«Антикризисный» бюджет
Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». В новом варианте госбюджета на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64,7 млрд гривен (176,4 млрд руб.), увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.
В изменениях в госбюджет доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд грн (326,3 млрд руб.), или на 11%, и теперь они составят 975,8 млрд грн (2,7 трл руб.). В то же время расходы госбюджета увеличились на 7% или 82,4 млрд грн (224,6 млрд руб.).
Прежде всего, на 145,4 млрд грн (396,3 млрд руб.) урезали налоговые поступления, в основном — за счёт уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту.
Расходная часть госбюджета выросла за счет создания Фонда борьбы с коронавирусом, бюджет которого составляет 64,67 млрд.
Предельный объем дефицита возрастет при этом более чем втрое, и составит 298,4 млрд грн (813,4 млрд руб.). Правительство планирует покрыть его за счет займов на сумму 296,7 млрд грн (808,7 млрд руб.), а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд грн (1,4 млрд руб.).
В этом году правительство не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд грн (31,4 млрд руб.).
Наиболее увеличили финансирование таких направлений:
— дополнительные расходы на Национальную службу здоровья для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь централизовали и перевели под управление аппарата Минздрава);
— увеличение расходов Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям — планируется доплата в размере 1 тысячи гривен (2725 руб.) лицам, размер пенсии которых меньше 5 тыс. грн (13,6 тыс. руб.);
— рост расходов на обслуживание государственного долга;
— увеличение Резервного фонда (распределение средств фонда осуществляется по решению правительства).
Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам.
Больше всего сократили такие направления:
— выплата льгот и жилищных субсидий;
— финансирование Государственного фонда регионального развития;
— развитие физической культуры и спорта;
— субвенция на развитие объединенных территориальных общин;
— функционирование Фонда энергоэффективности;
— субвенция на социальную защиту педагогических работников;
— выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д.;
— статистические наблюдения, то есть перепись населения;
— субвенция на местные выборы;
— субвенция на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов».
Вместе — это половина предложенной суммы сокращения расходов госбюджета.
Гарантированный объем государственного долга при этом увеличился до 2,4 трлн грн (6,54 трлн руб.).
По мнению украинского политолога Руслана Бортника, главной причиной секвестра госбюджета является не короновирус, а отставка «Гончарука-Богдана» и передел их наследия плюс желание взять новые долги.
«На смену схеме ГоБ пришла модель "Ермака-Шмыгаля" — новая система политэкономического баланса, а коронавирус просто подвернулся. Просто подумайте, карантин длится 1 месяц — что будет дальше и с заболеваемостью и с экономикой (до конца года) ни у кого достоверного понимания нет, но:
Бюджет борьбы с ковидом 65 млрд грн, а дефицит увеличили более чем на 200 млрд (которые надо одолжить и в этом главный смысл), а издержки на более чем 82 млрд!!! Большинство депутатов в этой ситуации напоминают мне мышей, пытающихся таскать крохи из-под стола у хозяев. Ещё раз: 65 — 200 — 82 млрд.
Всегда думал, что "секвестр" — это, прежде всего, урезание расходов, а не доходов и попытки взять в долг побольше…» — написал Бортник на своей странице в Facebook.
В НБУ подвели итоги первого месяца карантина
Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
По данным НБУ, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на $182 млн до $9,8 млрд.
«То есть присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн (545 млрд руб.) и еще более 30 млрд грн (82 млрд руб.) в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд.
«Совершенно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств», — уверены в НБУ.
Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме.
«Приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях. Поэтому все банковские услуги доступны», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, кредитование ожидаемо начало замедляться. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты.
Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.
Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который предоставляет услуги. Наименее пессимистичны — экспортеры.
«Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина», — считают в НБУ.
Ситуация на рынке труда напряженная. Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако за отдельными исключениями не нанимает новых сотрудников, отметили в НБУ.
Цены растут медленно, инфляция в марте оставалась низкой — 2,3%. В то же время цены на отдельные товары росли быстрее, — на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода.
«Причины просты — ажиотажный спрос и частичное сужение предложения через карантин. Однако в апреле они постепенно утратили определяющую роль. На протяжении последней недели цены на эти товары перестали расти», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, ажиотаж на валютном рынке быстро утих, а психологические факторы уступили экономическим.
«В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить с рынка более $0,5 млрд в начале апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте», — отметили в НБУ.
Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, поскольку они составляют более $25 млрд, добавили в НБУ.
При этом после введения карантинных мероприятий настроения бизнеса существенно ухудшились, сообщили в Нацбанке, проведя соответствующий опрос.
По итогам марта ежемесячный индекс ожиданий деловой активности снизился на 5,4 б. п. до отметки 45,8. Значение индекса ниже 50 пунктов, сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. В последних еженедельных экономическом обзорах, которые НБУ начал проводить во время карантина, отмечалось, что ожидания предприятий по снижению товарооборота и объемов производства ухудшаются и в апреле.
На рынке труда продолжилось снижение количества вакансий. Из-за роста неопределенности даже ІТ-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливали найм новых работников. Всего за три недели карантина количество новых вакансий снизилось на 44%.
Количество безработных за время карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек
За месяц карантина количество безработных на Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек, не считая вернувшихся трудовых мигрантов. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина — это около 1 млн человек.
Всего в «остановленных» отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.
«Проведённый Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение», — сказал президент ТПП.
По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет.
По данным Государственной службы занятости, в марте количество официально зарегистрированных безработных на Украине выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 — стали на учет в период всеукраинского карантина.
«Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1%, прогнозируемых ранее», — подчеркнули в Госслужбе занятости.
Размер минимальной помощи на период карантина повысили с 650 до 1000 грн (с 1772 до 2726 руб.). Максимальная помощь составляет 1800 грн (4906 руб.).
Напомним, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, подводя экономические итоги первого месяца карантина в стране связи с пандемией коронавируса, сообщила, что на сегодняшний день на украинском рынке труда почти исчезли новые вакансии.