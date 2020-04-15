На четверг, 16 апреля, запланировано новое внеочередное заседание Верховной Рады. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не скрывает, что одним из вопросов будет борьба с «правкотерроризмом» - ситуацией, когда рассмотрение законов затягивают правками, - и Рада будет менять регламент. Инициирует новую сессию президент Зеленский

Глава государства и его фракция «Слуга народа» старательно выполняют требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения нового кредитного транша. Рынок земли открыли, госбюджет урезали, осталось только второе чтение закона о запрете возврата банков бывшим владельцам (закон еще называют «антиколомойским», имея в виду запрета возвращения «ПриватБанка»).

Противники принятия документа атаковали его правками — их подали больше 16 тысяч. Если идти по процедуре и рассматривать каждую, на принятие закона уйдут месяцы. Зеленского это не устраивает, значит, будут «искать варианты», то есть продавливать документ другими путями.

Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер Арахамия признавал, что закон о запрете возврата банков — «не совсем конституционный», но его нужно принять ради кредита МВФ. То есть политические нужды в конкретной ситуации — важнее регламента Рады.

Украина: опыт неудавшегося авторитаризма

Впрочем, для Украины это ситуация отнюдь не новая. Еще при президенте Викторе Ющенко, пришедшем к власти на волне «Оранжевой революции» (первого Майдана), политическая целесообразность не раз побеждала разные регламенты и в целом — букву закона. То же случилось и при президенте Викторе Януковиче, когда языковой закон Колесниченко-Кивалова депутаты принимали, отбросив возражения тогдашней «оранжевой» оппозиции. А при главе государства Петре Порошенко это стало недоброй традицией: своим — всё, врагам — закон в его самых жестких проявлениях.

Но и Ющенко, и Янукович, и Порошенко свои президентства закончили плохо (для себя, разумеется). Ющенко и Порошенко растеряли рейтинг и разгромно проиграли на выборах, а Янукович потерял власть еще до окончания президентского срока.

Сейчас у президента Зеленского по-прежнему прочные позиции — рейтинги и уровень поддержки населения, — но тяжелая ситуация. Борьба с эпидемией коронавируса, разгорающийся экономический кризис, отсутствие прогресса в мирных переговорах по Донбассу, усиливающиеся политические оппоненты…

Всё это лишь усиливает соблазн попробовать стать жестким авторитарным правителем. Но получится ли? Насколько общество и элиты готовы к этому? И какие вообще цели преследует президент Зеленский? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские и российские политические эксперты.

«О конституционном большинстве Зеленский может только мечтать»

Еще когда осенью 2019 года в Верховной Раде сформировалось монобольшинство «Слуги народа», говорилось о том, что это может привести к авторитаризму. Но эти опасения пока не оправдались, говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Управляемый кризис как новая стратегия Зеленского. А дальше что? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Поэтому очевидно, что попытаются заручиться поддержкой других фракций. С кем из них удастся договориться, посмотрим, кто будет голосовать за эти изменения. То есть это будет ситуативное большинство. Для изменения регламента не требуется конституционное большинство, требуется простое большинство», — обрисовал ситуацию эксперт.

Он считает, что без проблем можно будет набрать достаточное количество голосов. В целом же говорить об угрозе тоталитарных тенденций можно только в том случае, если будет достаточно голосов для изменения в Конституции, «потому что только путем изменения Конституции создаются предпосылки для тоталитарного управления».

Пока что о конституционном большинстве Зеленский может только мечтать, отметил Бондаренко.

Изменить регламент, чтобы победить «спамовую» технологию

Вопрос изменений в регламент Рады связан с реальной проблемой, говорит глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Я согласен с Арахамией. Хотя это публицистический термин «поправочный терроризм», это «спамовая», черная технология, которая создает проблемы не просто для конкретного закона, а для нормальной законодательной деятельности.

Потому что если идти по регламенту с этими 16 тысячами поправками, то целый год Рада должна заниматься только этим и ничем другим. Это абсолютно ненормально», — рассказал эксперт.

Фесенко отмечает, что сам писал об этом и выдвигал предложения по изменению регламента, потому что это «единственный системный способ, что называется на корню, подрубить использование такой технологии».

