Бушующая на планете пандемия коронавируса касается каждого. Многие считают, что окружающий нас мир после отмены карантинных ограничений уже не вернется в прежнее состояние

Национальные системы здравоохранения на всех континентах работают с перегрузкой. Фото и видео, на которых показаны сотни гробов в итальянских церквях или рефрижераторы для хранения трупов на улицах Нью-Йорка, уже никого не удивляют.

Именно поэтому обыватели, далёкие от науки, начинают вникать в мудрёные медицинские термины, а в социальных сетях появилось множество "диванных вирусологов".

Любители конспирологических ужастиков выискивают в интернете факты, которые, по их мнению, подтверждают искусственное происхождение вируса.

Люди разумные внимательно прислушиваются к пожеланиям властей и тщательно следят за тем, как в научном мире развивается дискуссия специалистов.

Все понимают, что от успешной работы ученых зависит то, как скоро пандемия пойдет на убыль.

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 во всем мире перевалило за 3,1 миллиона, а число умерших превысило 217 тысяч человек. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 29 апреля

В этих условиях лечащие врачи и специалисты по лабораторной диагностике стараются понять, какой ущерб коронавирус наносит организму человека, когда проникает в него. Они понимают, что эпицентром следует считать легкие, однако вирус поражает самые разные органы, в том числе сердце, кровеносные сосуды, почки, кишечник и головной мозг.

Ученые уже выяснили, что воздействие инфекции проявляется совершенно по-разному в зависимости от человека: патоген может оказаться смертельным для одних, но в то же время не вызывать никаких симптомов у других.

«Эта болезнь может поразить почти все в организме, причем с катастрофическими последствиями, — говорит кардиолог Харлан Крумхольц из нью-хейвенского госпиталя, также работающий в Йельском университете и руководящий масштабной работой по сбору клинических данных о COVID-19. — Жестокость этого заболевания поражает и потрясает». Об этом пишет Журнал Американской ассоциации содействия развитию науки. «Вырубить авианосец». Корнилов объяснил, как новый коронавирус подтолкнет разработку биологического оружия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но все понимают, что, пока нет вакцины или эффективного лечения, единственной защитой от COVID-19 остается прекращение передачи.

Судя по цифрам, отличный урок, как обуздать эпидемию COVID-19, миру преподал Гонконг. В стране с населением в 7,5 миллиона человек зарегистрировано лишь 4 смертельных исхода.

Изучая гонконгский подход, исследователи уже констатировали, что интенсивность передачи коронавируса, то есть то, сколько людей в среднем заражает каждый пациент, снижают такие меры, как отслеживание контактов, карантин, социальное дистанцирование, использование лицевых масок и закрытие школ. В Гонконге этот показатель удалось свести к критическому уровню — 1.

Одна из актуальнейших задач, стоящих перед ученым сообществом, — определить результативность беспрецедентных мер, принятых во всем мире для ограничения эпидемии.

Исследователи рассчитывают предсказать, как те или иные меры контроля и их сочетание влияют на скорость передачи и количество заражений. Незамедлительно: ООН призвала власти Белоруссии ввести карантин по коронавирусу © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эти сведения особенно пригодятся правительствам при разработке стратегий, как поскорее вернуться к нормальной жизни, сохранив при этом низкий уровень передачи и предотвратив повторные волны инфекции.

Команды ученых изучают широкий спектр методов из разных стран. В Вене они задокументировали 170 типов ограничительных мер в 52 странах — от щадящих вроде наклеек на полу, которыми отмечают безопасное двухметровое расстояние, до серьезных ограничений вроде закрытия школ.

В Европе Германия и Австрия отличились тем, что приняли решительные меры уже на раннем этапе — в отличие от Италии, Франции и Испании, которые предприняли те же шаги, но гораздо позже.

И на сегодняшний день смертность от коронавирусной инфекции в Германии и Австрии составила лишь малую долю от итальянской, французской и испанской.

Кроме того, они отслеживают недавние попытки некоторых стран наладить нормальную жизнь и текущие меры, — например, распоряжение носить медицинские маски. Украинцам придется еще два года носить маски и соблюдать дистанцию — премьер Шмыгаль © Кабинет министров Украины

В идеале исследователи смогут предсказать, как включение и отмена тех или иных мер скажется на количестве заболевших с течением времени.

Политики смогут воспользоваться этими прогнозами и данными о возможностях интенсивной терапии при принятии решений, — например, когда открывать школы.

При подготовке текста использованы переводы сайта inosmi.ru