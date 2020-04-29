Президент США Дональд Трамп ищет внешних врагов, чтобы оправдаться за внутренние провалы. Однако он не зайдёт слишком далеко: после очередного «наезда» Трамп всегда останавливается, говорит политические эксперты

Человечество продолжает сражаться с коронавирусом Covid-19, и пока говорить об окончательной победе над вирусом или о том, каким будет посткоронавирусный мир, слишком рано.

Но уже понятно, что мир меняется. Целые общества готовятся жить в новой цифровой реальности, в которой требования безопасности грозят сильно потеснить личную свободу и частную жизнь. А простые люди привыкают к самоизоляции, учатся заново — но уже качественно и правильно! — мыть руки и переосмысливают собственные ценности.

При этом экономисты пугают цифрой в 9 триллионов долларов потерь мировой экономики. Решатся целые сферы и отрасли бизнеса.

Мир будет меняться, это очевидно, но никаких одномоментных радикальных изменений не будет. Так считает украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Атака на Китай. Запад поднял ставки в борьбе с Пекином © РИА Новости, Алексей Бабушкин | Перейти в фотобанк

«Мы увидим, как по-разному будет реагировать мир. Борьба двух тенденций, глобализации и изоляционизма, обострится. Она станет более острой и хаотичной, потому что полностью отказаться от глобализации, к которой люди привыкли, а это и всемирный туризм, экономические потоки, выстроенные единым рынком, нельзя. Отказаться от Китая как от главной мировой фабрики не получится, даже если очень захочется», — отметил политолог.

Он также прогнозирует, что будут попытки диверсификации, перевода отдельных производств, создание новых торгово-экономических цепочек. Впрочем, по мнению Фесенко, сильнее будет влиять то, что не связано с пандемией коронавируса — климатические и технологические изменения.

«Уже сейчас в Украине ощущаются последствия бесснежной зимы и сухой весны. Этот взаимосвязанный букет даст непредсказуемые всходы», - предупредил эксперт.

США могут использовать опыт войны в Ираке

На фоне борьбы с коронавирусом в мире разгорается противостояние условного Запада во главе США с одной стороны и Китая — с другой.

Ранее первые лица ряда западных государств и, в первую очередь, США уже заявили о возможной вине Китая в пандемии. Особо часто по сравнению с другими подобные заявления делали американские политики, среди которых президент США Дональд Трамп.

При этом в западных СМИ идет давление на Китай сразу по нескольким направлениям. Пекин обвиняют не только в том, что он «проспал» появление новой инфекции, но и в том, что эта инфекция могла быть «рукотворной» — искусственно созданной в Институте вирусологии в Ухане.

А также в том, что Китай предоставлял Всемирной организации здравоохранения неверную информацию, чем навредил в деле противостояния COVID-19.

Китаист Николай Вавилов: Возможно, Трамп готовит иракский сценарий для Китая © скриншот видео vk.com Николай Вавилов считает, что нынешняя ситуация между Китаем и США напоминает положение дел начала XXI века: 2000-2003-й годы, когда после того, как рухнули башни-близнецы, войска Соединенных Штатов предприняли агрессию в отношении Афганистана и, в частности, Ирака. Тогда по надуманному поводу, что у иракской армии существует бактериологическое и химическое оружие, была обоснована агрессия войск США и их союзников в Ираке, напомнил Вавилов.

Потом обнаружилось, что никакого бактериологического оружия у Саддама Хусейна нет. Тем не менее, Ирак был разгромлен, и это не остановило американцев от прямой агрессии в отношении Ирака.

Эксперт считает, что ситуация вполне может повториться.

Трамп нашёл врага и имеет ресурсы давить на Китай

Американцы сейчас пытаются решить свои сугубо текущие проблемы, уверен Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, приглашенный профессор Сианьского университета (КНР) Андрей Грозин. Переложить продемонстрированную перед мировым сообществом неспособность решать проблемы на кого-то другого.

