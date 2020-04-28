Однако эти темпы связаны с бурным приростом заболевших на Американском континенте и в странах Персидского залива, тогда как в Европе стал очевидным спад эпидемии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 апреля
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 апреля

Тенденция — снижение пандемии

За четвертую неделю апреля (20-26 числа) в абсолютном большинстве европейских стран Европы и государств постсоветского пространства количество людей, заразившихся коронавирусом, оказалось меньше, чем за третью неделю (13-19 апреля). Исключениями стали только Швеция, Португалия, Греция, Венгрия, Албания, Болгария, Латвия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Россия, Армения и Казахстан (напомню, что в Туркмении и Таджикистане эпидемия официально не существует). А это в основном государства, куда инфекция пришла в массовом масштабе сравнительно позже, чем в другие.

Но еще важнее то, что во многих странах тенденция к уменьшению числа новых заболевших проявляется уже долго. Так, в семи государствах заболеваемость снижается четвертую неделю подряд, — это Италия, Швейцария, Австрия, Словения, Люксембург, Норвегия и Андорра. И снижение в итоге везде оказывается весьма существенным.

«Об этом никто не говорит». Историк Князев рассказал, как пандемия может перекроить карту мира
«Об этом никто не говорит». Историк Князев рассказал, как пандемия может перекроить карту мира
© Александр Князев

Так, в Италии по сравнению с последней неделей прошлого месяца (23-29 марта), на которую пришелся пик эпидемии, сейчас заболели в 2,1 раза меньше. В других странах из этого списка снижение в сравнении с той же пиковой неделей еще больше — например, в Швейцарии в 5,6 раза, в Австрии — почти в 11 раз. При этом во всех упомянутых государствах тестирование очень масштабное — в каждом число тестов превышает 2% населения, так что легкие формы инфицированности должны попадать там в статистику чаще, чем во многих других странах. Поэтому оптимистичный тренд выглядит там необратимым.

В ряде стран, где число заболевших снижается четвертую неделю подряд, могла оказаться и Латвия, но там на прошлой неделе заболели 85 человек, на 9 больше, чем с 13 по 19 апреля. Тем не менее, и нынешний показатель почти в 2,5 раза меньше, чем на пиковой неделе, и, похоже, худшее для этой страны также позади.

К государствам, где третью неделю подряд уменьшается число заболевших, принадлежат и страна с наибольшей заболеваемостью на континенте (за вычетом карликовых государств) Испания, и крупнейшее и сильнейшее государство западной Европы Германия. Кроме них в этом ряду Дания, Исландия, Чехия, Хорватия, Босния, Черногория и Кипр. Список государств с аналогичной тенденцией можно дополнить и неевропейскими, но достаточно близкими к нам странами, серьезно задетыми пандемией, — Ираном и Израилем. У немцев спад заболеваемости идет весьма быстрый — на прошлой неделе инфицировалось в 3,1 раза меньше, чем на ставшей пиковой неделе (30 марта — 5 апреля). Похожие темпы на Кипре, в Хорватии, Черногории и Чехии. У испанцев спад медленней. Заболевших оказалось меньше в 1,8 раза, чем на пиковой неделе, но, очевидно, перелом и там произошел.

О таком же переломе, вероятно, можно говорить и в отношении Греции и Португалии, которые имели шансы попасть в ряд государств, где заболеваемость снижается третью неделю подряд. Но в Португалии заболел на 1% больше, чем на прошлой неделе, в Греции рост заболеваемости оказался существенней. Тем не менее в обеих странах инфицировались заметно меньше, чем с 29 марта по 5 апреля — соответственно в 1,5 и 2,1 раза.

В Литве и Эстонии, где пик также был на первой неделе апреля, заболели по сравнению с тем периодом в 2,5 и в 3,6 раза меньше. Снижение в обоих прибалтийских государствах не было неуклонным, на 3-й неделе апреля инфицированных оказалось чуть больше, чем на второй. Затем спад заболеваемости возобновился. И, похоже, перелом там очевидней, чем в Португалии и Греции.

Мировыми лидерами по летальности сейчас являются Бельгия, где умерли 15,4% от общего числа заболевших, и Франция (14,1%). Но оба государства сейчас в числе стран, где заболеваемость снижается вторую неделю подряд. Кроме них туда входят Нидерланды, Финляндия, Мальта, а также две республики СНГ, Азербайджан и Киргизия, где в отличие от упомянутых государств Европы заболеваемость в несколько раз ниже. При этом в сравнении с пиковым периодом — второй неделей апреля (6-12 число) — заболеваемость во Франции уменьшилась в 2,8 раза, а в Нидерландах — в полтора.

