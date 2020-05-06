Конфликт с мэром Черкасс - показательный случай, демонстрирующий слабость центральных властей Украины, говорит политические эксперты. Власть слаба, ничего сделать с популярными на местах политиками она не может и не сможет

У центральных властей Украины появилась новая серьёзная проблема. К эпидемии коронавируса и экономическому кризису добавилась политическая угроза от условной «партии мэров».

Началось всё еще в конце апреле с мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Он не согласился с решением Киева и пошёл на смягчение карантина в городе с 1 мая: открылись летние площадки ресторанов, рынки и непродовольственные магазины.

Позже Бондаренко даже заявил о готовности возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер, которые пагубно влияют на малый и средний бизнес.

Анатолий Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Анатолій Бондаренко Арсен Аваков.

После Бондаренко получил сообщение якобы от замглавы Офиса президента Сергея Трофимова с «последним предупреждением». А президент Зеленский отправил мэру Черкасс «пламенный привет».

Мэру идут в атаку

О возможных заступниках Бондаренко Украина.ру уже писала. Если очень коротко, мэр может рассчитывать на помощь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, сводного брата Михаила Саакашвили — Давида, а также местных криминальных кругов.

Однако примечательно, что вскоре Бондаренко поддержали мэры других городов Украины: Ивано-Франковска, Житомира, Мукачево. Из политических «тяжеловесов» высказались глава Львова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов.

При этом напряженные отношения с центральными властями сохраняются у мэра Харькова Геннадия Кернеса и градоначальника Одессы Геннадия Труханова. Непонятной остаётся и позиция мэра Киева Виталия Кличко: еще прошлым летом он открыто конфликтовал с главой Офиса президента Андреем Богданом, но Кличко на своём посту остался, а Богдан — нет.

Праздник непослушания. Партия мэров угрожает Зеленскому © president.gov.ua

Издание Украина.ру поговорило с украинскими политическими экспертами с целью выяснить, насколько серьёзную угрозу для властей страны представляет возможная «партия мэров» и чем ответит Киев во главе с президентом Владимиром Зеленским.

«Кто возглавит выход из карантина — тот станет героем»

Из ключевого для себя кризиса власть уже вышла, но с большими потерями. Такое мнение у директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника. По его словам, решение правительства, которое предусматривает смягчение карантинных мероприятий после 11 мая, оказалось намного шире, чем хотел мэр. То есть власть в какой-то мере этот кризис преодолевает.

«Но ключевым маркером в этой ситуации стало то, что власть очень слаба, поддаётся внешнему давлению, будь то радикалы, митингующие под Офисом президента, мэры, или протесты ФОПов (частных предпринимателей. — Ред.). То есть её относительно легко заставить пойти на уступки и изменить свою политику», — заявил политолог.

В этой ситуации мэры победили, но теперь власть пытается возглавить выход из карантина, уверен эксперт. Тем более общество устало, общество терпит убытки. Бортник уверен: кто возглавит выход из карантина — тот и станет героем, кто поведет общество после карантина — получит наибольшие электоральные дивиденды.

«А это в Украине год местных выборов. Борьба за то, кто возглавит выход из карантина (президент, правительство, мэры городов, оппозиционные партии, те или иные социальные группы вроде предпринимателей). Власть в этой ситуации перехватила небольшую инициативу, но все понимают, что это произошло в результате давления и конфликта с мэрами», — отметил политолог.

«Каждый будет действовать на своём локальном уровне»

Мэр украинского города емко описал, сколько на борьбу с коронавирусом ему дал центр © REUTERS, Valentyn Ogirenko Кирилл Молчанов. В прошлом году эти элиты были практически полностью повержены на выборах, были планы «слуг народа» проводить досрочные выборы мэров крупных городов, где они, наверное, победили бы.

«Сейчас в условиях экономического кризиса, пандемии, карантина местные власти в виде мэров городов решили отыгрывать позиции. Бледно смотрятся губернаторы на их фоне», — подчеркнул эксперт.

В то же время он не считает, что это спланированная или системная солидарная позиция: «просто каждый действует локально на своем уровне», но процесс уже пошел, «и думаю, что к осени, когда назначены выборы, он будет завершён».

Молчанов прогнозирует, что, скорее всего, каждый мэр будет действовать только на своём локальном уровне, а объединения не случится. Говоря о Кличко, эксперт отметил, что мэр Киева с властью практически помирился.

«У Кличко достаточно хорошие отношения с [руководителем ОПУ Андреем] Ермаком, Зеленским, и его сейчас никто не снимает с должности. Поэтому, думаю, он выступит на стороне власти и, возможно, даже будет негласным кандидатом власти на этих выборах», — допустил политолог.

