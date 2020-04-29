Европейские политики не спешат называть Китай виновником пандемии, но сомневаются в его честности и своевременности принятых мер

Разговоры о путях преодоления эпидемии неразрывно связаны с размышлениями о вине Китая за сложившуюся ситуацию, потому что коронавирус зародился там. Одни страны винят его во всех грехах, угрожая карательными мерами после окончательной победы над COVID-19, другие восхищаются, как ему удалось преодолеть болезнь, учитывая отсутствие на начальном этапе тест-систем и понимания, насколько эффективна та или иная терапия.

По вопросу о роли Пекина в этой истории нет единого подхода даже среди западных государств, хотя в большинстве случаев Америка и Европа единогласно высказываются на политические темы. Президент США Дональд Трамп повторяет, что если бы китайские власти сообщили о начале эпидемии сразу и предоставляли достоверную информацию о её распространении, то удалось бы локализовать инфекцию и побороть её в пределах Уханя. В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель делает менее резкие заявления. В конце марта чиновник в своём Twitter призвал не называть вирус китайским, потому что он не имеет национальности и ему нет дела до границ. 9 апреля в интервью газете La Repubblica Боррель заявил о стремлении России и Китая увеличить своё влияние, используя санитарный кризис и применяя все свои возможности. По его словам, они увеличивали эффект от своей помощи при посредстве СМИ, наращивая свою геополитическую роль в мире, в том числе за счёт формирования общественного мнения. Однако в интервью газете La Vanguardia, опубликованном 26 апреля, его риторика несколько изменилась. Боррель высоко оценил поддержку, которую Москва и Пекин оказывают другим странам. США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

«Китай прилагает большие дипломатические усилия, которые сопровождает помощью, которую он оказывает некоторым европейским странам, выступая в качестве великой державы. Россия тоже. В начале кризиса Европа очень помогла Китаю, мы отправили более 60 тонн медицинского инвентаря, которого затем у нас не было, и теперь Китай вернул нам эту помощь», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Никто из стран ЕС не идёт наперекор официальной позиции руководства союза, но некоторые государства высказывают и собственное мнение.

Великобритания

Соединённое Королевство ощутило новый вирус на самом высоком уровне — COVID-19 диагностировали у принца Чарльза и премьер-министр Бориса Джонсона. К счастью, оба смогли победить болезнь. Впрочем, нашлись те, кто ожидал иного исхода. Колумнист газеты The Sun Тревор Кавана подготовил некролог Джонсону, который начинался с фразы «Китай убил нашего премьер-министра», но политик выздоровел и вернулся к работе. В обращении к населению он призвал соотечественников соблюдать карантин, потому что риски максимально велики, и смягчать ограничения он не намерен, поскольку борьба с пандемией ещё не закончена.

В королевстве, как и во всём мире, размышляют о природе коронавируса и ошибках, которые привели к такому масштабному развитию эпидемии.

Пятого апреля британская газета Daily Mail написала, ссылаясь на высокопоставленных членов правительства, что власти не исключают версию распространения COVID-19 в результате утечки из китайской лаборатории, хотя баланс научных рекомендаций по-прежнему указывает на заражение людей от диких животных, которыми торгуют на уханьском рынке. В качестве вероятных очагов зарождения назвали две лаборатории, обе расположены неподалёку от рынка. Первый — Институт вирусологии, который называют самым передовым подобным учреждением материкового Китая. В 2018 году государственная газета People's Daily писала, что этот институт способен проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами, включая вирус Эбола.

Daily Mail пишет, что, по неподтверждённым данным, сотрудники учреждения заразились COVID-19, вступив в контакт с кровью, а затем разнесли инфекцию среди местного населения. Второй — Центр по контролю и профилактике заболеваний, где также могли проводить эксперименты на животных, включая летучих мышей, для изучения способов передачи коронавирусов. Профессор Института микробиологии Ваксмана в американском университете Рутгерса Ричард Эбрайт рассказал журналистам, что сам видел, как сотрудники этого центра пренебрегали уровнем защиты во время исследований, на основании чего пришёл к выводу, что COVID-19 мог зародиться в результате происшествия в лаборатории. По такому сценарию — утечка из Центра по контролю и профилактике заболеваний — в 2004 году произошла вспышка тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS), один человек умер и заразил девятерых, пятеро сотрудников учреждения понесли наказание.

Не имея никаких доказательств намеренного распространения вируса китайской стороной, некоторые представители британской общественности уже выставляют счёт Пекину. Аналитический центр «Общество Генри Джексона» опубликовал доклад под названием «Компенсация коронавируса? Оценка потенциальной вины Китая и возможностей юридического реагирования», в котором говорится, что именно от китайских властей и их действий зависит масштаб влияния пандемии на мировую экономику. Авторы документа напомнили о международных санитарных правилах, которые гласят: страны обязаны отслеживать и обмениваться данными, связанными с передачей любых патогенов, способных, предположительно, распространиться по всему миру, — однако Китай этого не только не сделал, но и намеренно скрывал данные, наказывая врачей, которые пытались рассказать всем правду. Карантин глазами простых людей, Великобритания, Лондон. Процветают компании по доставке © Facebook, Inna Zhuravel-Wilcock

«Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция не вышла бы за пределы Китая», — говорится в докладе.

Члены объединения призвали наказать Китай, требуя от него компенсации, в частности не менее $4 трлн только для государств G7, именно такую сумму, по словам экспертов, правительства потратили на поддержку национальных экономик в период карантина. Кроме того, авторы документа предлагают и правовые меры, среди которых обращение в ООН и Международный суд, а также привлечение Постоянной палаты третейского суда и Всемирной торговой организации.

