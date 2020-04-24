Несмотря на неоднозначные оценки эффективности ношения защитных масок, о введении «масочного режима» объявили все федеральные земли Германии, а также Франция и Румыния

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила об опасности недостаточных или запоздалых действий ЕС по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Во время саммита Европейского Союза, прошедшего 23 апреля в режиме видеоконференции, она представила оценки ЕЦБ, согласно которым ВВП еврозоны в текущем году может снизиться на 15%.

Страны Евросоюза создадут фонд, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса. Еврокомиссия уже к 6 мая разработает конкретные предложения на этот счёт, договорились главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции. Европейской комиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 года. Европа может закрыть границы до осени — Макрон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Кроме этого, в связи с пандемией Еврокомиссия уже предложила пакет макрофинансовой помощи для десяти стран — партнеров Евросоюза: Украины, Албании, Боснии и Герцоговины, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Туниса. Планируется выделить каждой отдельной стране сумму в размере от 60 млн евро (Черногория) до 1,2 млрд евро (Украина) для поддержания макроэкономической стабильности. Когда пакет помощи будет утверждён и каковы будут конкретные условия её получения, в Брюсселе пока не сообщили.

На саммите ЕС обсуждалась сумма в размере до 1,5 трлн евро для поддержки европейской экономики, но Ангела Меркель отметила, что точная сумма ещё не определена, и Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности. В свою очередь глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что «в долгосрочной перспективе» общий объем фонда чрезвычайной помощи должен достичь 1 трлн евро. А президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения саммита заявил, что страны Евросоюза согласились выделить «более 500 млрд евро» для восстановления европейской экономики от последствий пандемии коронавируса. По оценкам Макрона, от эпидемиологического кризиса ВВП Евросоюза потеряет от 5 до 10%.

Президент Франции также уточнил, что самые большие противоречия вызвал вопрос о том, должны ли средства экстренного фонда предоставляться в качестве прямых грантов, или кредитов. При этом на переговорах лидеров ЕС Эмманюэль Макрон предложил, чтобы все члены Евросоюза разделили долги, которые образуются после оказания помощи Испании и Италии — странам, наиболее пострадавшим от кризиса. Однако против этого выступили Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция. Карантин глазами простых людей, Франция, Париж. Ждем всплеска насилия © Facebook, Vera Medvedeva

Число жертв коронавируса в Испании превысило 22 тысячи человек. За последние 24 часа скончались еще 440 пациентов — практически столько же, как и днём ранее, и выявлено 4635 новых случаев заражения. Ныне тут зафиксировано более 213 тысяч инфицированных коронавирусом — это худший показатель в Европе. Однако, по оценкам специалистов, в целом эпидемия в стране идет на спад. Испания планирует начать ослабление режима карантина с середины мая. Детям младше 14 лет разрешат выходить на прогулку уже в это воскресенье. Раньше им было запрещено покидать дома даже на короткое время, но с 26 апреля будут разрешены прогулки до трёх детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от их дома. При этом парламент Испании 22 апреля в третий раз поддержал просьбу премьер-министра Педро Санчеса о продлении чрезвычайного положения в стране — на этот раз до 9 мая.

А 23 апреля было обнародовано исследование команды ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде, согласно которому в Испании не было так называемого «нулевого пациента» с коронавирусом. Подтверждается информация о группе людей, зараженных в других странах в течение февраля, которые после этого приехали в Испанию. Учёные проанализировали первые 28 вирусных геномов, выявленных в Испании, и обнаружили 15 путей распространения. Испания на год закрыла свои пляжи для иностранцев © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

В Италии с начала эпидемии коронавируса заразились минимум 189 973 человек (эта цифра включает и тех, кто умер, и тех, кто уже вылечился). Это второй показатель в Европе, и по стоянию на вечер 23 апреля инфицированных стало на 2646 больше, чем днём ранее. 22 апреля прирост новых случаев был выше — 3370. Всего в Италии от коронавирусной болезни умерли 25 549 людей, из них 464 — в течение последних суток. Днём ранее сообщалось о 437 умерших.

При этом в Италии из-за пандемии коронавируса из тюрем выходят боссы мафии. Так, суд в Милане в среду перевел под домашний арест одного из самых влиятельных боссов «Коза Ностра» — 78-летнего Франческо Бонуру. Он сможет покидать дом, чтобы посещать врача. Также в последние недели суды перевели под домашний арест двух предполагаемых главарей группировки «Ндрангета» — 65-летнего Винченцино Ианнаццо и 72-летнего Рокко Санто Филиппоне. У Филиппоне были диагностированы проблемы с сердцем, и суд выразил опасение, что тот не переживет заражение коронавирусом.

