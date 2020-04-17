Локдаун для многих украинских предприятий может закончиться полной остановкой производства. Даже крупнейшие игроки рынка объявляют о своей неплатежеспособности

Так, группа "ДТЭК" с 20 апреля выводит крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" в простой. Такое заявление сделал генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко. «В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации — тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов — мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь", — сказал он в ходе онлайн-брифинга 14 апреля, сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Глава ДТЭК напомнил, что в марте уже была остановлена работа "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ряда ТЭС. В простой выведено 12,6 тыс. человек. Однако в закрытии ахметовских предприятий эксперты видят не отчаяние и экономическую нужду, а элементарный торг олигарха с властью. Антиахметовские обыски в Запорожье. Вскрыты схемы коррупции, в том числе политической © СБУ

Бизнес-консультант, журналист Глеб Простаков так прокомментировал тенденции на топливно-энергетическом рынке Украины: «Остановка крупнейшей угледобывающей компании страны «Павлоградуголь» — это часть торга Рината Ахметова с украинским правительством, а также кредиторами компании DTEK Energy. В марте DTEK заявила о том, что не сможет выплатить проценты по займам, которые были начислены по состоянию на 1 апреля. Компания предложила кредиторам план реструктуризации долгов. Могу предположить, что переговоры с кредиторами идут сложно.

DTEK — монополист на рынке угля и поставок электроэнергии, произведенной из угля. Компания получила прибыль в 2019 году, а ее конечный бенефициар Ринат Ахметов еще в январе этого года приобрел во Франции самый дорогой особняк в мире. На этом фоне непросто убедить банки и держателей еврооблигаций в несостоятельности компании. Остановка «Павлоградугля» и последовавшее за этим обрушение рейтингов компании до дефолтного — козырь Ахметова в торге с кредиторами. Второй момент — это жесткий торг Ахметова с правительством. В марте Кабмин принял решение о введении запретительной пошлины на российские уголь и электроэнергию с 15 апреля. Однако по факту окончательное решение Кабмина коснулось только угля. Российская электроэнергия сейчас стоит дешевле производимой DTEK, ее потребление выгодно в первую очередь крупным энергозатратным предприятиям — химикам и ферросплавщикам, значительную часть которых контролируют структуры Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Понятно, что зарегистрированный в конце марта законопроект, которым запрещается импорт российской электроэнергии, тоже застопорился на уровне профильного комитета Рады, который также контролирует Коломойский (через главу комитета Андрея Геруса). Остановка «Паувлоградугля» — это нажим на правительство. Ведь DTEK контролирует так называемые «маневровые мощности» ТЭС, которые позволяют сглаживать перепады в потреблении электроэнергии. Без них стабильная работа энергосистемы невозможна. При этом аргументы компании Ахметова, которая ссылается на резкое падение объемов потребления электроэнергии, несостоятельны: по данным «Укрэнерго», после введения карантина потребление упало лишь на 5%. Тогда как цены как внутри Украины, так и на внешних рынках (куда до недавнего DTEK экспортировал электроэнергию) действительно упали. Но, как мы знаем, в кризисных ситуациях монополисты страдают куда меньше других».

У Ахметова действительно на руках мощные козыри. Ведь он в одночасье может пополнить штат украинских безработных целой армией работяг. Речь идет о почти 20 тысячах работников только в угледобывающей отрасли империи Ахметова. А это грозит социальным взрывом. Это понимают и во власти. По новым оценкам МВФ, уровень безработицы в Украине составит 10,1%. Для ближайших стран, где трудятся сотни тысяч украинских «заробитчан», прогноз тоже не утешительный: Чехия — 7,5%; Польша — 9,9%; Италия — 12,7%; Португалия — 13,9%; Турция — 17,2%; Испания — 20,8%. А значит, уже в ближайшее время молодому президенту Зеленскому придется принять новый вызов.