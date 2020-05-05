Бунт мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против руководства страны стал свидетельством того, что «Слуга народа» не обладает полнотой власти на местах. При этом Бондаренко стоит помнить о судьбе своих предшественников, бунтовавших против центра

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко готов лицом к лицу обсудить с президентом Владимиром Зеленским наболевшие проблемы.

«Я готов встретиться публично, при всех телеканалах, жителях, и выразить свою позицию», — заявил Бондаренко 4 мая. Криминал, Саакашвили и Тимошенко: кто стоит за бросившим вызов Зеленскому мэром Черкасс © Facebook, Анатолій Бондаренко

Ранее на него завели уголовное дело из-за смягчения с 1 мая карантина в Черкассах. До этого Бондаренко об ответственности за смягчение карантина предупредил глава МВД Украины Арсен Аваков.

После Бондаренко получил сообщение якобы от замглавы Офиса президента Сергея Трофимова.

«В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас в последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты», — написал Трофимов.

На уточняющий вопрос мэра, угрозы ли это, собеседник ответил: «Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?»

Сам Трофимов отрицал, что писал Бондаренко. Но как бы то ни было, демарш мэра Черкасс даже без переписки с замглавы ОП уже обратил на себя внимание всей Украины. Местная власть снова громко заявила о себе, показав, что Зеленский не полновластный правитель Украины.

От любви до ненависти

Украинская журналистка Ксения Василенко, более известная под псевдонимом Соня Кошкина, утверждает: Бондаренко в прошлом был сторонником Зеленского. «Карантинный бунт» неместного значения. Как Черкассы оказались в эпицентре конфликта местных властей с Киевом © commons.wikimedia.org, Юра Запеченко

«Это должно было случиться: укреплённые децентрализацией, регионы вошли в клинч с расхристанной непутёвой политикой центра. Первым стал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Голосовавший, во втором туре, за Зе и всячески им помогавший. Говорит, после первого заявления (о том, что город досрочно покидает карантин. В ответ на «Велюры», «Санаханты», «Эпицентры» и прочую наглую дрянь) ему звонил Кличко. Которому до этого звонил Шмыгаль. Корректно намекнувший, что на Бондаренко есть дела). Да, старые, но есть. И, при желании…. Это — уровень, согласитесь. Время идёт, ничего не меняется», — написала она в своем Telegram-канале.

В этом утверждении есть доля лукавства. Децентрализация, которую начали проводить при предшественнике Зеленского — Петре Порошенко — на деле перекладывала на регионы финансовые обязательства, но при этом снижала их самостоятельность. К примеру, нивелировалось значение сельсоветов.

Верно одно — Зеленский начинает вызывать все больше недовольства на местах.

«Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, будете сажать своих соратников за Велюр. И вы знаете, мы готовы отвечать. Но только после ваших однопартийцев <…> Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните. Черкассы — вольный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину», — заявил Бондаренко в одном из своих видеообращений.

Его поддержали и коллеги.

«Начали угрожать расправой мэру Черкасс Анатолию Бондаренко. Не извинились перед обществом за двойные стандарты. Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин. Не дали внятные пояснения людям, почему руководство страны с помпой встречает коммерческие рейсы, после чего товар с этих рейсов по тройной цене продаётся в частных гипермаркетах. Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме <…> К сожалению, люди, которые сейчас командуют страной, очень быстро оторвались от земли. Видит Бог, что местное самоуправление уже сколько раз говорило: «Очнитесь, услышьте нас, мы вам не враги, давайте вместе строить страну, мы протягиваем вам руку». Но нет. Кричим в пустоту», — заявил мэр Днепра Борис Филатов.

В то же время интервью мэра Черкасс Бондаренко всё той же Василенко-Кошкиной свидетельствует: жечь мосты с властью мэр Черкасс не намерен.

«Я с уважением отношусь к министру внутренних дел потому, что это фактически единственный системный человек, который сейчас работает», — заявил Бондаренко.

Это можно считать сигналом человеку, влияние которого, пожалуй, равносильно влиянию Зеленского на украинскую политику, — министру внутренних дел Арсену Авакову. Бондаренко пытается заручиться если не союзничеством Авакова, то, по крайней мере, нейтралитетом главы МВД. Мэр Черкасс заявил, что готов к публичной встрече с Зеленским © Facebook, Анатолій Бондаренко

Всё-таки мэр Черкасс хорошо знает, чем чреват конфликт со всей центральной властью.

Призрак Садового

После Майдана мэр Львова Андрей Садовый был одним из самых популярных политиков в стране. Одно время его считали опасным противником президента Петра Порошенко. Так было до 2016 года, когда вспыхнул мусорный скандал во Львове. Пожар на мусорной свалке, при тушении которого погибли три спасателя, привёл к её закрытию. Львовская область, а затем и другие области стали отказывать Львову в использовании своих мусорных полигонов.

Всё это привело к тому, что мусор из «культурной столицы Украины» начал кочевать по всей стране.

Мэр Львова винил во всём центральную власть, которая мешала решить проблему с мусором. В конце концов рейтинг Садового обвалился. На выборах 2019 года он, было, попытался участвовать в избирательной гонке, но снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Анатолия Гриценко.

Показательно, что в нынешнем конфликте мэров с центральной властью Садовый, очевидно наученный горьким опытом, занял выжидательную позицию. Он, конечно, вступился за коллегу. Но сделал это очень аккуратно. Штурм Черкасс — аваковский Тулон © Facebook, Арсен Аваков | Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

«За всеми публичными перепалками мы рискуем забыть, что учимся жить с коронавирусом. Меньше всего я бы хотел сейчас получить коллапс в органах государственной или местной власти. Поэтому каждый шаг должен быть взвешенным. Моё предложение: правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений касательно карантинных ограничений. Такое предложение Львов отправил в Кабмин еще в среду (29 апреля. — Ред.). Нужно прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общины. Нам нужно единство и здравый смысл!» — написал Садовый в Facebook.

C другой стороны, нужно отметить, что Садовый — до сих пор мэр Львова, а вот Порошенко так и не смог стать президентом во второй раз.

Еще более показателен пример Геннадия Кернеса. Харьковский градоначальник, изначально выступавший против Майдана, не только пережил госпереворот и остался у руководства Первой столицы, но и продолжает руководить Харьковом и сегодня, хотя он поддерживал противника Зеленского на выборах президента. И это притом что расправы с Кернесом желает значительная часть украинских радикал-патриотов. Не исключено, что при желании Кернес на своем посту пересидит и Зеленского.

Поэтому Зеленскому стоит внимательно отнестись к словам мэра Днепра Филатова.

«Постоянно врать. Назначать на должности друзей. Давать преференции своим олигархам. Плевать на мнение людей. Давить политических оппонентов силой. Мы это пережили уже столько раз… Только вы, ребятки, свернули на эту скользкую дорожку гораздо быстрее, чем все предыдущие», — завершил тот свою запись в Facebook.

В общем, мэры вполне себе могут пережить на своих постах Зеленского. Президент, судя по всему, не может наладить нормального общения с местным самоуправлением.