Власти Великобритании не делают резких выпадов в сторону Пекина. Говоря об отношениях с Китаем в связи с распространением коронавируса, глава МИД Великобритании Доминик Рааб 16 апреля выразил уверенность, что после окончания эпидемии необходимо будет провести тщательный анализ произошедшего на основе научных знаний, включая вопросы о том, как начал распространяться вирус и можно было ли остановить его раньше.

Франция

Париж тоже не спешит вешать на Пекин ярлык распространителя коронавируса, от которого, как выразился президент США Дональд Трамп, теперь страдает весь мир. 17 апреля представитель Елисейского дворца, комментируя агентству Reuters сообщения американских СМИ о связи между появлением нового коронавируса и деятельностью научно-исследовательской лаборатории в Ухане, подчеркнул, что по сей день нет никаких фактических данных, подтверждающих этот факт.

Однако это не означает, что французские власти полностью и во всём доверяют китайскому руководству. Наоборот, президент страны Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times заявил: «С учётом этих различий, тех решений, которые были приняты, и того, чем Китай, к которому я отношусь с уважением, является сегодня, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что они с этим намного лучше справились. Мы не знаем. Определённо, есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем». Он имел в виду, что страны с демократическим режимом правления справляются с эпидемией эффективнее, чем тоталитарная Китайская Народная Республика. Хуже, чем во время войны: ВВП Франции упал на рекордные 6% © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Такая резкая реакция главы Пятой республики возникла не на пустом месте, ей предшествовала публикация посольства Китая во Франции на своём официальном сайте статьи, озаглавленной «Восстановление искажённых фактов — наблюдения китайского дипломата, находящегося в Париже», в которой Западу вменялось несправедливое очернение Китая. В частности, медработников домов престарелых во Франции обвиняли в том, что они «отказались от своих должностей в одночасье, оставляя своих клиентов умирать от голода и болезней». Ранее появилась информация, что в некоторых учреждениях обнаружили трупы стариков, которым не оказали помощь. Пекин не хочет портить отношения с Парижем. Председатель правительства КНР Чжао Лицзянь принёс извинения за публикацию на сайте посольства, а глава МИД Поднебесной Ван И в телефонном разговоре предложил дипломатическому советнику президента Франции Эмманюэлю Бонну оказать совместную поддержку ВОЗ, чтобы усилить её влияние на международной арене, поскольку, только объединив усилия, удастся справиться с пандемией.

К слову, претензии у французских политиков есть не только к Пекину, но и к Вашингтону. 2 апреля в интервью медиакомпании RTL глава региона Гранд-Эст (в состав которого входят Эльзас и Лотарингия), наиболее пострадавшего из французских регионов, Жан Роттнер обвинил американцев в том, что они прямо на взлётной полосе в Китае перекупали медицинские маски, которые предназначались для Парижа, за наличные, по цене в 3-4 раза выше.

Германия

В Германии, занимающей пятое место в мире по числу заболевших (впереди США, Испания, Италия и Франция), тоже крайне обеспокоены всем, что касается коронавируса. 19 апреля министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Китай продемонстрировать полную открытость в условиях этого мирового кризиса, особенно в вопросе происхождения вируса, и ответить на многочисленные об искусственном происхождении COVID-19. Кроме того, он сказал, что власти КНР должны были раньше включиться в обмен информацией с мировым сообществом по ситуации с коронавирусом в Ухане.

Через несколько дней журналисты на брифинге спросили канцлера ФРГ Ангелу Меркель, было ли согласовано это заявление Мюллера.

«Нет, это не было согласовано, мы не говорили об этом. В правительстве ФРГ идёт дискуссия на этот счёт уже в течение долгого времени. Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех», — ответила она.

О том, насколько полноценную информацию о распространении коронавируса Пекин сообщает миру, знает только Пекин. Однако закулисную игру во время эпидемии никто не отменял, наоборот, в этот период она становится ещё более актуальной. 26 апреля газета Welt am Sonntag, ссылаясь на ответ властей на запрос депутата Бундестага от партии «Союз-90»/«зелёные» Маргарете Баузе, написала, что китайские дипломаты пытались тайно связаться с должностными лицами и сотрудниками федеральных министерств ФРГ, дабы получить от немецкой стороны положительные высказывания о результатах борьбы КНР с коронавирусом. Правительство не пошло на поводу у Пекина и чётко заявило, что в успехе борьбы с пандемией ведущую роль играет прозрачность. Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Если политики должны следить за каждым своим словом, произнесённым публично, то СМИ более свободны в своих высказываниях. Сейчас, в эпоху неизвестности, журналисты размышляют, кто виноват, каким будет мир после эпидемии, какие потери понесут отдельные страны и кто должен их компенсировать. Немецкая газета Bild опубликовала статью «Что Китай нам должен», в которой подсчитала убытки Германии от ограничительных мер, введённых для сдерживания распространения инфекции, — 149 млрд евро. Китайской стороне это, естественно, не понравилось, и она обвинила издание в разжигании ксенофобии и национализма.

С ответным словом выступил главный редактор Bild Джулиан Райхельт: «В нашей газете мы спросили, должен ли Китай оплачивать огромный экономический ущерб, который коронавирус наносит во всём мире. Си Цзиньпин, ваше правительство и ваши учёные давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении об этом. Ваши ведущие эксперты не ответили, когда западные учёные спрашивали, что происходит в Ухане. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы признать правду, которая стала бы для Китая национальным позором».

Можно сколько угодно возлагать ответственность друг на друга, угрожать, предъявлять счета, но пока не станет достоверно известно о природе происхождения и путях распространения коронавируса, ничего нельзя утверждать наверняка. Однако учёные не уверены, что истина будет установлена. А политикам следует отказаться от беспочвенных заявлений, сделать выводы из случившегося и приложить все усилия для того, чтобы эпидемия больше не повторилась.