Третье место по числу инфицированных коронавирусом в Европе занимает Франция — более 158 тысяч случаев. Общее число погибших с начала эпидемии в стране достигло 21 856 человек. Из 516 погибших за последние сутки 311 человек скончались в больницах, еще 205 человек умерли в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях. При этом почти половина всех смертей от коронавируса в Европе пришлась на учреждения социальной опеки, об этом 23 апреля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Во Франции с 11 мая в рамках мероприятий по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным, сообщили в администрации президента республики. Какие наказания предусмотрены за отказ от ношения масок, ещё не определено. А руководитель главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, выступая 23 апреля перед депутатами Национального собрания, заявил, что Франция заказала более двух миллиардов масок и что воздушный мост со странами-изготовителями позволит доставлять по 100 миллионов масок в неделю. Парижская медицинская академия в тот же день призвала уже сейчас носить маску в общественных местах, и не откладывать введение «масочного режима». Карантин глазами простых людей, Испания, Мадрид. Самозанятые подают прошение о пособии © AP, Manu Fernandez

А вот председатель совета Всемирной медицинской ассоциации, немецкий врач Франк Ульрих Монтгомери заявил 23 апреля, что считает неправильным шагом решение властей в тех городах и странах, которые решили обязать всех носить маски в общественных местах. Однако в тот же день все 16 федеральных земель Германии ввели масочный режим или анонсировали такое решение. При этом ситуация с коронавирусом в Германии — самая благоприятная в Европе. Из почти 152 тысяч заразившихся (третий показатель в Европе) в этой стране умерли 5,4 тыс. человек. Такую относительно низкую смертность в стране с самой большой численностью населения в Европе связывают со своевременно введенной системой массового тестирования.

22 апреля немецкий Институт имени Пауля Эрлиха выдал первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Его получила компания BioNTech из Майнца, которая теперь будет тестировать действие вакцины на добровольцах. При этом премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не исключил введения обязательной вакцинации жителей ФРГ от коронавируса после появления соответствующей вакцины. Пока не будет найден препарат против SARS-CoV-2, нельзя отменять все ограничения, в частности, касающиеся ношения защитных масок, подчеркнул он.

А 23 апреля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с первым правительственным заявлением в бундестаге с начала вирусного кризиса, раскритиковала власти ряда земельных правительств за поспешность в снятии карантинных мер. Способы реализации ими решений, принятых на прошедшей неделе во время совместной конференции, она оценила как «местами очень бойкие, чтобы не сказать слишком бойкие». Никому не доставляет удовольствие это слышать, но правда в том, отметила глава правительства ФРГ, что «мы живем не во время завершающей фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе». «Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом», — указала Меркель. Одновременно она заявила о готовности к более высоким платежам в бюджет Евросоюза, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. По словам канцлера, ФРГ заинтересована в восстановлении экономики всех государств, входящих в ЕС.

Великобритания в ЕС уже не входит, но в целом в Европе занимает пятое место по числу инфицированных коронавирусом — более 138 тысяч человек. Общее количество умерших от коронавирусной болезни в больницах Великобритании 23 апреля достигло 18 738. При этом число смертей день ото дня снижается: за последние сутки оно составило 616 человек, 22 апреля умерших было 759, а ещё днём ранее — 823. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

В то время как депутаты Палаты общин обсуждали стратегию правительства по тестированию болезни, Хэнкок заявил, что социальное дистанцирование работает, добавив: «Это меняет дело. Мы находимся на пике». Однако Хэнкок также сказал, что ослабление коронавирусных ограничений сейчас не рассматривается, поскольку необходимо достичь нескольких показателей, включая последовательное снижение ежедневного уровня смертности.

При этом исследование британских ученых показало, что в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха больше случаев заражения коронавирусом и связанных с ним смертей. Исследователи проанализировали динамику распространения вируса в семи регионах севера Англии и данные о загрязнении воздуха более чем из 120 районов. В районах, где в воздухе обнаружили самую высокую концентрацию оксида и диоксида азота, также было больше случаев заболевания вирусом и смертельных исходов. «Наше исследование подкрепляет свидетельства с севера Италии и из США о том, что высокая концентрация вредных веществ в воздухе связана с высокой смертностью от COVID-19», — заявил один из участников проекта Мигель Мартинс. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

Ранее правительство Великобритании решило выделить 42,5 млн фунтов двум группам ученых, которые работают над вакциной от COVID-19. Первая группа из Оксфордского университета под руководством профессора Сары Гилберт приступила к разработке препарата в январе, когда стал доступен генетический код вируса. Она должна начать клинические испытания вакцины на людях уже на этой неделе. В вакцине используются части генетического кода коронавируса, которые «упакованы» в безвредный вирус. К середине мая ученые из Оксфорда планируют протестировать препарат примерно на 500 добровольцах. Если первый этап тестов окажется успешным, то начнется второй этап — с 1000 добровольцев. А вторая группа — из лондонского Imperial College — использует другой подход. Она планирует вводить в организм части «сырого» генома коронавируса, что должно стимулировать выработку белков, которые борются с болезнью.

При этом сейчас в мире разрабатывается и опробуется более 150 препаратов против коронавируса. Большинство из них — это уже существующие лекарства, и ученые выясняют, могут ли они воздействовать на новый вирус. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала клиническое исследование самых перспективных лекарственных средств против COVID-19. Исследование получило название «Солидарность». В ближайшие месяцы станут известны результаты клинических испытаний, и это произойдет гораздо раньше, чем станет известно об эффективности вакцины от коронавируса, которая защищает от инфекции, а не лечит. Cвязано это с тем, что врачи проверяют действенность уже разработанных препаратов, которые уже прошли испытания на безопасность применения, тогда как разработка вакцины начата «с чистого листа».

