16 апреля 2020 года исполняется 5 лет со дня убийства писателя Олеся Бузины, имевшего откровенный политический оттенок. Несмотря на то, что следствие знает реальных исполнителей этого преступления, они не только не наказаны, но и трудоустроены в органах власти Украины. Украина.ру вспоминает все известные на сегодняшний день факты по данному поводу

Олесь Бузина — опасный враг националистов

Олесь Бузина — писатель, журналист, бывший шеф-редактор газеты «Сегодня». Имея незаурядный талант, он умело обличал все те мифы, на которых строилась Украина за последние десятилетия в качестве «Анти-России». Выступая за тесную дружбу и братство между Украиной и Россией, Бузина был непримиримым противником радикального национализма. Естественно, не приняв переворот 2014 года, писатель критиковал политику режима Порошенко в публикациях и на телевизионных эфирах, призывал остановить войну в Донбассе путем переговоров, достижения какого-то консенсуса с теми, кто восстал против Киева. Примечательно, что его публикации неоднократно становились предметом судебных разбирательств, но всякий раз «патриоты» терпели фиаско, поскольку суды признавали достоверность изложенных Бузиной фактов.

«Возможно, кого-то удивит словосочетание «профессиональный украинец». Но оно абсолютно адекватно характеризует ту маленькую группу интеллектуалов, которые решили воплотить в действительность новый политический проект — пересадить его из теплицы собственных умственных конструкций на чернозём расплывчатого географического понятия, каким была тогда Украина», — именно так характеризовал Бузина деятелей украинской Центральной рады, провозгласивших в 1917 году независимую от России УНР. Почему убийцы Олеся Бузины до сих пор на свободе? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Хотя Бузина не вел никакой открытой политической деятельности, за его позицию властью и майданным сообществом он был признан «врагом народа». В его адрес неоднократно звучали угрозы, призывы как минимум посадить в тюрьму.

«Я всем объяснил, что не буду полевым командиром ни на чьей стороне. Я не возьму в руки оружие. Я никого не буду убивать, потому что когда кто-то гибнет на любой стороне, мне становится невероятно грустно и тяжело», — говорил писатель в одном из своих последних интервью.

Убийство Бузины и его расследование. Кто стоит за преступлением?

Жизнь Бузины оборвалась 16 апреля 2015 года около 13:20 во дворе его собственного дома в Киеве. Произошло это после выстрела из пистолета, который держал один из двоих неизвестных в масках. Совершив расправу, убийцы скрылись с места преступления на автомобиле марки «Форд» с итальянскими номерами.

За 2 дня до этого фамилия писателя была внесена в базу данных скандального сайта «Миротворец» — инструмента для сбора информации, внесудебных расправ над противниками киевской власти и режима Порошенко. Его курирует МВД Украины (создателями являлись советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко и экс-замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука), а появившаяся после трагедии напротив профиля Бузины отметка «ликвидирован» свидетельствует, что заказчиков убийства следует искать среди высших государственных деятелей эпохи Порошенко. Интересно, что после убийства на странице появилась отметка: «Агент "404" отличился. За успешное выполнение сегодняшнего боевого задания ему предоставлен краткосрочный отпуск». Пять лет политическим расправам на Украине. К годовщине убийства Олега Калашникова © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Власти попытались переложить ответственность за происшествие на «российские спецслужбы». Тот же Аваков призывал оппозиционных политиков, особенно из числа экс-регионалов, «немедленно обратиться в МВД или прокуратуру, дать показания, получить охрану, облегчить свою вину, если она есть». Но все же расследование преступления было проведено на удивление быстро и качественно. Уже спустя 2 месяца следствие вышло на двух подозреваемых — активистов националистических организаций Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Медведько был руководителем Печерской районной организации ВО «Свобода» в Киеве, а также активистом и одним из создателей С14 — неонацистской организации, используемой СБУ для террора и внесудебных расправ над инакомыслящими. В конце 2014 года он непродолжительное время служил в так называемой АТО в составе батальона МВД «Киев-2». Полищук также активно участвовал в Майдане и войне на Донбассе.

Правоохранители нашли брошенную преступниками машину, раскрутив цепочку через ее бывших владельцев. Сначала выявили, кому она была продана, а затем отработали контакты подозреваемых, обнаружили одежду и обувь со следами ДНК, которые позволяют четко идентифицировать их. Опрошенные свидетели также опознали убийц по силуэтам и общим чертам. Сами Медведько и Полищук свою причастность к расстрелу Бузины отрицали, утверждая, что их в тот день якобы не было в Киеве. Мол, Медведько находился на тренировочной базе «Правого сектора»* (запрещен в РФ. — Ред.) в Днепропетровской области, а Полищук — в Авдеевке на боевом задании. Тем не менее, обоих националистов арестовали и некоторое время держали в СИЗО. Их побратимы из С14 и ряда других националистических группировок организовали кампанию в их поддержку, заявляя о «преследовании властью патриотов Украины». Все уже было готово для передачи дела в суд, но тут явно вмешался кто-то из высокопоставленных политиков.

