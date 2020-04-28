В первой половине дня 27 апреля был зафиксирован трехмиллионный больной коронавирусом. Дистанцию от двух миллионов заболевших до трех эпидемия прошла за 12 дней, на день быстрее дистанции между первым и вторым миллионом

Однако эти темпы связаны с бурным приростом заболевших на Американском континенте и в странах Персидского залива, тогда как в Европе стал очевидным спад эпидемии. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 27 апреля

Тенденция — снижение пандемии

За четвертую неделю апреля (20-26 числа) в абсолютном большинстве европейских стран Европы и государств постсоветского пространства количество людей, заразившихся коронавирусом, оказалось меньше, чем за третью неделю (13-19 апреля). Исключениями стали только Швеция, Португалия, Греция, Венгрия, Албания, Болгария, Латвия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Россия, Армения и Казахстан (напомню, что в Туркмении и Таджикистане эпидемия официально не существует). А это в основном государства, куда инфекция пришла в массовом масштабе сравнительно позже, чем в другие.

Но еще важнее то, что во многих странах тенденция к уменьшению числа новых заболевших проявляется уже долго. Так, в семи государствах заболеваемость снижается четвертую неделю подряд, — это Италия, Швейцария, Австрия, Словения, Люксембург, Норвегия и Андорра. И снижение в итоге везде оказывается весьма существенным. «Об этом никто не говорит». Историк Князев рассказал, как пандемия может перекроить карту мира © Александр Князев

Так, в Италии по сравнению с последней неделей прошлого месяца (23-29 марта), на которую пришелся пик эпидемии, сейчас заболели в 2,1 раза меньше. В других странах из этого списка снижение в сравнении с той же пиковой неделей еще больше — например, в Швейцарии в 5,6 раза, в Австрии — почти в 11 раз. При этом во всех упомянутых государствах тестирование очень масштабное — в каждом число тестов превышает 2% населения, так что легкие формы инфицированности должны попадать там в статистику чаще, чем во многих других странах. Поэтому оптимистичный тренд выглядит там необратимым.

В ряде стран, где число заболевших снижается четвертую неделю подряд, могла оказаться и Латвия, но там на прошлой неделе заболели 85 человек, на 9 больше, чем с 13 по 19 апреля. Тем не менее, и нынешний показатель почти в 2,5 раза меньше, чем на пиковой неделе, и, похоже, худшее для этой страны также позади.

К государствам, где третью неделю подряд уменьшается число заболевших, принадлежат и страна с наибольшей заболеваемостью на континенте (за вычетом карликовых государств) Испания, и крупнейшее и сильнейшее государство западной Европы Германия. Кроме них в этом ряду Дания, Исландия, Чехия, Хорватия, Босния, Черногория и Кипр. Список государств с аналогичной тенденцией можно дополнить и неевропейскими, но достаточно близкими к нам странами, серьезно задетыми пандемией, — Ираном и Израилем. У немцев спад заболеваемости идет весьма быстрый — на прошлой неделе инфицировалось в 3,1 раза меньше, чем на ставшей пиковой неделе (30 марта — 5 апреля). Похожие темпы на Кипре, в Хорватии, Черногории и Чехии. У испанцев спад медленней. Заболевших оказалось меньше в 1,8 раза, чем на пиковой неделе, но, очевидно, перелом и там произошел.

О таком же переломе, вероятно, можно говорить и в отношении Греции и Португалии, которые имели шансы попасть в ряд государств, где заболеваемость снижается третью неделю подряд. Но в Португалии заболел на 1% больше, чем на прошлой неделе, в Греции рост заболеваемости оказался существенней. Тем не менее в обеих странах инфицировались заметно меньше, чем с 29 марта по 5 апреля — соответственно в 1,5 и 2,1 раза.

В Литве и Эстонии, где пик также был на первой неделе апреля, заболели по сравнению с тем периодом в 2,5 и в 3,6 раза меньше. Снижение в обоих прибалтийских государствах не было неуклонным, на 3-й неделе апреля инфицированных оказалось чуть больше, чем на второй. Затем спад заболеваемости возобновился. И, похоже, перелом там очевидней, чем в Португалии и Греции.

Мировыми лидерами по летальности сейчас являются Бельгия, где умерли 15,4% от общего числа заболевших, и Франция (14,1%). Но оба государства сейчас в числе стран, где заболеваемость снижается вторую неделю подряд. Кроме них туда входят Нидерланды, Финляндия, Мальта, а также две республики СНГ, Азербайджан и Киргизия, где в отличие от упомянутых государств Европы заболеваемость в несколько раз ниже. При этом в сравнении с пиковым периодом — второй неделей апреля (6-12 число) — заболеваемость во Франции уменьшилась в 2,8 раза, а в Нидерландах — в полтора.