«Центральная власть слаба, сам Зеленский слаб»

В связи с этой черкасской историей Зеленский столкнулся с окончательным разрушением вертикали власти, которая выходит за пределы президентских назначенцев. Такое мнение у директора Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова.

«С первых дней своего президентства он [Зеленский] показал, что не умеет работать как чиновник. Спустя 2 недели с момента своего избрания он поехал в Борисполь, накричал на местных чиновников, но ничего из этого не получилось. Шаг за шагом он эту свою беспомощность как бюрократа демонстрировал.

Черкасский мэр вызывает президента на дуэль: порыв или технология? © Facebook, Анатолій Бондаренко

В то же время Зеленский не будет решать вопрос с Бондаренко, отмечает эксперт: был отдан приказ Черкасской обладминистрации «рыть» под мэра и всячески его компрометировать, но это вряд ли принесёт успех.

«Скорее всего, центр попытается вывести эту историю из информационного поля и не дать ей дальше развиваться. Чтобы она колотилась там, в Черкассах, чтобы там грызлись между собой, а в Киеве занимались бы своими делами», — сказал Рудяков.

«Тренд года — усиление местного самоуправления»

В Украине уже сегодня формируются несколько вариаций партий мэров, которые собираются самостоятельно идти на местные выборы в сентябре этого года (выборы в областные советы и мэрские выборы). Об этом рассказал Руслан Бортник.

По его словам, уже очевидно, что эта партия мэров получила мощный электоральный толчок. Оппозиционные партии критиковали власти, но какой-то системности в этом не проявили. Они не хотят брать на себя ответственность за возможные последствия пика коронавируса. То есть выход из карантина сейчас возглавили мэры городов и отдельные социальные группы вроде предпринимателей и тех же фермеров.

«При грамотном позиционировании эта партия может стать одним из победителей местных выборов этого года. Учитывая слабость и некомпетентность центральных властей, роль местного самоуправления в Украине возрастает. Это один из ключевых трендов этого года — усиление политического веса местного самоуправления», — пояснил Бортник.

Примечательно, что, как отметил политолог, изначально задача сформировать партию мэров городов, которая была бы лояльна к власти, стояла перед мэром Киева Кличко. Но сейчас ситуация изменилась: мэр Днепра Филатов и его команда строят свою партию мэров, ведут активную информационную работу.

Мэры против президента. Крах в Украине проекта «ЧП под видом карантина» © Facebook, Анатолій Бондаренко

Возможна ли «Партия регионов 2.0»

Реально объединить хотя бы 10 мэров крупных и средних городов даже из одного региона, которые ментально близки друг другу, — это проблема, говорит Павел Рудяков. У каждого из них есть свои интересы, которые не вписываются в общую концепцию.

«Если посмотреть на нашу недавнюю историю, то у нас уже была Партия регионов, но фактически это была партия одного региона. Когда эта партия создавалась в начале 2000-х годов, там был замысел объединить другие регионы, но не получилось, потому что у каждого из регионов были свои интересы, а Донбасс был готов объединиться, только подминая под себя», — заявил эксперт.

Он прогнозирует, что большой единой партии мэров, куда войдёт хотя бы 50+1% мэров, не удастся создать — сильны противоречия, «но какой-то бренд вроде "Партии регионов" из одного региона на выборах работать будет».

«Не только король голый, но и свита, которая его играет»

У Зеленского нет и не было кадров, кандидатов, кто мог бы на местах противостоять на выборах популярным мэрам: тем же Кернесу и Труханову, подчёркивает Кирилл Молчанов.

По его мнению, ставка изначально осенью 2019 года делалась просто на бренд «Слуги народа», на имя самого Зеленского.

Политический расклад Одессы: мэр Труханов договаривается, «Слуга народа» теряет, ОПЗЖ укрепляется © Facebook, Геннадий Труханов | Facebook, Геннадий Труханов | Перейти в фотобанк

Власть слаба, ничего сделать с популярными мэрами она не может, уверен Руслан Бортник. Как-то договориться или найти взаимовыгодные форматы работы — это власть, скорее всего, будет делать. Сместить же этих мэров Зеленский и его команда сейчас вряд ли смогут.

«Я думаю, что давить на них, конечно, будут, в виде уголовных дел или проблем с центральными органами власти. Но это будет как элемент торгов. Если Порошенко не удалось сместить Кернеса, Труханова или Садового (хотя очень хотелось), тем более это не удастся Зеленскому, который гораздо слабее, чем Порошенко», — заявил политолог.

А Павел Рудяков уверен, что если нынешняя власть для улучшения своего кадрового потенциала собирается приглашать Саакашвили, то они не смогут удержать даже видимость того, что у них есть власть.

«Эта видимость скоро расползётся, и все увидят, что не только король голый, но и свита, которая его играет, тоже без ничего. И даже без масок», — сказал эксперт.