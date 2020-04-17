Верховная Рада приняла «антивирусный бюджет», Нацбанк подвёл итоги первого месяца карантина, официальная безработица выросла на 22%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

«Антикризисный» бюджет

Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». В новом варианте госбюджета на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64,7 млрд гривен (176,4 млрд руб.), увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.

В изменениях в госбюджет доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд грн (326,3 млрд руб.), или на 11%, и теперь они составят 975,8 млрд грн (2,7 трл руб.). В то же время расходы госбюджета увеличились на 7% или 82,4 млрд грн (224,6 млрд руб.).

Прежде всего, на 145,4 млрд грн (396,3 млрд руб.) урезали налоговые поступления, в основном — за счёт уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту.

Расходная часть госбюджета выросла за счет создания Фонда борьбы с коронавирусом, бюджет которого составляет 64,67 млрд.

Отдать долги и плакать. Главное о новом госбюджете Украины © kmu.gov.ua

В этом году правительство не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд грн (31,4 млрд руб.).

Наиболее увеличили финансирование таких направлений:

— дополнительные расходы на Национальную службу здоровья для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь централизовали и перевели под управление аппарата Минздрава);

— увеличение расходов Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям — планируется доплата в размере 1 тысячи гривен (2725 руб.) лицам, размер пенсии которых меньше 5 тыс. грн (13,6 тыс. руб.);

— рост расходов на обслуживание государственного долга;

— увеличение Резервного фонда (распределение средств фонда осуществляется по решению правительства).

Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам.

Больше всего сократили такие направления:

— выплата льгот и жилищных субсидий;

— финансирование Государственного фонда регионального развития;

— развитие физической культуры и спорта;

— субвенция на развитие объединенных территориальных общин;

— функционирование Фонда энергоэффективности;

— субвенция на социальную защиту педагогических работников;

— выплата помощи многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и т.д.;

— статистические наблюдения, то есть перепись населения;

— субвенция на местные выборы;

— субвенция на реализацию программы «Способная школа для лучших результатов».

Вместе — это половина предложенной суммы сокращения расходов госбюджета.

Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, главной причиной секвестра госбюджета является не короновирус, а отставка «Гончарука-Богдана» и передел их наследия плюс желание взять новые долги.

«На смену схеме ГоБ пришла модель "Ермака-Шмыгаля" — новая система политэкономического баланса, а коронавирус просто подвернулся. Просто подумайте, карантин длится 1 месяц — что будет дальше и с заболеваемостью и с экономикой (до конца года) ни у кого достоверного понимания нет, но:

Бюджет борьбы с ковидом 65 млрд грн, а дефицит увеличили более чем на 200 млрд (которые надо одолжить и в этом главный смысл), а издержки на более чем 82 млрд!!! Большинство депутатов в этой ситуации напоминают мне мышей, пытающихся таскать крохи из-под стола у хозяев. Ещё раз: 65 — 200 — 82 млрд.

Всегда думал, что "секвестр" — это, прежде всего, урезание расходов, а не доходов и попытки взять в долг побольше…» — написал Бортник на своей странице в Facebook.

В НБУ подвели итоги первого месяца карантина

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных правительством для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля (+4%). В иностранной валюте средства населения сократились на $182 млн до $9,8 млрд.

«То есть присутствует приток гривневых средств и незначительный отток валютных», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн (545 млрд руб.) и еще более 30 млрд грн (82 млрд руб.) в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд.

«Совершенно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств», — уверены в НБУ.

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме.

«Приостановлена работа отделений, в которых нет посетителей, и тех, которые находятся в недоступных зданиях. Поэтому все банковские услуги доступны», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, кредитование ожидаемо начало замедляться. Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты.

Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Украинский экономист рассказал, как Нацбанк будет спасать иностранных спекулянтов © Facebook, Алексей Кущ

«Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина», — считают в НБУ.

Ситуация на рынке труда напряженная. Большинство предприятий пытается сохранить сотрудников, однако за отдельными исключениями не нанимает новых сотрудников, отметили в НБУ.

Цены растут медленно, инфляция в марте оставалась низкой — 2,3%. В то же время цены на отдельные товары росли быстрее, — на мясо, овощи, крупы, лекарства, товары личного ухода.

«Причины просты — ажиотажный спрос и частичное сужение предложения через карантин. Однако в апреле они постепенно утратили определяющую роль. На протяжении последней недели цены на эти товары перестали расти», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, ажиотаж на валютном рынке быстро утих, а психологические факторы уступили экономическим.

«В течение последних недель бизнес и граждане больше продавали валюту, чем покупали ее. Национальному банку даже удалось откупить с рынка более $0,5 млрд в начале апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте», — отметили в НБУ.

Международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса, поскольку они составляют более $25 млрд, добавили в НБУ.

При этом после введения карантинных мероприятий настроения бизнеса существенно ухудшились, сообщили в Нацбанке, проведя соответствующий опрос.

По итогам марта ежемесячный индекс ожиданий деловой активности снизился на 5,4 б. п. до отметки 45,8. Значение индекса ниже 50 пунктов, сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. В последних еженедельных экономическом обзорах, которые НБУ начал проводить во время карантина, отмечалось, что ожидания предприятий по снижению товарооборота и объемов производства ухудшаются и в апреле.

На рынке труда продолжилось снижение количества вакансий. Из-за роста неопределенности даже ІТ-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливали найм новых работников. Всего за три недели карантина количество новых вакансий снизилось на 44%.

Количество безработных за время карантина выросло на 1-1,3 миллиона человек

За месяц карантина количество безработных на Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек, не считая вернувшихся трудовых мигрантов. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина — это около 1 млн человек.

Всего в «остановленных» отраслях занято около 4 млн человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

«Проведённый Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение», — сказал президент ТПП.

Уровень безработицы на Украине побил 15-летний рекорд © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По данным Государственной службы занятости, в марте количество официально зарегистрированных безработных на Украине выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 — стали на учет в период всеукраинского карантина.

«Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1%, прогнозируемых ранее», — подчеркнули в Госслужбе занятости.

Размер минимальной помощи на период карантина повысили с 650 до 1000 грн (с 1772 до 2726 руб.). Максимальная помощь составляет 1800 грн (4906 руб.).

Напомним, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, подводя экономические итоги первого месяца карантина в стране связи с пандемией коронавируса, сообщила, что на сегодняшний день на украинском рынке труда почти исчезли новые вакансии.