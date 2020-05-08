Кабинет Министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка. Информация об этом появилась на правительственном сайте

Впрочем, это давно не является новостью. Еще в апреле омбудсмен по языковым вопросам написала заявление об увольнении. По словам Монаховой, ей в течение полугода даже не платили зарплату, не говоря уже об обеспечении работы всего секретариата. Журналист Вячеслав Чечило так прокомментировал информацию об отстранении языкового омбудсмена: «Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка. Где-то там далеко кипит чиновничья жизнь. Бессмысленная и никому не нужная, но за наши деньги». Мовный омбудсман: оштрафуем даже кружки для детей © скриншот "Николаевские Известия" | скриншот "Николаевские Известия" | Перейти в фотобанк

Нынешняя оппозиция в лице «Европейской солидарности» Петра Порошенко в этом событии видят очередной реванш и зраду. По их мнению, это выглядит как очередное наступление на украинский язык. «Свое решение Татьяна объяснила тем, что она не могла работать, поскольку Кабмин умышленно не создавал условия для работы. Даже элементарную задачу по созданию секретариата Уполномоченного правительство так и не смогло решить. Но странно, что вместо вполне логичных претензий к правительству, претензии предъявляются разработчикам Закона о языке: мол, все проблемы возникли из-за того, что там не определен статус секретариата как юридического лица. Закон четко установил, что правительство в течение 6 месяцев должен создать все условия для деятельности Уполномоченного, о чем Монахова сама говорит в своем интервью. Проблема Секретариата Уполномоченного, это еще одно проявление отношения действующей власти к государственному языку», — так прокомментировал ситуацию один из авторов «языкового закона» народный депутат Николай Княжицкий. Маленький "украиноязычный" лгун и размечтавшаяся Монахова © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Татьяну Монахову назначили на должность в ноябре 2019 года. Ее должность была учреждена в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят в апреле 2019 года. В ее обязанности должен был входить "контроль за следованием стандартов использования государственного языка".