Еще до конца 2015 года обоих подозреваемых выпустили из-под стражи, а затем серьезно смягчили им меры пресечения. Затем материалы по делу об убийстве Бузины зачем-то перебросили в Одессу, откуда вернули только после жалоб матери погибшего журналиста, Валентины Бузины. Впрочем, и после возвращения его в Киев какой-либо прогресс отсутствовал. Единственным событием в 2016 году стал повторный отбор проб ДНК Полищука и Медведько, который пришлось осуществить в принудительном порядке, ибо они наотрез отказывались проходить эту процедуру и оказывали правоохранителям сопротивление. И при Порошенко такого не было. Подозреваемый в убийстве Бузины получил должность в министерстве © Facebook, Денис Полищук

В мае 2017 года тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко пришлось отвечать на вопрос о Бузине в Верховной Раде, а месяц спустя свою обеспокоенность отсутствием надлежащего расследования дела выразила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер. Текст подозрения был вручен подозреваемым в июне 2017 года. Только 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский райсуд обвинение против Медведько и Полищука. Их действия квалифицированы по статьям 115 («Умышленное убийство, совершенное группой по предварительному сговору») и 263 («Незаконное хранение оружия»). Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, а то и пожизненное заключение. Затем еще полтора месяца ушло на определение судей по делу.

Фактически руководство ГПУ и МВД делало все, чтобы затянуть следствие и не раскрыть дело надлежащим образом. В обвинительном акте указано, что на убийство подозреваемые пошли по собственной инициативе, исходя из личной неприязни к Бузине, ввиду диаметральной противоположности политических взглядов. Но, как выяснила «Страна.ua», у исполнителей убийства были кураторы в силовых структурах, а Андрей Медведько некоторое время находился под негласным наблюдением МВД и СБУ. Более того, он встречался с действующим сотрудником СБУ.

Отчеты «наружки» неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года — именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились около дома Бузины на улице Дегтяревской в Киеве для «исследования местности». Немаловажно, что изначально глава МВД Аваков заявлял о задержании третьего подозреваемого. По некоторым данным, он не был задержан, его только собирались арестовать, но не смогли. Кто именно осуществлял кураторство над убийцами, где сейчас находятся вышеописанные материалы, не приобщенные к делу, что за третий подозреваемый — остается невыясненным. Все запросы Рената Кузьмина, представляющего интересы матери погибшего в ГПУ, оставались без ответа.

Тем временем, судебное рассмотрение затягивалось, зачастую заседания просто переносились на другую дату. Периодически радикалы из С14 срывали заседания, устраивая файер-шоу и другие выходки. В 2018 году матери погибшего стало очевидно, что при режиме Порошенко добиться справедливого наказания убийц не представляется возможным. Тогда она написала письмо с просьбой о помощи президенту США Дональду Трампу.

Почему убийцы работают в государственных органах при Зеленском

Надежда на изменение ситуации появилась после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, во время предвыборной кампании неоднократно обещавший восстановление законности и порядка в стране. На деле все осталось по-прежнему: как сам Зеленский, так и новоназначенный генпрокурор Руслан Рябошапка не изъявляли желания встретиться с матерью Бузины. Почти год, как судебные заседания по делу об убийстве писателя исчезли из фокуса внимания украинских СМИ.

Что касается убийц, то ныне их положение, наверно, даже лучше, чем при Порошенко. Подсудимые очень нагло ведут себя в суде, а их защита чуть ли не запугивает судей. Полищук и Медведько стали «общественниками» и были трудоустроены в органах государственной власти Украины. Именно они являлись организаторами концерта ультраправой группы «Сокира Перуна» 13 октября 2019 года, посещение которого премьер-министром Алексеем Гончаруком вызвало скандал на Украине. В сентябре прошлого года Медведько избрали в общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), а в декабре Денис Полищук возглавил рабочую группу Министерства ветеранов по вопросам мониторинга соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу. Само Минветеранов, возглавляемое Оксаной Колядой (носившей ранее фамилию Гаврилюк), известно тем, что спонсирует С14, выделяя связанной с ней организациям и проектам миллионы гривен из госбюджета.

И все же Валентина Бузина все еще надеется на справедливое наказание виновных и намерена за это бороться.

«Моего сына убили. Убили ни за что. Я буду бороться. Да, я могу уйти из жизни. Может, и через час. Но если они думают, что на этом все прекратится, — нет. Украина не простит убийства Олеся. Я сейчас понимаю, что нужно привлекать внимание общества. И сейчас, вместо того, чтобы Олеся защищать, защищают неизвестно кого. Если не виноваты эти двое, Медведько и Полищук, докажите и отпустите их. Я же не настаиваю. Я же их не искала. Министр внутренних дел сказал на весь мир — это они. Так обратитесь к министру, пусть он опровергнет теперь. А мне не страшно. Я ничего не боюсь. А если они меня убьют, они мне услугу сделают. У меня уже сил нет, здоровья нет», — говорила она в октябре прошлого года.

Дело Бузины — лакмусовая бумажка для судебно-правоохранительной системы современной Украины. Ее невозможно назвать полноценной. Правосудие, неотвратимость наказания за преступления — фундаментальные принципы, основы основ, на которых зиждется современное государство как таковое. В любом нормальном государстве при тех доказательствах, которые имеются, Полищук и Медведько находились бы за решеткой. И тот факт, что они не сидят, является прямой ответственностью действующей власти, не желающей порвать с порочной практикой, доставшейся стране от эпохи Майдана. Задача же тех, кто помнит и ценит Бузину, — сохранить его наследие и по возможности приблизить тот момент, когда убийцы получат по заслугам.