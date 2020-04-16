В четверг, 16 апреля, исполняется 5 лет со дня убийства писателя Олеся Бузины. Пётр Порошенко в бытность президентом Украины заявлял, что раскрыть это преступление - «дело чести для украинской власти». Но дело так и не довели до конца: виновные не наказаны, а сами стали частью власти

Олесь Бузина — выдающийся писатель, журналист, публицист. Он открыто выражал свою позицию, не принимал идеологии послемайданной, антироссийской Украины и стал для украинских властей и особенно националистов «врагом народа».

Бузину застрелили во дворе его дома в Киеве 16 апреля 2015 года. В прямом смысле слова средь бела дня — около 13:20. Уже через пару месяцев глава МВД Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей преступления — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов.

Однако дело так и не довели до конца. Как говорил политолог Андрей Золотарёв, «слишком уж высок риск выйти на самих себя», поскольку правые радикалы были только исполнителями, а заказчики занимали высокие посты. Украинские СМИ писали, что действия радикалов курировали спецслужбы, в частности СБУ.

Подробнее об убийстве Олеся Бузины и (не)расследовании этого преступления читайте в нашем материале.

Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Зеленском.

«Это была казнь»

Это политическое убийство, и даже в официальных комментариях прокуратуры и полиции при прежней власти Порошенко звучали признательные нотки, в отличие от нынешней команды Зеленского. Об этом говорит политолог, директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Это было так называемое сакральное убийство, когда жертву выбирают преднамеренно, убивают в людном месте и в светлое время суток — для запугивания других активистов, уверен журналист и политзаключенный Руслан Коцаба.

«Бескомпромиссная позиция Олеся Бузины относительно Евромайдана, относительно — как бы это назвать?— бандеризации Украины, такая позиция, конечно, раздражала многих.

(…) И самое плохое в той ситуации было то, что убийство Бузины не всколыхнуло адекватных украинцев. Действительно, получается, что убийцы Бузины и заказчики убийства — они своей цели достигли», — сказал Коцаба.

Для организаторов Майдана Олесь Бузина был гораздо страшнее, чем любой из условно пророссийских деятелей, отмечает журналист Павел Волков. Бузина всегда позиционировал себя как этнический украинец, патриот Украины, но русский в культурном смысле человек, убежденный противник национализма, антифашист и антибандеровец.

«Олесь Бузина — это разрыв шаблона. Оказывается, можно быть одновременно за Украину, но против Бандеры и Майдана. Олесь, после разгрома и в какой-то степени физического уничтожения русского движения в Украине, мог бы стать фигурой, консолидирующей украинцев-антифашистов. Вполне возможно, консолидирующей даже в политическую силу», — сообщил журналист.

И при Порошенко такого не было. Подозреваемый в убийстве Бузины получил должность в министерстве © Facebook, Денис Полищук Андрей Гожый. Это была казнь неугодного лица, совершённая руками праворадикальных группировок, «что давно контролируются олигархатом да силовыми структурами», сказал Гожый.

Убийство под «крышей» спецслужб?

Несмотря ни на что, следствие в 2015 году было проведено профессионально, подозреваемые установлены, но потом всё застопорилось. Преступников прикрывали и выводили из-под следственных действий, поясняет Павел Рудяков. Их личности были установлены, но «потом политическое влияние с идеологическим привкусом на силовые структуры, которое и делает их инструментом политической борьбы, сыграло свою роль».

«Власть была заинтересована, чтобы дело не попало в суд», — заявил эксперт.

Факт, что не наказаны убийцы Бузины, вскрывает другие проблемы нынешней власти, показывает, что власть, по сути, не сменилась, говорит Руслан Коцаба. По его словам, мы видим тот же тренд, который видели во времена Порошенко: что Украина — не Украина, а «Анти-Россия», инструмент в руках геополитических игроков.

«Понятно, что когда Украина утратила субъектность и украинская власть, к сожалению, является не субъектом, а объектом геополитики, то чего ждать?» — задаётся вопросом журналист.

Давным-давно опубликованы документы, подтверждающие, что накануне убийства Медведько был под наблюдением у СБУ и МВД, отмечает Павел Волков.

«Почему в 2015-м обвиняемых в умышленном убийстве отпустили сначала на домашний арест, а потом и вообще оставили без меры пресечения? Догадайтесь сами. В 2019-м году Медведько даже умудрился стать членом Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Репутация никого не интересует, всё делается внаглую и топорно», — сказал журналист.

А по словам Андрея Гожего, в юридической среде существует два диаметрально противоположных мнения. Одни, ссылаясь на инсайдерскую информацию в органах следствия, говорят, что обвинены в убийстве своеобразные козлы отпущения. Цель их ареста — это отвлечение внимание от настоящих преступников, ликвидированных впоследствии. Другая точка зрения: отсутствие политической воли и желания у власти.

Бондаренко: Убийство Шеремета — дело чести ГПУ, а расстрел Бузины – дело бесчестия © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для реального расследования нужна политическая воля, но надежд мало

Для настоящего расследования нужна только политическая воля, уверен Руслан Коцаба.

Преступление уже расследовано, дело на такой стадии, что его можно готовить к передаче в суд, говорит Павел Рудяков. Что касается того, когда оно попадет в суд, то это зависит от многих людей.

«Была надежда, что с приходом Зеленского будут предприниматься какие-то действия, но этого не произошло ни при предыдущем прокуроре, ни при новом. Сделаны лишь робкие попытки, но мне они не дают оснований говорить, что преступления с политической подоплёкой будут расследоваться, исходя из того, что закон это закон», — сказал эксперт.

Лучший вариант для властей — затянуть рассмотрение на годы, а там «или шах, или ишак», отметил Павел Волков. Не зря обвиняемые в убийстве Бузины издевательски отвечали на вопросы журналистов о затягивании дела: «Мы соблюдаем все процессуальные нормы. А что вы хотите, нас же могут на 15 лет посадить».

«Что касается заказчиков, я думаю, что органам все прекрасно известно. Но общественность узнает их имена только в том случае, если Майдан будет официально объявлен тем, чем он является на самом деле, война на Донбассе будет официально объявлена тем, чем она является на самом деле, наказаны истинные убийцы митингующих и полицейских, истинные организаторы трагедии 2 мая в Одессе и т.д. Убийство Бузины стоит в одном ряду с этими событиями», — рассказал Волков.

Как свидетельствует история современной Украины, жернова правосудия работают только тогда, когда война между кланами накаляется и для ослабления противников жертвуют определёнными пешками нижнего или среднего звена, заявил Андрей Гожый. При таких условиях обнажаются берега, однако реального наказания верхушки никогда не наступает.