Наконец на прошлой неделе впервые уменьшилось число заболевших в Великобритании, Ирландии, Польше, Словакии, Сербии, Румынии, Турции, а также в Узбекистане. В последнем заболеваемость сократилось в сравнении с прошлой неделе в 2,3 раза, в Словакии — в 1,9, а в Сербии — в полтора.

Ну а в 6 бывших союзных республиках (России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и Армении), равно как в Швеции, Албании и Болгарии, прошлая неделя оказалась рекордной по числу заболевших. Тем не менее темпы роста во многих из них снижаются. Так, на Украине на третьей неделе апреля заболели в 2,1 раза больше, чем на второй, но на завершившейся сейчас четвертой — лишь на 11,4% больше, чем на третьей.

Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером
Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером
© REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В России спад темпов роста заболеваемости также заметен. Он меньше, чем на Украине, однако благодаря большему объему тестирования картина выглядит объективней. (Так, в России число тестов перевалило за 2% от числа жителей страны, на Украине же охват тестами в 10 раз меньше и остается рекордно низким в Европе). Если в РФ на второй неделе апреля заболели в 2,7 раза больше, чем на первой, на третьей — в 2,6 раза больше, чем на второй, то на только завершившейся четвертой неделе — на 41%. В трех регионах с наибольшим числом заболевших темпы роста оказались меньше, чем в среднем по стране, — в Москве — 27%, Московской области — 37%, а в Санкт-Петербурге — 9,5%. А в последние субботу и воскресенье в столице вообще заболело на 10% меньше, чем в те же дни неделей ранее, — 5583 против 6219.

Следовательно, карантинные меры работают, и, вполне возможно, что на этой неделе и в России, да и на Украине произойдет выход на плато, после чего заболеваемость начнет снижаться.

Колебания пандемии

При этом картина эпидемии в европейских странах показывает, что пиковый рост занимает обычно неделю-две. Однако вопрос в том, будет ли после пика числа заболевших снижаться неуклонно или произойдут новые всплески.

Поэтому надо присмотреться к странам с колебательными тенденциями заболеваемости, где за спадом следовал новый рост, а потом в ряде случаев опять спад. Кроме уже упомянутых в этой связи Португалии, Греции и трех прибалтийских государств, это Венгрия, Албания, Болгария, Северная Македония, Грузия, Армения. Такие колебания имели место также в Киргизии и на Мальте, однако там сейчас тенденция к уменьшению заболеваемости очевидна. Зато в Албании, Болгарии и Армении после заметного снижения на второй неделе апреля число заболевших растет вторую неделю подряд и достигло рекордного уровня.

Многие из стран с колебательными тенденциями имеют общие черты. Большинству из них присущи ограниченный объем тестирования (исключения Португалия, Мальта и прибалтийские страны). Значит, появление новых заболевших там скорей могут прозевать. Кроме того, сама заболеваемость там не слишком велика по сравнению со странами, сильно затронутыми эпидемией, — лишь в Эстонии, Португалии и на Мальте она выше 1000 случаев на миллион.

А как показывают недавние исследования в Италии и Германии, число заразившихся, перенесших коронавирус бессимптомно, оказывается гораздо больше, чем попало в статистику инфицированных. Но у этих людей вырабатываются антитела, и они оказываются барьером на пути распространения инфекции. Однако существенную роль такой барьер может сыграть в странах, наиболее затронутых эпидемией, поскольку уровень инфицированности в западноевропейских государствах высокий, а на Балканах и в Закавказье заметно ниже, значит, можно предполагать, что в первом случае вероятность неуклонного снижения числа заболевших от недели к неделе будет выше, чем во втором. На Украине же наименьший объем тестирования в Европе и наименьшая на континенте, после Болгарии, заболеваемость. В силу этих двух обстоятельств вероятность таких колебаний и в этой стране весьма велика.

Однако подчеркну, что речь идет лишь о большей вероятности, а не о строгой закономерности. Так, переход от падения к росту может иметь место и в странах с высокой заболеваемостью и хорошим тестированием — например, так было и в Португалии, и в мировом лидере по числу заболевших Соединенных Штатах.

Так, в Америке на второй неделе апреля заболели 221 521 человек, на третьей — 204 336. Казалось, что пик пройден, но на прошлой неделе число заболевших почти приблизилось к недавнему пику, составив 217 146.

 