Одни из таких разработчиков, команда из Университета Берна, надеются стать первыми, кто сделает вакцину против COVID-19, и это может произойти уже в октябре. «У нас есть реальные шансы на успех. Швейцария прагматична и заинтересована в поиске компромисса для более быстрого получения вакцины», — сказал Мартин Бахманн, глава отдела иммунологии в швейцарском университете. В вакцине, разрабатываемой швейцарской командой, используется иной подход, чем в других лабораториях, с использованием так называемых вирусоподобных частиц. Они, в отличие от самого вируса, не являются инфекционными, и обеспечивают хороший иммунный ответ. Прототип вакцины был разработан ещё в феврале, всего через несколько недель после того, как новый коронавирус был идентифицирован в Китае, и оказался успешным в тестах на лабораторных мышах, когда сыворотка нейтрализовала вирус.

По состоянию на 23 апреля в Швейцарии подтверждено почти 28,5 тысячи инфицирования коронавирусом (восьмой показатель в Европе), более 1500 человек умерли в результате болезни. Опережают эту страну Бельгия (там число заразившихся коронавирусом достигло 42 797, а умерших — 6490) и Нидерланды (35 729 инфицированных и 4177 умерших).

Несмотря на самые мягкие ограничения, до сих пор за пределами первой десятки стран Европы по количеству заражённых коронавирусом находится Швеция — 16 755 случаев (из них более трети — в Стокгольме и прилегающих районах). Хотя количество умерших от вируса в этой стране превысило 2 тысячи человек, Андерс Валленстен, заместитель главного государственного эпидемиолога Швеции считает, что Стокгольм уже прошел пик эпидемии коронавируса на прошлой неделе. Ужесточения карантинных мер в стране не планируется.

А вот президент Румынии Клаус Йоханнис заявил 22 апреля, что ношение защитных масок в общественных местах станет в стране обязательным. «Мы решили, что после 15 мая каждый будет обязан носить защитные маски в закрытых общественных пространствах и при использовании общественного транспорта. Эта мера не будет ограниченной во времени. Мы сможем отказаться от масок, возможно, в следующем году, когда пандемия будет под контролем», — заявил Йоханнис, который при этом был в защитной маске. Ныне в Румынии чуть больше 10 тысяч инфицированных коронавирусом, 545 человек умерло от него. Карантин глазами простых людей, Польша, Варшава. Все ждут, когда это закончится © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Десятитысячный рубеж числа заражённых коронавирусом пересекла 22 апреля и Польша, где ношение масок за пределами дома является обязательным с 16 апреля. На прошлой неделе украинский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» доставил из Китая в Польшу 7 млн медицинских масок. Однако, по словам журналистов издания Gazeta Wyborcza, неизвестно, будут ли эти маски эффективными и безопасными в больницах. Как утверждает газета, сертификаты масок подделаны китайским производителем, компанией Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd, работающей в сфере производства бумаги. Сертификат поставленных в Польшу масок со знаком CE был выдан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine, которая заявила, что не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты и не выдает такие сертификаты. В свою очередь, Марцин Хлудзиньский, президент польской государственной корпорации KGHM Polska Miedź, которая оплатила медицинский груз, опубликовал в своем Twitter пост о том, что маски, импортируемые из Китая, «имеют все необходимые сертификаты и могут применяться в больницах».

Пан Хлудзиньский, как и руководители других польских государственных компаний, является выдвиженцем правящей партии «Право и справедливость», которая настраивает на проведении выборов президента Польши 10 мая 2020 года, несмотря на карантинные ограничения. В начале апреля ОБСЕ опубликовала позицию, в которой говорится, что ограничения на передвижение и проведение собраний делают невозможным проведение избирательной кампании в Польше. А 23 апреля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предупредил, что если выборы в Польше всё же пройдут в сложившейся ситуации, они могут не соответствовать ряду международных стандартов.

Месье Рейндерс в Европейской комиссии является выдвиженцем Альянса либерал-демократов. А вот лидеры имеющей самую большую фракцию в Европарламенте «Европейской народной партии» (ЕНП) согласились провести её саммит в Греции этим летом — после соответствующего предложения греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. «Премьер-министр призвал заинтересовать северных европейцев возможностью отдыха на юге, в районах, которые гигиенически безопасны. В этом контексте он предложил, чтобы следующий саммит ЕНП состоялся в Греции этим летом. Все приняли предложение, подчеркнув, что наша страна — безопасное место», — говорится в сообщении на сайте главы правительства Греции, опубликованном 23 апреля.

При этом в начале апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен советовала европейцам не делать бронирования для летнего отпуска в нынешнем году. А министры туризма стран Евросоюза только 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. Учитывая тот факт, что в саммите ЕНП традиционно принимает участие несколько тысяч человек, это мероприятие может оказаться для европейских политиков и чиновников единственным легальным способом отдохнуть летом в тёплых краях.