме Рады от 7 мая, никто из депутатов не просит поставить на голосование постановление к 75-летию окончания войны. Самое логичное объяснение этому обстоятельству то, что его сторонникам ясно: голосов нет. Разумеется, даже зная это, «Евросолидарность» и «Голос» были бы заинтересованы обнажить раскол президентской фракции. Но и они не инициируют рассмотрение постановления. Для них принятие антироссийской резолюции важнее собственных партийных интересов. Но в таком случае следует, что и они, и другие их единомышленники рассчитывали, что на следующем заседании голоса найдутся. Отставка Рябошапки как бунт Зеленского против Запада или его имитация. Главные темы соцсетей 6 марта © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Такие расчеты могли быть связаны только с надеждой, что Зеленский на праздник, как и в День памяти жертв Холокоста в конце января, скажет нечто про сговор тоталитарных режимов и тем самым даст сигнал колеблющимся депутатам. Да, президент уже говорил такие слова в ходе визита в Польшу в январе. Но в своих неоднократных выступлениях 8 и 9 мая он ничего подобного не повторил. Немало из сказанного им тогда заслуженно не нравится тем, кто искренне чтит память о войне, но всё же до уровня статьи Кулебы и прибалтийских министров он не дошел.

Думаю, после этого те, кто рассчитывал принять постановление 13 мая, должны были понять его заведомую непроходимость. В интересах «слуг народа» было похоронить его, не доводя до парламентских дебатов. Повод для этого был: годовщина-то уже прошла, и голосовать после нее будет, говоря по-народному, «в свинячий голос».

В такой ситуации выносить постановление на голосование его сторонниками в СН, обнажая раскол фракции, вовсе не означает одну их твердолобую русофобию. Очень возможно, что так они выполняли обязательства перед вышестоящими господами. И отнюдь не из Украины.

Главный интерес этих господ состоял вовсе не в том, чтобы Мережко, Потураев и им подобные своими голосами расписались в верности трактовки истории, утвержденной постановлением Европарламента в прошлом году. И даже не в том, чтобы публично замерить раскол правящей фракции по важнейшей идеологической линии (хотя это, бесспорно, интересно). Главный интерес в том, чтобы выяснить, возможно ли в Раде большинство из надежно антироссийской части «Слуги народа», «Голоса», «Евросолидарности» с добавлением в случае необходимости «Батькивщины» и мажоритарщиков. Именно такое большинство было бы твердой гарантией того, что украинская власть не станет неприятно удивлять Запад.

А подозрения насчет подобного удивления заметно увеличились после увольнений Гончарука и особенно Рябошапки, когда произошло ситуативное блокирование президентской партии и «Оппоплатформы». Раскол в «Слуге народа»: война Коломойского против Сороса и Пинчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на то что постановление было провалено, 200 поданных за него голосов показали, что теоретически такое большинство наскрести возможно. Хотя, очевидно, для него требуется и «Батькивщина», и минимум одна из групп мажоритарщиков. Надо учитывать, что за документ проголосовала чуть большая часть правящей фракции — 128 депутатов из 248. К тому же заметное число депутатов всех политсил отсутствовало. В «Слуге» таких было 38. Кстати, 12 из отсутствовавших присутствовали через 5 с лишним часов при голосовании за продление санкций относительно российских соцсетей. И 11 из них голосовали «за».

Признаю, что изложенная версия отдаёт конспирологией. Однако стоит иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, Западу принципиально важно, чтобы украинские политики отмежевывалась от великой Победы. Только этим обстоятельством можно объяснить феномен того, что на самой заре Майдана, в ноябре 2013, еще до «избиения студентов» и фракция УДАР Виталия Кличко, и внефракционный депутат Петр Порошенко внезапно изменили отношение к постановлениям к 70-летию освобождения городов Украины.

Во-вторых, даже если никем не ставилась задача такого зондажа мнений, голосование всё равно дало кураторам Украины ценную информацию к размышлению, которой они не преминут воспользоваться. Дополнительную информацию такого же рода даёт голосование за постановление с призывом продлить санкции против российских соцсетей. Оно, как известно, было принято 248 голосами, из которых «Слуги народа» дали 182.

Таким образом, минувшая среда показала, что во фракции есть два антироссийских большинства. Первое — незначительное, но оголтелое (голосовавшие за постановление к 75-летию окончания войны), второе — более широкое, включающее не только оголтелых (голосовавшие за продление санкций против «Одноклассников»). Это второе большинство вкупе с «Евросолидарностью» и «Голосом» имеет свыше 226 мандатов. Вероятно, именно такая тройственная коалиция для Запада предпочтительней всего.