На Дальнем Востоке России по-своему отразилась эпидемия коронавируса, начавшаяся в китайском Ухане. Здесь пандемия затронула весьма чувствительную для этого региона отрасль - добычу краба. Ведь почти каждый пятый краб покупается Китаем, а деньги из этого бизнеса наполняют не только местный бюджет, но и счета предпринимателей и политиков России

В России разгорается громкий политический скандал, связанный с кандидатом в президенты на выборах в 2018 году Ксений Собчак и ее матерью — сенатором Людмилой Нарусовой. На действия Нарусовой пожаловались в Совет Федерации. «Китай — одиночка, у него нет своего НАТО». Серенко объяснил, почему Пекин проиграет в прямой схватке с США © предоставлено Андреем Серенко

«К нам в комитет по этике поступило заявление в связи с письмом Людмилы Нарусовой в Верховный суд. Мы планируем его рассмотреть, проанализировать со всех сторон», — заявил в комментарии изданию РБК 28 апреля заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

Ранее стало известно, что Собчак выкупила 40% долю в двух крабодобывающих компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь». 10% долю в компаниях выкупила Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

18 апреля издание «Ведомости» сообщило, что городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству Следственного комитета до 15 мая арестовал доли в этих компаниях. Компании заподозрили в занижении стоимости экспортируемых крабов в 2014-2015 годах.

В итоге сенатор Нарусова обратилась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить законность решения суда.

«Поводом для моего письма послужили обращения ко мне граждан Собчак Ксении Анатольевны и Соглаевой Елены Александровны с жалобами на незаконное постановление судьи Кобы А.В. Южно-Сахалинского городского суда», — говорилось в обращении Нарусовой, опубликованном на сайте суда.

В этом усмотрели конфликт интересов. Вспыхнул громкий политический скандал. 28 апреля телеведущий Владимир Соловьёв пригласил Собчак к себе на специальный выпуск программы Соловьёв Live, который назывался «Крабовое дело».

«Это отрасль, где очень много очень страшного происходило», — обратился он к Собчак во время передачи.

Он отметил, что в крабовом бизнесе были убийства и исчезновения. Саму же долю Собчак в компаниях Соловьев назвал «билетом на войну».

Среди прочих гостей эфира был и журналист ВГТРК Эдуард Петров. Он обратился к Собчак по поводу одного из обсуждаемых людей:

«Его обвиняют в организации заказного убийства, а также других экономических преступлениях. И вы говорите, что вы знаете этого человека, с ним общаетесь. Его ищут полиция Сахалина, ФСБ, Следственный комитет. И вы знаете, где скрывается особо опасный преступник, вы с ним ведёте какие-то переговоры, Ксения. И ещё участвуете в сделке, в скупке его компаний, которые участвовали в криминальных схемах по отправке крабов в Корею и Японию».

В ответ Соловьев попросил журналиста умерить пыл и не бросаться обвинениями. А сама же Собчак отметила, что покупка была заблокирована. Атака на Китай. Запад поднял ставки в борьбе с Пекином © РИА Новости, Алексей Бабушкин | Перейти в фотобанк

Оставляя в стороне дело Собчак, нужно отметить, что кроме Кореи и Японии у крабов, выловленных в российских территориальных водах, есть и еще один покупатель. Это Китай.

От самоуверенности до озабоченности за один месяц

В конце января 2020 года, когда в Китае продолжала свирепствовать инфекция COVID-19, на Дальнем Востоке озадачились вопросом: будут ли китайцы покупать российских крабов. В приморском издании «Золотой Рог» была опубликована статья «Китайцы из-за коронавируса перестали есть дальневосточных крабов». В ней среди прочего сообщалось, что из-за эпидемии и, соответственно, падения спроса, 1 кг краба подешевел до $7 в январе 2020-го против $15-18 годом ранее.

Через неделю издание опубликовало комментарии от представителей отрасли.

«Влияние эпидемиологической ситуации в Китае на крабовый сегмент рыбодобывающей отрасли России на текущий момент не является критичным. В целом доля китайского рынка российского краба за последние два года составляет от 17 до 19% от общего рынка стран АТР, а по крабам, поставляемым в живом виде и того меньше — около 12%. В 2018 году из России на китайский рынок поставлено 12,8 тыс. тонн живого краба, за 11 месяцев 2019 года 11,45 тыс. тонн. То есть в среднем каждый месяц поставляется около одной тысячи тонн живого краба. Такой объем можно достаточно оперативно и относительно безболезненно для добытчиков перераспределить на другие рынки, причем как в живом виде, так и в виде готовой продукции», — заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

А президент ООО «Антей» Игорь Михнов заявил о том, что цены, озвученные в материале «Золотого Рога», спорны.

«Выводы о кратном снижении цен на краба в связи с распространением коронавируса в Китае не подкреплены какими-либо фактами. Данные по ценам на крабовую продукцию, озвученные в материале, на мой взгляд, по меньшей мере, спорны, как и выводы. Продукция компании «Антей» в январе 2020 года реализовывалась на экспорт, в том числе в Китай, по ценам, существенно превышающим озвученные», — отметил он.

Но уже спустя месяц СМИ сообщили, что пандемия все же сказалась на отрасли. Убытки крабодобывающих компаний только в первом квартале 2020 года оцениваются в $100 млн.

«Основная причина — коронавирус, который резко снизил спрос на крабов. Китайцы сейчас практически не ходят в рестораны», — сообщил агентству «Интерфакс» руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на представителей ряда крабодобывающих компаний.

За последние два года на Китай приходилось от 17% до 19% от общего объема российского экспорта крабов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, живых крабов — около 12%. Коронавирус будет долго сопровождать человечество: китайский ученый не исключает сезонного характера COVID-19 © CC0, Pixabay

Как рассказал Савельев, почти весь вылов — а это около 100 тыс. тонн в год — крабов идет на экспорт.

В то же время Савельев отметил, что на поставки в Южную Корею коронавирус пока сильно не повлиял, но участники рынка затрудняются с прогнозами развития ситуации.

«Альтернативных рынков для российских крабов пока нет. Хотя в прошлом году в США было поставлено около 35 тыс. тонн камчатского краба и краба-стригуна опилио», — сообщил он.

Активный сезон добычи крабов на Дальнем Востоке России начинается в апреле. Уже сейчас понятно, что на фоне политического скандала отрасль будет находиться под пристальным вниманием СМИ.

В то же время, существует немаловажный вопрос: восстановится ли китайский спрос на краба. Ведь в КНР наблюдается падение экономики, связанное с пандемией. Кроме того, пока страны закрыли свои границы, а это тоже препятствует бизнесу.

В общем, дальневосточные краболовы в ближайшее время, скорее всего, ощутят на себе кризис в отрасли.