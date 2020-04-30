Рынки нефти стали оживать, о чем свидетельствует статистика среды, 29 апреля. Но при этом все проблемы которые обрушили цены на нефть действуют, что заставляет нефтедобытчиков использовать танкеры, как консервы. При этом Белоруссия договорилась о поставках с Саудовской Аравией, США об охране с арабами, а Египет внутри себя о керосине

Нефтяные рынки 29 апреля росли в ожидании статистики Министерства энергетики США относительно запасов сырья в Штатах.

Так, в течение дня июньские фьючерсы на нефть американской марки WTI дорожали на 26,34%, до $15,59 за баррель. Июльские контракты на североморскую нефтяную смесь марки Brent — на 10,7% — до 22,65 доллара за баррель.

Ранее агентство Reuters опросило ряд экспертов, которые ожидали увеличения запасов нефти за неделю на 10,6 млн баррелей, что существенно меньше такого увеличения неделей ранее, когда в хранилища закачали 15 млн баррелей.

Однако статданные данные, опубликованные в 17:30 мск, оказались даже более благоприятными для рынка, чем оценки экспертов. Как выяснилось, за неделю в американские хранилища закачали всего 9 млн баррелей нефти, и это должно удержать на какое-то время тренд роста нефтяных цен.

По крайней мере, сразу после публикации статистики нефть WTI подскочила на 35% — до $16,5 за баррель, Brent — более чем на 10%, до $25,2.

Однако если спрос на нефть не будет восстанавливаться, то довольно скоро все хранилища на планете окажутся заполненными.

Нефть скоро будет некуда складировать

Уже сейчас нефтетрейдеры используют танкеры как плавучие хранилища черного золота, так как, с одной стороны, заполняются хранилища, а с другой — много судов, перевозивших ранее нефть, остаются без заказов на перевозки.

Всего на планете осталось свободных емкостей для нефти не более чем на 500 млн баррелей, и этого объема для хранения нефти может хватить всего на несколько недель, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"При сохранении статус-кво свободные ёмкости будут исчерпаны в течение недель", — приводит слова эксперта РИА Новости.

«Перл-Харбор для американских нефтедобытчиков». Америка с ужасом ждет прибытия саудовского нефтяного флота © СС0, Pixabay

Этот дисбаланс в свою пользу используют страны, в которых нефтедобыча не обеспечивает собственных потребностей.

Белоруссия идет на восток

Общеизвестно, что Китай на фоне низких цен заполняет под завязку свои нефтехранилища нефтью из России и Саудовской Аравии.

Теперь с саудитами договорилась о поставках нефти и Белоруссия. Первая партия нефти объемом 80 тыс. тонн будет доставлена в страну после разгрузки танкера в Литве.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер. Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем — 80 тысяч тонн. Продавец — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", — рассказал пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Он также отметил, что НПЗ Белоруссии в апреле получили около 2 млн тонн нефти, включая 1,56 млн тонн из РФ.

На текущий момент поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 млн тонн, республика продолжает работу с альтернативными поставщиками сырья, сказал Тищенко.

По его словам, на фоне низких цен на нефть Минск также хочет договориться с Москвой о снижении цен на газ.

Россия пока не согласна с требованиями властей Белоруссии.

Взгляд из Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Белоруссии.

Между тем в Кремле оценивают нынешнюю ситуацию на рынке нефти как беспрецедентную.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, [как сейчас], еще не было, это правда", — заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

По его словам, эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы, поэтому для их разрешения нужны усилия всех мировых игроков, в том числе в рамках ОПЕК+.

Как Путин и Трамп у Зеленского встречу на Эльбе «украли» © commons.wikimedia.org, Александр Новак.

"Как вы знаете, многие страны, которые не входят в ОПЕК+, заявили о готовности внести свой вклад в снижение добычи. На мой взгляд, пока из-за отсутствия официальных решений рынок их не учитывает, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 миллионов баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах: США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии", — сказал министр.

По его словам, пока они не определятся окончательно, цены будут более низкими. Что же касается России, то она успеет в мае выполнить сделку ОПЕК+, заверил Новак.

Он полагает, что дисбаланс на мировом рынке нефти во второй половине мая должен уменьшиться и продолжить сокращаться со II полугодия. В целом добыча нефти в 2020 году снизится примерно на 10%, считает министр.

Ну а пока экономический кризис подсказывает необычные решения.

Время странного

Например, Соединенные Штаты решили привлечь арабское формирование к охране нефтяных месторождений в Сирии к востоку от реки Евфрат.

По данным источников турецкого агентства Anadolu, в состав охранной команды входят этнические арабы из числа боевиков Сирийских демократических сил, костяк которых составляют курдские отряды, вызывающие серьезное недовольство в Турции.

Ну а в Египте, страдающем от обвала туристической отрасли из-за коронавируса, власти снизят цену на авиационный керосин, чтобы привлечь туристов низкими ценами на билеты после отмены карантина.

Об этом договорились министр туризма Халед аль-Анани с министром нефти Тареком эль-Муллой.

"Министры договорились о дополнительном снижении цены авиационного керосина, общая скидка составит до десяти центов за галлон. Скидка будет применена, когда будет возобновлено авиасообщение и восстановится туристический поток", — говорится в сообщении ведомства.

Это крайне важно для страны, доходы которой от туризма в 2019 году поставили рекорд, превзойдя планку в $13 млрд. Всего страну посетили около 13,1 млн туристов.

В текущем году ожидается, что прибыль туристической отрасли в марте-мае этого года будет нулевой.