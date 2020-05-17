В шестнадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Особых событий на Украине за прошедшую неделю не было, но поводы немного посмеяться периодически возникали.

В посёлке Верховина на Ивано-Франковщине создаётся городок хоббитов, точь-в-точь как в Новой Зеландии, но — гуцульский. Там создаются подземные дома-норы, в которых можно жить постоянно или сдавать их внаём.

Религией гуцульского Хоббитхилла объявлена любовь к Украине.

Организаторы утверждают, что «поскольку Хоббитхилл — это сказочный город-страна, в нем будет: 1. Герб 2. Гимн 3. Флаг 4. Валюта 5. Конституция 6. Декларация о Независимости от орков 7. Избранная власть 8. Таможня 9. Жандармерия 10. Войско 11. Шрифт 12. Символы 13. Правила 14. Суд 15. Пресса 16. Почта. Каждый житель Хоббитхилла будет иметь паспорт гуцульского хоббита».

О проведении АТО против хоббитских сепаратистов будет сообщено дополнительно.

Это правда. Даже относительно последнего пункта — предыдущие 16 пунктов вполне достаточное основание для проведения профилактических обстрелов из тяжёлой артиллерии.

Однажды главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко назначили капитаном «Титаника».

И вот поплыл он и столкнулся с айсбергом. Ляшко, не долго думая, по громкой связи заявил:

— Уважаемые пассажиры! Извините, что я к вам обращаюсь, но мы столкнулись с айсбергом и корабль тонет. Вода ужасно холодная и тут глубоко. Спасайся кто может.

Естественно, на корабле начинается паника, люди дерутся за места в шлюпках, шлюпки ломаются…

В общем, все утонули. Один Ляшко почему-то уцелел. Плывёт такой на маленьком плоту посреди Атлантического океана и удивляется:

— Ну почему так получилось? Я ж делал, как всегда. На Украине с коронавирусом получилось ведь…

Это неправда, конечно. Но идея устроить панику, чтобы спасти людей, — это безусловная новация в деле борьбы с эпидемиями, которую первым озвучил Ляшко. Это он ведь сказал, что доступ в парки был закрыт, чтобы люди испугались и поняли, что требования карантина надо исполнять.

В Киеве проведены третьи натурные испытания совершенно секретного отечественного оружия «Лучи гидности».

Впервые их испытывал в 2015 и 2016 годах Пётр Порошенко. Всё было оформлено в виде празднования годовщины гибели «небесной сотни». Испытания прошли успешно, Путин испугался и от захвата Киева отказался.

Сейчас испытания были проведены как превентивная мера, чтобы оказать давление на Россию накануне заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске. Представлено это было как инициатива творческих кругов, призванная привлечь внимание к необходимости вывода из карантина учреждений культуры. Но мы-то знаем…

Это такая же правда, как использование Петлюрой «фиолетовых лучей» в феврале 1919 года, описанного Константином Паустовским.

Скандалом завершилась презентация нового проекта мультимедийного мемориала в Бабьем Яру, разработанного режиссёром Ильёй Хржановским.

Проект предполагает, что на входе каждый посетитель будет проходить тест на расовую неполноценность и, в соответствии с его результатами, играть какую-то роль в мультимедийном представлении — эсэсовца, украинского полицая, еврея…

Для расово неполноценных — бонус. После того, как их показательно расстреляют, они смогут примириться с эсэсовцами и полицаями. Возможно, даже почистить им сапоги.

Совершенно непонятно, что, собственно, не понравилось евреям. Ведь всё же как мы любим — будем достойны памяти героев Бабьего Яра и т.п.

Если мы приукрасили, то самую малость. Так что это правда. Кстати, сейчас разворачивается скандал вокруг фильма Хржановского «Дау: дегенерация». Так вот, дегенерация — это процесс, который происходил с режиссёром во время съёмок фильма. И он успешно завершился. Потому что дальше — некуда.

Украинский МИД и Институт национальной памяти решительно протестуют в связи с тем, что в России 12 мая в море для проведения ходовых испытаний вышел подводный атомный ракетоносец «Князь Владимир».

Это головной корабль проекта «Борей-А», который отличается пониженной гидроакустической заметностью и способен нести 16 МБР «Булава».

В заявлении украинских государственных институтов указывается, что эта подводная шаланда, конечно же, не идёт ни в какое сравнение с патрульным катером «Кайра-150», столь талантливо изображённым на обороте упаковки из-под… ну, неважно, самим Мустафой Найемом.

Но возмущение МИД и УИНП вызвала очередная попытка цинично аннексировать украинскую историческую память: ведь Владимир — князь киевский, следовательно — украинский. Какое право страна-агрессор имеет право называть именами наших исторических деятелей свои ржавые корыта без нашего согласия? Хотя УИНП был бы не против, если бы ему дали имя Петлюры или Бандеры.

Это неправда. Без Климкина и Вятировича МИД и УИНП совсем отбились от рук. Хотя сама по себе идея назвать какое-нибудь ржавое корыто именем Бандеры и отправить на нём в плавание руководителей МИД и УИНП у многих вызовет интерес…

Визит заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин, где он, несмотря на карантин и санкции, вёл переговоры с советником Меркель, вызвал панику в кругах украинских патриотов. Они ведь считают неприемлемым ведение переговоров об Украине за спиной Украины (главным образом потому, что все так и делают, зная недоговороспобность украинского руководства).

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба быстро их успокоил:

— МИД Германии согласовывает с нами все свои действия относительно Минских соглашений, — заявил он и захлопнул книгу «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров».

Чистая правда. Даже книга такая у Кулебы есть. Её каждый глава МИД передаёт преемнику.