В пятницу вечером, 24 апреля, Кабмин Украины на внеочередном заседании уволил глав Налоговой и Таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефёдова. Уволены были также их заместители

Теперь уже экс-глава таможни подтвердил свое увольнение. «Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше как человеку после увольнения», — рассказал Нефёдов. Главы таможенной и налоговой служб Украины Верланов и Нефедов лишись своих постов - Гончаренко © Facebook/Max Nefyodov

Одной из причин увольнения стала информация от бывшего министра финансов Игоря Уманского, заявлявшего еще в марте, что он раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой службе, оборот которых, по разным подсчетам, составляет от 5 до 10 млрд гривен. Он также обвинял главу налоговой Верланова в том, что он и его люди крышуют схемы по «скруткам НДС» (операции по формированию фиктивного налогового кредита). Однако после этого в конце марта был уволен сам Уманский с поста министра финансов. Тем не менее, в четверг, 23 апреля, Уманский был назначен советником главы Офиса президента Украины. На следующий же день парламент проголосовал за создание следственной комиссии по расследованию вскрытых Уманским схем. Возглавили комиссию депутаты Иван Крулько (фракция «Батькивщина») и Евгений Петруняк (фракция «Слуга народа»).

Отправленный в отставку в марте экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение глав таможни и налоговой «зачисткой антикоррупционеров». Нефедова и Верланова украинские СМИ относят к той же группе, что и экс-премьера Гончарука — так называемым «соросятам». Нефедов ранее работал в инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, бизнес-партнера Джорджа Сороса. Назначен главой таможни он был в июле прошлого года еще Кабинетом Владимира Гройсмана. Как отмечал тогда политолог Руслан Бортник, это назначение было обусловлено стремлением Гройсмана угодить Западу. «Обезглавливание схем»: Нефедов анонсировал увольнение 500 «одиозных сотрудников» таможни © Facebook/Max Nefyodov

«Это попытка Гройсмана с учетом хорошего имиджа на Западе сыграть с ним определённую игру. В частности, понравиться западным партнерам. Данное назначение не позиция президента Зеленского», — утверждал Бортник.

Сергей Верланов был внедрён во власть в июле 2018 года на должность заместителя министра финансов. Оксана Маркарова взяла его на эту должность прямо из кресла сопредседателя комитета по вопросам правовой политики Американской Торговой Палаты в Украине.

Еще одной причиной их увольнения стала неэффективная работа таможенной и налоговой служб, недобравших значительную часть ожидаемых сборов, что привело к образованию дыры в бюджете. Несмотря на это, глава Таможенной службы «хипстер» Максим Нефедов выписал сам себе надбавки, увеличив себе зарплату в 6,5 раза за «интенсивность работы и выполнение особо тяжкой работы». В марте оклад главы Гостаможни составил 194 210 гривен. В то же время рядовым сотрудникам таможни зарплату последние месяцы стали сокращать или выплачивать в неполном объеме.

Государственное бюро расследований также ведет в отношении Нефедова уголовное производство по статье "Служебная халатность" из-за непринятия мер к ограничению вывоза средств противоэпидемической защиты за рубеж. Несмотря на февральское требование СНБО прекратить экспорт медицинских масок, Нефёдов никак не отреагировал, а маски продавали и вывозили легально до начала марта.

Помимо этого СБУ и ГБР проводили недавно обыски в Государственной таможенной службе из-за «декоммунизации» эмблемы ведомства. Нефедов решил, что старая эмблема содержит «советские элементы» и решил разработать новую эмблему, списав под рисование новой эмблемы многотысячные суммы. Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

Следует напомнить, что президент Зеленский подверг критике работу таможни еще при смене Кабмина 4 марта, но тогда Нефедову удалось сохранить за собой кресло. «Таможня должна собирать деньги в казну, а не лайки в Facebook», — говорил президент Украины 4 марта. По его словам, огромный дефицит бюджета и контрабанда «отправила таможню в нокаут». Только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн.

Сейчас же на фоне экономических потерь от карантинных мер недопоступления от налоговой и таможни могут привести к экономическому краху государства и неспособности выполнять основные социальные обязательства. Урезать военный бюджет или бюджет ведомства Арсена Авакова украинское правительство не посмеет, поэтому пострадают, скорее всего, самые незащищенные слои населения — пенсионеры, которым Зеленский обещал индексировать пенсии.

Юрист Андрей Портнов требует тщательно расследовать деятельность таких горе-реформаторов. «Чудо в перьях уволили с таможни. Провозгласило себя реформатором и патриотом и заехало в столб везде, за что бралось. Наизнанку надо теперь вывернуть и показать всем, что ключевые функционеры фондов Сороса — это влюблённые в самих себя воры с нулевой результативностью, убытками для государства и упадком. Это должен быть показательный кейс для всех, чья деятельность рекламировалась особым реформаторским пафосом и финансировалась третьими странами», — пишет Портнов.

Тем не менее, с уходом Нефедова и Верланова вряд ли стоит надеяться на то, что коррупционные схемы будут прикрыты. Фактически оба они исполняли лишь функцию номинальных руководителей, используя свой пост, чтобы успеть максимально повысить себе оклады и выписать побольше премий. Однако те люди, которые стоят за коррупционными схемами на таможне, остаются в тени, а их криминальный бизнес не страдает от смены фигур в руководстве. Можно напомнить, что еще в 2018 году немецкие журналисты из Süddeutsche Zeitung утверждали, что Украине вообще не нужны кредиты МВФ, а она могла бы просто прикрыть коррупционные схемы на своей таможне, из-за которых теряет около 4 миллиардов евро в год. Вовлечены в преступные схемы на границе, по словам немецких журналистов, практически все украинские силовые структуры. Портнов: Генпрокурор решила начинать деятельность со своего личного вопроса © Facebook, Andrey Portnov

С тех пор ничего не изменилось, а в украинской политике происходит лишь борьба между подельниками, кто урвет кусок пожирнее. В начале апреля текущего года депутат Александр Дубинский примерно так же оценивал потери бюджета из-за коррупции на таможне, которую курируют Нефёдов и Василий Костюк. По словам Дубинского, они «вынимают из бюджета страны 10 миллиардов гривен ежемесячно, или 5 миллиардов долларов в год». Василий Костюк, которого украинские СМИ называют подельником Нефёдова и Верланова, — крупный львовский бизнесмен, «теневой король рынка контрабанды Львова». По сообщениям СМИ, он долгие годы занимается отмыванием крупных средств через конвертационные центры и курирует импорт автомобилей из западных стран в обход уплаты пошлин.

Юрист Елена Лукаш в связи с этими отставками призывает особо не радоваться, так как сменщики, скорее всего, окажутся не лучше. «Я б не радовалась особо увольнению соросят Нефедова и Верланова. Снизу в дно обязательно постучат. Начальник наш умеет выбирать из плохого худшее», — пишет Елена Лукаш.

Тот факт, что Нефёдов и Верланов связаны с западными структурами, послужит им гарантией защиты от реального судебного преследования. Расследования, конечно, будут проводиться, но длиться они будут годами и в итоге ни к чему не приведут. Максимум через несколько лет мы узнаем, что виноваты были какие-нибудь «пешки» из этих ведомств, а сами руководители «были не в курсе».