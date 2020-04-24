В Одессе около 500 предпринимателей устроили 22 апреля массовый автопробег. Они протестовали против неравных условий для бизнеса: продуктовые рынки из-за карантинных мер закрыты, но гипермаркеты работают. Где логика?

Участники автопробега потребовали от властей обратить внимание на трудности, которые в условиях карантина испытывает малый бизнес.

Стоит отметить, что продуктовые рынки руководство Одессы закрыло лишь после того, как Киев пригрозил санкциями. Аргумент одесситов: на рынках горожане могут покупать продукты по более низким ценам, что сейчас особенно важно. В Киеве ссылаются на заключение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который ещё в начале апреля предупредил, что открытые рынки способствуют распространению коронавирусной инфекции. Но у предпринимателей вопрос: почему большому бизнесу разрешают работать, а малый закрывают? Разве в гипермаркетах вирус ведёт себя как-то по-другому?

Премьер Украины Шмыгаль хочет, чтобы в середине мая украинцы вернулись к работе © Facebook Денис Шмыгаль данным опроса, проведённого Европейской бизнес-ассоциацией в период с 24 по 30 марта, в результате карантина может закрыться каждый пятый бизнес (речь о среднем, малом и микробизнесе. — Ред.) в стране. Многие из тех, кто рассчитывает остаться на плаву, заявили о необходимости «адаптировать» заработную плату сотрудникам (41%), о намерении сократить количество работающих заявили 21% опрошенных.

В ассоциации отмечают, что более всего предпринимателей беспокоит неопределённость: «В условиях, когда трудно предвидеть длительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитать любые сценарии развития своего бизнеса невозможно».

Напомним, что об этом предприниматели говорили в конце марта. Сейчас конец апреля, а карантинные меры Кабмин продлил до 11 мая, очертив необходимые условия относительно динамики заболеваемости. Никто не скажет сейчас, будут ли эти условия соблюдены и не продолжит ли ограничительные меры на неопределённый срок. В любом случае, последствия карантина для экономики тяжелы уже сейчас.

«Основа украинской экономики — это торговля. Я не знаю, кто посоветовал Денису (Шмыгалю. — Ред.) остановить торговлю. Но, скорее всего, это враг», — отметил экономический эксперт Александр Охрименко в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что по экономике Украины этим запретом нанесён «очень существенный удар».

«Некоторые говорят, что 30% предприятий закроются. Я думаю, что 50% закроется», — сказал эксперт, напомнив, что на Украине закрываются сейчас и промышленные предприятия.

Охрименко предложил запустить общественный транспорт, чтобы «дать возможность украинцам посадить хотя бы огороды» и «запустить базары, потому что базары создадут рабочие места».

Экономист со скепсисом отнёсся к обещанию премьер-министра создать 500 тысяч рабочих мест, из которых 170 тысяч — в сфере дорожного строительства. По его словам, в нынешних обстоятельствах «распилов» и «откатов» в дорожном строительстве не нужно столько людей. А для создания полумиллиона рабочих мест надо запустить экономику, подчеркнул Охрименко.

Половина из 700 тысяч ушедших на карантин предприятий Украины оттуда не вернутся — Охрименко © Евгений Котенко, РИА Новости Украина по данным Госстата Украины, падение промышленного производства продолжается уже девятый месяц подряд. В январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года промпроизводство сократилось на 5,1%.

Что касается огородов, то глава харьковской городской организации «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик обратил внимание на тот факт, что жители Харькова лишены сейчас возможности добраться до своих участков, которые находятся за городом — электрички не ходят. А огороды многих могли бы спасти.

«Просто не даёт шанса это правительство выживать людям», — констатировал политик.

Напомним, по данным главы Торгово-промышленной палаты Украины (ТПУ) Геннадия Чижикова, из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятия сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 миллионам человек.

При этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль заверяет, что экономика в стране работает. В ходе онлайн-брифинга в четверг, 23 апреля, он сообщил, что фактически остановлены лишь «отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес».

По словам премьера, которые приводит агентство «Украинские новости», эти отрасли остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии, тогда как «все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает».