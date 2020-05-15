По состоянию на 16:00 пятницы, 15 мая, в мире зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 302,4 тыс. человек, свыше 1,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных остаются Соединённые Штаты, где коронавирус диагностировали у 1,4 млн человек. Скончались 85,9 тыс. человек, 246,4 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Россия: 262,8 тыс. зараженных, 2,4 тыс. погибших, 58,2 тыс. выздоровевших.

На третьем месте Великобритания, где у 234,4 тыс. людей выявили коронавирус. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 33,6 тыс. человек.

Сложной остаётся ситуация в Испании (229,5 тыс.), Италии (223 тыс.) и Бразилии (203,1 тыс.)

Ситуация на Украине

Как сообщает Минздрав, на Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 476 человек, 4473 выздоровели. За последние сутки коронавирус выявили у 483 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой вспышке коронавируса в столице: заболевание выявили у 53 воспитанниц и 28 сотрудников Дарницкого дома-интерната для девочек. Его закрыли на карантин. Отмечается, что первой заболела одна из воспитательниц.

Украинцев планируют массово протестировать на наличие антител к коронавирусу. В настоящее время в Министерстве здравоохранения готовятся утвердить алгоритм проведения тестирования. Если всё пойдет по плану, его могут начать проводить уже на следующей неделе.

Также стало известно, что 20 мая Кабмин примет решение о дате возобновления работы детских садов.

«Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей», — заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 мая

В Тернополе с 16 мая планируют возобновить работу всех рынков. Их деятельность будут тщательно контролировать, а при обнаружении нарушений рынки могут снова закрыть, заявил мэр города Сергей Надал. Он также заявил, что в настоящее время ведется подготовка к возобновлению работы общественного транспорта.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 2418 человек, 58 226 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 10 598 человек.

В Бурятии впервые выявили случай повторного заболевания коронавирусом. Пациентку снова госпитализировали.

«Двадцать первого апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, поэтому ее повторно госпитализировали. Она сейчас находится у нас на лечении. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, которая у нее была», — рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Анна Попова. При этом она отметила, что расслабляться и снимать ограничения пока рано. Она также напомнила о грядущей сезонной эпидемии гриппа, которая может наложиться на пандемию коронавируса.

Глава ФМБА Вероника Скворцова также заявила об уменьшении числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в Москве бессимптомные случаи составляют 60%, в целом по России — бессимптомен каждый второй случай.

Московский метрополитен отправил на карантин около 1,4 тыс. сотрудников — возрастом старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. В остальном метро работает в обычном режиме, не считая некоторых правил безопасности, введённых в связи с пандемией.

Ситуация в мире

Власти Эстонии заявили, что им удалось одержать победу над распространением коронавируса. По словам министра социальных дел Эстонии Танела Кийка, сейчас страна сталкивается только с вторичными волнами и небольшими локальными очагами инфекции.

Хроники коронавируса. Швеция оплачивает приобретённый иммунитет жизнями стариков © AFP, Jonathan NACKSTRAND Италия отмечает положительную динамику и планирует с 3 июня ослабить карантин и позволить жителям свободно перемещаться внутри страны. В отдельных регионах запрет на перемещение могут снять уже с 18 мая, а с 3 июня разрешить поездки между регионами. Также с 4 мая в стране открываются заводу, а с 18 мая — магазины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично знал пятерых людей, погибших от коронавируса, двое из них были его близкими друзьями.

«Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — отметил президент.

Он также добавил, что погибшие знакомые были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не самым лучшим здоровьем.

В Ухане во время тотального тестирования на коронавирус за сутки выявили 11 заражённых. Заболевшие не обращались за помощью к медикам, так как не имели ярко выраженных симптомов. Ранее сообщалось, что тестирование пройдут все 11 млн жителей города.