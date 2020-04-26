По состоянию на 19:00 воскресенья, 26 апреля, в мире коронавирус диагностировали у 2,9 млн человек. Заболевание забрало жизни 203,6 тыс. людей, 828,4 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствую данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений по-прежнему остаются Соединенные Штаты: заболевание выявили у 940,7 тыс. человек, 54 тыс. скончались, 105,8 тыс. удалось выздороветь.

В Испании, занимающей вторую позицию, коронавирус диагностировали у 223,7 тыс. человек, 22,9 тыс. скончались, 95,7 тыс. выздоровели.

На третьем месте находится Италия: 195,3 тыс. заболевших, 25,3 тыс. скончались, более 63 тыс. выздоровели.

Сложной остаётся ситуация во Франции (161,6 тыс. заражений), Германии (156,7 тыс.), Великобритании (149,5 тыс.) и Турции (107,7 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 8 617 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 209 человек, 840 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Климент. Кроме того, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры — всего около 150-200 человек.

На въезде в село Стрелечья Харьковской области установили контрольно-пропускной пункт — такое решение было принято из-за вспышки коронавируса в местном психдиспансере. О порядке пропуска через КПП население пообещали проинформировать позже.

В Киевском метрополитене опровергли слухи о том, что предприятие назвало вероятную дату открытия подземки. Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что метро может возобновить работу через 30 дней после окончания карантина.

В Центре общественного здоровья призвали украинцев не забывать о прививках от других заболеваний и не отступать от графика, несмотря на карантин. По оценке ВОЗ, ежегодная иммунизация помогает сохранить 2-3 млн детских жизней.

Ситуация в России

В России, по данным на 26 апреля, зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусом, 747 человек скончались, 6 767 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 6 361человек.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, академик РАН Юрий Лобзин предложил продлить режим самоизоляции до 12 мая. При этом он отметил, что режим в любом случае не будет продолжаться до создания вакцины от COVID-19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 26 апреля Вениамин умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он стал первым архиереем РПЦ, который скончался от COVID-19. Несколько дней назад священнослужителя госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны из-за коронавируса. Ранее стало известно, что весенний призыв, несмотря на пандемию, переноситься не будет.

После завершения режима самоизоляции для заведений общепита разработают целый ряд новых правил, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Среди них могут быть как работа всего персонала в масках и перчатках, так и использование одноразовой посуды — на каждом этапе в ведомстве будут определять необходимые меры исходя из ситуации.

Ситуация в мире

Власти Италии заявили, что школы возобновят работу не раньше сентября. При этом с 4 мая в стране постепенно начнут ослаблять карантин, заработает множество предприятий, сообщают местные СМИ. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте планирует рассказать в обращении к нации в начале следующей недели.

Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

В Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на норковых фермах. Сообщается, что у норок были проблемы с дыханием. Предположительно, источником заболевания стал работник фермы, зараженный COVID-19.

В Казахстане скорректировали данные по количеству смертей от коронавируса в сторону уменьшения. Ранее оперативный штаб сообщил об увеличении количества смертей от COVID-19 до 26, однако позже сообщил, что смерть одной из пациенток, 97-летней женщины, наступила не из-за инфекции, а в результате сопутствующих заболеваний — нарушения мозгового кровообращения, левосторонней гемиплегии, левосторонней пневмонии и ряда других.