Наконец на прошлой неделе впервые уменьшилось число заболевших в Великобритании, Ирландии, Польше, Словакии, Сербии, Румынии, Турции, а также в Узбекистане. В последнем заболеваемость сократилось в сравнении с прошлой неделе в 2,3 раза, в Словакии — в 1,9, а в Сербии — в полтора.

Ну а в 6 бывших союзных республиках (России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и Армении), равно как в Швеции, Албании и Болгарии, прошлая неделя оказалась рекордной по числу заболевших. Тем не менее темпы роста во многих из них снижаются. Так, на Украине на третьей неделе апреля заболели в 2,1 раза больше, чем на второй, но на завершившейся сейчас четвертой — лишь на 11,4% больше, чем на третьей. Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В России спад темпов роста заболеваемости также заметен. Он меньше, чем на Украине, однако благодаря большему объему тестирования картина выглядит объективней. (Так, в России число тестов перевалило за 2% от числа жителей страны, на Украине же охват тестами в 10 раз меньше и остается рекордно низким в Европе). Если в РФ на второй неделе апреля заболели в 2,7 раза больше, чем на первой, на третьей — в 2,6 раза больше, чем на второй, то на только завершившейся четвертой неделе — на 41%. В трех регионах с наибольшим числом заболевших темпы роста оказались меньше, чем в среднем по стране, — в Москве — 27%, Московской области — 37%, а в Санкт-Петербурге — 9,5%. А в последние субботу и воскресенье в столице вообще заболело на 10% меньше, чем в те же дни неделей ранее, — 5583 против 6219.

Следовательно, карантинные меры работают, и, вполне возможно, что на этой неделе и в России, да и на Украине произойдет выход на плато, после чего заболеваемость начнет снижаться.

Колебания пандемии

При этом картина эпидемии в европейских странах показывает, что пиковый рост занимает обычно неделю-две. Однако вопрос в том, будет ли после пика числа заболевших снижаться неуклонно или произойдут новые всплески.

Поэтому надо присмотреться к странам с колебательными тенденциями заболеваемости, где за спадом следовал новый рост, а потом в ряде случаев опять спад. Кроме уже упомянутых в этой связи Португалии, Греции и трех прибалтийских государств, это Венгрия, Албания, Болгария, Северная Македония, Грузия, Армения. Такие колебания имели место также в Киргизии и на Мальте, однако там сейчас тенденция к уменьшению заболеваемости очевидна. Зато в Албании, Болгарии и Армении после заметного снижения на второй неделе апреля число заболевших растет вторую неделю подряд и достигло рекордного уровня.

Многие из стран с колебательными тенденциями имеют общие черты. Большинству из них присущи ограниченный объем тестирования (исключения Португалия, Мальта и прибалтийские страны). Значит, появление новых заболевших там скорей могут прозевать. Кроме того, сама заболеваемость там не слишком велика по сравнению со странами, сильно затронутыми эпидемией, — лишь в Эстонии, Португалии и на Мальте она выше 1000 случаев на миллион.

А как показывают недавние исследования в Италии и Германии, число заразившихся, перенесших коронавирус бессимптомно, оказывается гораздо больше, чем попало в статистику инфицированных. Но у этих людей вырабатываются антитела, и они оказываются барьером на пути распространения инфекции. Однако существенную роль такой барьер может сыграть в странах, наиболее затронутых эпидемией, поскольку уровень инфицированности в западноевропейских государствах высокий, а на Балканах и в Закавказье заметно ниже, значит, можно предполагать, что в первом случае вероятность неуклонного снижения числа заболевших от недели к неделе будет выше, чем во втором. На Украине же наименьший объем тестирования в Европе и наименьшая на континенте, после Болгарии, заболеваемость. В силу этих двух обстоятельств вероятность таких колебаний и в этой стране весьма велика.

Однако подчеркну, что речь идет лишь о большей вероятности, а не о строгой закономерности. Так, переход от падения к росту может иметь место и в странах с высокой заболеваемостью и хорошим тестированием — например, так было и в Португалии, и в мировом лидере по числу заболевших Соединенных Штатах.

Так, в Америке на второй неделе апреля заболели 221 521 человек, на третьей — 204 336. Казалось, что пик пройден, но на прошлой неделе число заболевших почти приблизилось к недавнему пику, составив 217 146.