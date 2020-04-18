Из-за вспышки коронавирусной инфекции и введенного карантина большая часть украинской крупной промышленности ушла на карантин. И выйдут из карантина, сохранив свой потенциал, далеко не все

Таким образом, похоже, сбываются давние мечты украинских националистов и западных корпораций о деиндустриализации Украины и превращению ее в сырьевой придаток или, как говорил экс-президент Порошенко, «аграрную сверхдержаву».

Крупная промышленность, доставшаяся Украине в наследство от СССР, была слишком привязана к республикам СНГ, в первую очередь — РФ, что явно не способствовало разрыву экономических отношений между этими странам, подрывая также планы западных компаний по продвижению своей, более дорогой продукции, на эти рынки. Бывшие советские республики были основным рынком продукции украинской промышленности. Из этих же стран она получала, как энергоносители, так и многие комплектующие.

Следует отметить, что падение промпроизводства на Украине наметилось уже давно, а последние месяцы вообще наблюдался обвал, что было одной из причин отставки бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. К моменту выхода на карантин в марте этого года промышленное производство сокращалось 9 месяцев подряд (с июня 2019 года), и в феврале 2020-го падение составило минус 4,1% к февралю 2019-го. Наибольшее падение продемонстрировало машиностроение (-13,2%) и металлургия (-4,1%). «Крупные заводы у нас уничтожены». Что происходит с промышленностью на Украине © РИА Новости, Владимир Акимов | Перейти в фотобанк

С марта же на карантин практически в полном составе были отправлены пассажирский транспорт, туризм, отельный и ресторанный бизнес, а также значительная часть сферы розничной торговли. В одной только туристической сфере задействовано было 756 тысяч человек. Сейчас все они сидят без работы, так как туристы пока отсутствуют, «как класс». Однако после отмены карантина не следует ожидать возрождения этой сферы. Как внутренние, так и внешние туристы за время туризма проедят значительную часть своих сбережений, а многие лишатся источника заработка. По этой же причине «схлопнутся» и другие внутренние рынки, за исключением, вероятно, только продуктовых.

Металлургия и агропромышленный сектор уже ощутили падение спроса и цен на их продукцию на мировых рынках, а именно эти сферы — основные источники поступлений от экспорта в украинский бюджет. Даже до карантина, в 2019 году, Украина произвела меньше всего чугуна, стали и проката за все время независимости, хотя добыча и экспорт руды росли. Металлургические компании ожидают в этом году 50% падение спроса на их продукцию, а также сетуют на непредвиденные сложности при доставке продукции, так как компании, занимающиеся морскими перевозками, все чаще отправляют на карантин экипажи судов при инфицировании кого-либо из членов команды.

Компания «Метинвест» Рината Ахметова прогнозирует снижение производства на своих украинских предприятиях — в первую очередь, на «Азовстали». Компания рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате. Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на «Азовстали» и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на «Азовстали». На "Аселор Миттал Кривой Рог" 20% сотрудников — в отпусках, работа некоторых цехов приостановлена. Из-за карантина на предприятии решили заморозить все "некритичные" работы.

«Укрзализныця» из-за сокращения пассажироперевозок, по оценкам экспертов компании, потеряет в 2020 году около 10 миллиардов гривен. В химической промышленности Украины после Евромайдана количество работников сократилось с 163 до 102 тысяч. Происходит это из-за насыщенности рынка импортной продукцией, а импортную продукцию (в первую очередь удобрения) покупатели предпочитают из-за ее дешевизны, так как рост цен на газ сделал украинскую продукцию химпрома неконкурентоспособной. Шантаж Ахметова. Крупнейшие предприятия империи олигарха уходят в простой © AP, Mstyslav Chernov

На днях руководство ряда предприятий химической промышленности стало рассматривать варианты массового сокращения сотрудников. «Ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек может попасть под сокращение на предприятиях азотной химии», — заявил глава наблюдательного совета ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" (ДЗМУ) Сергей Лесковский.

Предприятия концерна «Укроборонпром» отправили большую часть сотрудников в отпуска. «На 19 предприятиях бронетанкового дивизиона удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на смену, на 4000; на 21 предприятии дивизиона радиолокации и высокоточного оружия — на 2200, на 16 предприятиях авиастроения и ремонта — на 13 000 работников (ГП "Антонов" ушло на карантин), на 14 предприятиях высокоточного оружия и боеприпасов — на 6400 работников.

Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2000) работают дистанционно», — говорится в сообщении «Укроборонпрома».

Часть работников отправило на карантин и предприятие «Мотор-Сич», занимающееся ремонтом авиационных двигателей. Однако и до карантина, еще с осени 2019, на предприятии проходили сокращения работников и расходов. Связано с это с борьбой между США и Китаем, а вернее, с давлением со стороны США с требованием не отдавать завод китайским инвесторам. В результате противоречивых указаний и непоследовательно политики, предприятие «Мотор-Сич» теряет свои рынки, а, следовательно, теряет заказы и вынуждено сокращать сотрудников. Угольная отрасль Украины поставлена на паузу. Ахметов приостановил работу крупнейшего предприятия © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Украинские шахтеры, которые и ранее сидели без зарплаты месяцами, утверждают, что им просто уже нечего есть. «Понимаете. Безвыходность, тупик. Если у нас было осенью 1 250 рабочих, то сейчас 840. Надоели долговые книги, это не жизнь. ХХІ век, а люди хлеб покупают под запись в магазинах», — говорит Алексей Сорока, председатель профсоюза шахты "Кураховская" в Донецкой области. На западе страны, тем временем, из-за карантина закрыли вообще все шахты — остался только персонал, поддерживающий жизнедеятельность шахты.

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко недавно говорил, что карантин добьет многие сферы экономики, которые и до того влачили жалкое существование. «Украинская промышленность и так "лежит" из-за некомпетентных действий абсолютно непрофессиональной власти. Машиностроение, аэрокосмическая отрасль, химпром, горно-металлургический комплекс влачат жалкое существование. Ряд заводов закрыт, многие предприятия в разы снизили темпы работы. Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство) тоже деградирует из-за мародеров-олигархов, которые "дерибанят" наш АПК. А введенные "карантинные меры" лишь усугубят ситуацию и окончательно добьют нашу экономику», — уверен Анатолий Пешко. По его мнению, во время карантина «лягут» практически все сферы экономики, за исключением разве что фармацевтики.

По оценкам украинской Торгово-промышленной палаты, без работы уже остались 2,5 — 2,8 млн человек. После карантина окажется, что многие из тех, кто сейчас находится в оплаченном отпуске, будут уволены. Вместе с тем украинскую экономику ожидает падение денежных переводов от трудовых мигрантов, падение поступлений от экспорта и налогов. И сопряжено это будет с ростом социальной напряженности, если, конечно, в ближайшее время не откроется «выхлопной клапан» в ЕС, а европейские фермеры и предприятия не начнут восстанавливать свой бизнес.