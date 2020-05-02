В субботу, 2 мая, одесситы пришли к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших шесть лет назад земляков. Полиция не стала препятствовать гражданам, несмотря на действующий в городе карантин из-за коронавируса

Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Тогда же к месту трагедии потянулись одесситы, которых все же стали пропускать, но исключительно по двое и через один проход. При этом, в отличие от аналогичных мероприятий в прошлые годы, отсутствовали рамки металлоискателей, а собравшихся почти не досматривали. Через несколько часов ограничения фактически сняли, позволив людям проходить небольшими группами.

Вместе с рядовыми одесситами к месту трагедии пришли и известные украинские политики, такие как Евгений Мураев, Юрий Бойко, Николай Скорик и экс-председатель Одесского облсовета Николай Пундик. Кроме них были замечены два депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Леонов и Артем Дмитрук, избранные в парламент от Одессы.

Посетили мероприятие также местные националисты, представленные несколькими десятками активистов «Правого сектора»* и молодежного отделения партии «Свобода». Они дежурили по периметру и особо не вмешивались в происходящее.

В отличие от предыдущих лет праворадикалы не стали устраивать масштабных провокаций, ограничиваясь комментариями для прессы и редкими словесными перепалками с пришедшими одесситами. Корнилов: После трагедии 2 мая в Одессе увидел, как некоторые знакомые, с которыми выпил не один литр водки, превращаются в нелюдей © РИА Новости, Владимир Трефилов

Впрочем, совсем избежать конфликтов в этот день все-таки не удалось. Несколько мужчин, пришедших почтить память погибших, едва не побили одного из блогеров, который вел прямой стрим с места событий. Что стало причиной потасовки, неизвестно, в СМИ утверждается, что блогер комментировал происходящее на украинском языке, что якобы вызвало недовольство этих людей. Тем не менее, полиции удалось быстро погасить конфликтную ситуацию, по итогам которой было выписано несколько протоколов об административном нарушении.

Позднее выяснилось, что в полицию с Куликова поля был доставлен еще один участник мероприятия, который находился без маски и нецензурно выражался в адрес правоохранителей. Также был задержан еще один мужчина, неизвестно как оказавшийся там в нетрезвом виде.

Ближе к вечеру полиция вновь закрыла проход к Дому профсоюзов, на территории Куликова поля началась санитарная обработка.

Одессит Немудрук из Донецка: Я верю, Одесский трибунал когда-нибудь состоится © из личного архива Игоря Немудрука

Стоит отметить, что в этот день свою акцию провели и националисты, которые в небольшом количестве собрались на пересечении улиц Дерибасовская и Преображенская, где установлена мемориальная доска двум погибшим в том месте во время событий 2 мая праворадикалам. Это мероприятие также завершилось без происшествий. Из-за карантина ультраправые отказались от традиционного шествия.

* Деятельность организации запрещена в РФ