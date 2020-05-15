На первом месте по числу зараженных остаются Соединённые Штаты, где коронавирус диагностировали у 1,4 млн человек. Скончались 85,9 тыс. человек, 246,4 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Россия: 262,8 тыс. зараженных, 2,4 тыс. погибших, 58,2 тыс. выздоровевших.
На третьем месте Великобритания, где у 234,4 тыс. людей выявили коронавирус. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 33,6 тыс. человек.
Сложной остаётся ситуация в Испании (229,5 тыс.), Италии (223 тыс.) и Бразилии (203,1 тыс.)
Ситуация на Украине
Как сообщает Минздрав, на Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 476 человек, 4473 выздоровели. За последние сутки коронавирус выявили у 483 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой вспышке коронавируса в столице: заболевание выявили у 53 воспитанниц и 28 сотрудников Дарницкого дома-интерната для девочек. Его закрыли на карантин. Отмечается, что первой заболела одна из воспитательниц.
Украинцев планируют массово протестировать на наличие антител к коронавирусу. В настоящее время в Министерстве здравоохранения готовятся утвердить алгоритм проведения тестирования. Если всё пойдет по плану, его могут начать проводить уже на следующей неделе.
Также стало известно, что 20 мая Кабмин примет решение о дате возобновления работы детских садов.
«Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей», — заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
В воскресенье, 17 мая, на Украину вылетит последний эвакуационный рейс для украинцев, которые хотят вернуться домой из Китая. Билеты на рейс компании МАУ обойдутся пассажирам в 24 тыс. гривен (66,5 тыс. рублей). Специальный чартерный рейс проследует по маршруту Шанхай—Киев. Отмечается, что после 17 мая такие рейсы осуществляться не будут.
В Тернополе с 16 мая планируют возобновить работу всех рынков. Их деятельность будут тщательно контролировать, а при обнаружении нарушений рынки могут снова закрыть, заявил мэр города Сергей Надал. Он также заявил, что в настоящее время ведется подготовка к возобновлению работы общественного транспорта.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 2418 человек, 58 226 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 598 человек.
В Бурятии впервые выявили случай повторного заболевания коронавирусом. Пациентку снова госпитализировали.
«Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была», — рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что расслабляться и снимать ограничения пока рано. Она также напомнила о грядущей сезонной эпидемии гриппа, которая может наложиться на пандемию коронавируса.
Глава ФМБА Вероника Скворцова также заявила об уменьшении числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в Москве бессимптомные случаи составляют 60%, в целом по России — бессимптомен каждый второй случай.
Московский метрополитен отправил на карантин около 1,4 тыс. сотрудников — возрастом старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. В остальном метро работает в обычном режиме, не считая некоторых правил безопасности, введённых в связи с пандемией.
Ситуация в мире
Власти Эстонии заявили, что им удалось одержать победу над распространением коронавируса. По словам министра социальных дел Эстонии Танела Кийка, сейчас страна сталкивается только с вторичными волнами и небольшими локальными очагами инфекции.
Италия отмечает положительную динамику и планирует с 3 июня ослабить карантин и позволить жителям свободно перемещаться внутри страны. В отдельных регионах запрет на перемещение могут снять уже с 18 мая, а с 3 июня разрешить поездки между регионами. Также с 4 мая в стране открываются заводу, а с 18 мая — магазины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично знал пятерых людей, погибших от коронавируса, двое из них были его близкими друзьями.
«Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — отметил президент.
Он также добавил, что погибшие знакомые были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не самым лучшим здоровьем.
В Ухане во время тотального тестирования на коронавирус за сутки выявили 11 заражённых. Заболевшие не обращались за помощью к медикам, так как не имели ярко выраженных симптомов. Ранее сообщалось, что тестирование пройдут все 11 млн жителей города.