Фактическим лидером начавшегося на Украине бунта предпринимателей против карантина и местных властей против Киева стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он позволил себе открыто бросить вызов центральным властям, заверив своих сторонников, что ему за это ничего не будет

Всё началось с самовольного послабления карантина в городе, а закончиться может «сомализацией» Украины, когда формальная власть контролирует лишь центральный район столицы, а на всей остальной территории действуют многочисленные самопровозглашенные государства. Или просто банды местных феодалов. Украинский журналист Андрей Коваленко видит в этом конфликте даже признаки начала отделения регионов.

«Фактически сейчас мы наблюдаем начало конца сильного центра и зарождение мягкого регионального сепаратизма, который неизвестно когда и как выстрелит», — считает Коваленко.

«Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

Демонстративное неповиновение центральной власти говорит об уверенности мэра Черкасс в своих силах. И события последних дней действительно показали, что никто не смеет его арестовать. Мало того, его боятся даже допрашивать.

Кто же стоит за мятежным главой города?

В первую очередь следует отметить, что мэр Черкасс хорошо подстраховался перед выпадом против Киева. Как отмечает украинский политолог Кирилл Сазонов, личной подписи Бондаренко под решением об ослаблении карантина нет.

«Дело в том, что решение о выходе города из карантина принял горисполком голосованием, то есть речь идет о коллективном решении, а коллективной ответственности в Украине нет. Ни один сельский, городской, поселковый городской совет никогда ни за что в Украине никакой ответственности не нес. Просто потому, что коллективной ответственности нет», — говорит Сазонов, подчеркивая также, что угрозы в адрес главы Черкасс из Офиса президента были достаточно глупыми, потому что подпись под документом о снятии карантина стоит не его, а его первого заместителя.

Бондаренко понимал, что начнется давление центра, поэтому преждевременно подстраховался.

Во-вторых, его позицию целиком и полностью поддержала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», ставленником которой он и является. Поддержали городские власти Черкасс и мэры других городов, включая Львов и Ивано-Франковск. На прошлогодних президентских выборах мэр Черкасс, по его же словам, поддерживал и консультировал местный предвыборный штаб «Слуг народа».

В 1990-х годах Анатолий Бондаренко был известен как «Толя-Железяка», поскольку контролирол пункты приёма металлолома Лысянского района Черкасской области, через которые в своё время прошли распиленные на металлолом промышленные объекты района.

Мэр Черкасс заявил, что готов к публичной встрече с Зеленским © Facebook, Анатолій Бондаренко

В 2018 году о связи Анатолия Бондаренко с ОПГ «Торпеда» писало и украинское издание «Аргумент.юа».

«Группировка «Торпеда» успешно и беспрепятственно действует в Черкассах с 1990 года. И за это время успела вырастить собственного мэра, собственных депутатов, собственных прокурорских и даже собственного заместителя начальника местного СБУ… Бандиты стали политиками, вырастили своих прокурорских работников, своих мэров и депутатов. Когда не действует принцип неотвратимости наказания, действует принцип криминализации власти. Раковая опухоль криминалитета в Черкассах разрослась до таких масштабов, что впору вводить в области военное положение или вспоминать практику отделов по борьбе с бандитизмом 20-х годов прошлого столетия», — сообщало издание в статье «Черкасский «Спрут» и его покровители».

Кроме того, мэру Черкасс Анатолию Бондаренко с декабря прошлого месяца оказывает «идеологическую помощь» сводный брат бывшего президента Грузии Давид Саакашвили. В прошлом году Анатолий Бондаренко заявил, что собирается с помощью Давида Саакашвили «внедрить грузинский опыт перемен» в городе.

«Отныне моим советником по инвестициям и развитию на общественных началах будет Давид Саакашвили — опытный юрист. Его назначение является логичным шагом, ведь те реформы и проекты, которые успешно воплотила в Грузии команда президента Михаила Саакашвили, в том числе и те, над которыми работал его брат Давид, хороший опыт, который нам стоит перенять», — говорил Бондаренко в декабре 2019 года.

46-летний Давид Саакашвили — младший сводный брат Михаила Саакашвили по отцу. По образованию юрист. С 2000 по 2012 год возглавлял в Грузии Высшую школу юстиции, которая занималась отбором и подготовкой судей. После того как закончился второй президентский срок Михаила Саакашвили, а его партия «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы, ушёл с должности, подался в миграцию вместе со своим братом Михаилом. После победы Евромайдана пристроился на Украине. Украинские СМИ утверждали тогда, что интересы Давида Саакашвили лежат в сфере нефтяного бизнеса, в 2015 году он был третьим человеком по дистрибуции нефтепродуктов на Украине.

«Он выразил мнение общества»: мэр Львова вступился за коллегу из Черкасс в скандале с ослаблением карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во время так называемого «Михо-Майдана» при президентстве Петра Порошенко Михаил Саакашвили сделал своей политической базой Черкасскую область, неоднократно выражая желание перенести сюда столицу Украины. Анатолий Бондаренко активно поддерживал «Михо-Майдан».

В своём конфликте с Киевом мэр Черкасс также заручился поддержкой ультраправых боевиков. «Национальный корпус» участвует в митингах в поддержку мэра, а его лидеры заявляют в интервью украинским телеканалам о давлении Зеленского на местную власть, избранную народом.

Основой экономики Черкасской области после деиндустриализации стало сельское хозяйство, а Анатолия Бондаренко называют еще и ставленником олигарха Алексея Вадатурского, владельца агрохолдинга «Нибулон», занимающего 14 строчку в списке самых богатых украинцев. С 2018 года он находится под российскими санкциями. Земельный банк «Нибулона» составляет 82,5 га. Компания занимается выращиванием пшеницы, ячменя, сои, подсолнечника и кукурузы, экспортируя продукцию с помощью флота собственных судов по Днепру.

В период с 2007 по 2010 год нынешний мэр Черкасс работал как раз заместителем гендиректора «Нибулона».

С такой поддержкой со стороны партии Юлии Тимошенко, криминальных кругов, крупных олигархов и ультраправых боевиков мэр Черкасс может себе позволить «бодаться» с президентом Зеленским, которого считает слабаком. Бондаренко наверняка постарается поиграть в «независимого барона», которому центральные власти не указ. Однако ограничителем амбиций таких удельных князьков может стать посольство США.