«Всё это происходит в рамках глобальной стратегии. Китай для американцев — враг №1. Россия, Иран, Северная Корея являются гарниром. Но главным врагом Вашингтона является Пекин», — сообщил эксперт, добавив, что этот статус от США Китай получил не при Трампе, не при Обаме, а еще при Буше.

Грозин поясняет, что тогда американцы предложили китайцам проект Кимерика (создание совместного государства КНР и США — Ред.), получили отказ, поскольку в Китае поняли, что предложение разделить мир на двоих предполагает старшее и младшее партнерство. Причем старшее будет принадлежать Граду на холме, а младшее — мировой фабрике. После этого «всё покатилось по наклонной».

Трампу необходим виновник, враг, который будет определенным образом обозначен как главная причина всех наших бедствий, говорит эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. Таким врагом стал Китай, поэтому Трамп всячески отмечает вину Китая в распространении инфекции.

«Вторая причина — это реальная угроза со стороны Китая для американцев, потому что Китай всерьез претендует на роль державы №1 и пытается с этой позиции вытеснить американцев.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

По его словам, есть целый ряд причин, по которым у США гораздо более выгодная позиция в соперничестве с КНР. Например, у китайцев отсутствует опыт подобного рода доминирования: китайское доминирование сводится исключительно к экономическим и инфраструктурным рычагам. Как показывает мировой опыт, для доминирования, конечно, важен экономический потенциал, но не менее важны вооруженные силы, которые прошли обкатку в реальных войнах и операциях, подчеркнул Серенко.

«При Трамп Америка не ввяжется ни в одну новую войну»

Сейчас в США разгорелся мощный кризис, возможно, более сильный, чем Великая депрессия, отмечает Николай Вавилов. Америка ставит антирекорды по безработице.

Эксперт заявил, что крупнейшие юридические конторы, которые связаны одновременно и с Республиканской, и с Демократической партиями США, начали формировать иски в отношении Китая, называются разные суммы, но речь идёт о 6 триллионах долларов. Это гигантская сумма, она соответствует примерно половине ВВП Китая.

«К этому альянсу стран присоединяются Австралия, Германия, Франция, Израиль, и послышались даже некоторые голоса из России, но это не голоса официальных чиновников, а, скажем так, общественные деятели, бизнесмены и так далее», — сказал Вавилов.

Политолог Грозин: Китай в отличие от США создает образ стабильной мировой силы © РИА Новости, Александр Натрускин

«США понимают, что даже ограниченный ответ, который мы способны дать, поставит окончательный крест на всех гегемонистских устремлениях. Надо будет выбираться из-под радиоактивных развалин, и будет не до мировой гегемонии», — заявил политолог.

А Китай, продолжил эксперт, не настолько сильная держава с точки зрения военно-технического, геостратегического плана, как Россия.

Никакого вторжения США в Китай не будет, уверен Андрей Серенко. Вооруженного конфликта между США и КНР не будет, при Трампе точно, добавляет он.

«Трамп — это человек, который по своей натуре полицейский, а не военный. Но полицейский в плохом смысле этого слова, это тот, который организует наезд, чтобы получить откат. Трамп — это шантажист, неспособный на реальное применение силы», — подчеркнул эксперт.

Серенко назвал Трампа «стратегическим трусом», причём подчеркнул, что это не негативная оценка.

«Стратегический трус избегает войны, силового противостояния, но при этом всячески надувает щеки, изображает невероятную решимость подавить и наказать всех. Он пишет об этом в Твиттере, много шумит и создает спецэффекты.

Но как только дело доходит до прямого столкновения, он немедленно соскальзывает. Поэтому пока Трамп находится в Белом доме, ни в одну новую войну Америка не ввяжется. США будут пытаться избежать старых войн, уйти из Афганистана, выскользнуть из других конфликтов, которые на самом деле имеют важное значение», — сообщил политолог.