Политолог считает, что в случае с «антиколомойским» законом можно задействовать процедуру разового использования ускоренной процедуры.

Получится ли из Зеленского авторитарный правитель?

Тесты для Зеленского на вирусы и Лероса © president.gov.ua Сергей Михеев. Он задается вопросом: кто в данном случае будет авторитарным лидером?

«Зеленский? У него для этого нет совершенно никаких ресурсов и способностей. Аваков? Ну для этого он должен занять какую-то другую позицию в этой системе», — сообщил эксперт.

По его словам, одна из проблем украинской системы — «ни два, ни полтора»: она ни авторитарная, ни демократическая, а «не пойми какая».

«Вот, собственно, одна из причин её неэффективности. То, что она половинчатая. С одной стороны, она ограничена разговорами о демократии, с другой, отсутствием реальных харизматичных личностей, которые бы имели возможность к авторитарному управлению», — заявил Михеев.

Говоря о Зеленском, он отметил: чтобы стать авторитарным лидером, нынешнему президенту «надо кого-нибудь убить — если не в прямом смысле, то в политическом».

«Он пока не смог разделаться даже с Порошенко, которому он обещал страшные кары в ходе избирательной кампании. Но у Порошенко сейчас растёт рейтинг, и Зеленский не может ничего сделать. Авторитаризм появляется там, где появляется группа людей, способных к авторитарному лидерству. На Украине этого сегодня нет», — уверен политолог.

«Политическая система остаётся конкурентной»

На Украине уже была попытка мягкого авторитаризма — при президенте Леониде Кучме, отметил Владимир Фесенко. Также, заявил он, была попытка формирования «авторитарного режима по российскому образцу при Януковиче». Потому политолог не видит риска авторитаризма для украинской политической системы.

«По поводу авторитаризма, тут две крайности. Некоторые говорили об узурпации власти Порошенко, ну и что? Власть поменялась, точно так же она поменяется на следующих политических выборах.

Есть и прямо противоположная точка зрения, что всё, нет никакого большинства, в Украине политический кризис, Зеленский и «Слуга народа» потеряли власть. Это две крайности, которые не отвечают действительности», — сказал Фесенко.

Корнилов об аресте генерала СБУ Шайтанова: Зеленскому нужна своя «ночь длинных ножей», и, возможно, он ее уже начал © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Зеленскому не хватает силы воли»

Люди из окружения Зеленского рассказывали, что он шёл во власть не воровать, а чтобы «войти в историю». Однако пока, говорит Кость Бондаренко, президенту приходится воевать с «чёрными лебедями», которые постоянно прилетают и портят ему планы.

«Он последнее время воюет с возникающими проблемами на флангах: то с коронавирусом, то с экономическими проблемами, то внутри своей собственной фракции.

Всё это вряд ли даст ему возможность войти в историю. Дай Бог, чтобы не вляпаться», — сказал политолог.

Зеленский может сделать на своём посту всё, что угодно — полномочий у него достаточно, отмечает Сергей Михеев. Однако, уверен, эксперт, не хватает силы воли.

«Он всех боится. Одно дело рассказывать людям сказки на ночь, но ни с одним из своих оппонентов он не вошел в конфликт. Он обещал посадить Порошенко, разорвать его на куски, ну и что? Уже год прошёл, но ничего не случилось и не случится по-видимому», — спрогнозировал эксперт.

По мнению Владимира Фесенко, Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, но не для того чтобы войти в историю.

«Я абсолютно точно знаю, на 99%, что Зеленский не планировал выиграть президентские выборы. Так получилось, он сал президентом, не планируя это. Была определенная популярность, был запрос, он попал на волну. И раз стал президентом, он хочет выполнить некую миссию, поэтому для него войти в историю — не самоцель», — сообщил политолог.

Впрочем, считает он, за минувший год президентства Зеленского уже произошел ряд вещей, из-за чего глава государства войдёт в историю. В частности, речь о земельной реформе и отмене депутатской неприкосновенности.

«Еще не вечер. У него не завершился первый год президентства, поэтому есть шансы отметиться и по другим направлениям», — уверен Фесенко.