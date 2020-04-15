В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет-2020 в связи с пандемией коронавируса. К сожалению, в бюджете не тронули явно второстепенные статьи расходов, а в Фонд борьбы с COVID-19 вместо обещанных изначально 200 млрд гривен заложили лишь 64,67 млрд (173,8 млрд руб.)

Доходы государственного бюджета сокращены на 11% — до 975,8 млрд гривен (2,62 трлн руб.), расходы выросли на 7% (на 82,4 млрд) до 1,266 трлн гривен (3,4 трлн руб.). При этом поступления от сборов налогов сократятся на 143 млрд гривен (384,4 млрд руб.) за счет снижения внутренних налогов и НДС с импорта.

Расходная часть бюджета больше всего выросла за счет статьи о создании Фонда борьбы с COVID-19, который составит 64,67 млрд гривен.

Средства из этого фонда направят на закупку товаров, работ и услуг, в том числе медицинских; дополнительные выплаты медицинским работникам; выплаты отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения; помощь пожилым украинцам и семьям умерших от COVID-19 медицинских работников; трансферт Пенсионному фонду и помощь Фонду соцстрахования.

Дефицит

Закон предусматривает увеличение дефицита более чем в три раза — до 298,4 млрд гривен (802 млрд руб.). При этом погашать его планируют за счёт займов на сумму 296,7 млрд гривен (797,5 млрд руб.), а также поступлениями от приватизации — 0,5 млрд гривен.

Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

Медицина и пенсии

Расходы на Национальную службу здоровья выросли на 15,8 млрд гривен (42,5 млрд руб.) для закупки товаров, работ и услуг, в том числе по программе медицинских гарантий.

Расходы Пенсионного фонда Украины выросли на 29,7 млрд гривен (79,8 млрд руб.), поскольку на период карантина запланированы доплаты по 1000 гривен (2,7 тыс. руб.) пенсионерам, чьи пенсии меньше 5 тысяч гривен (13,4 тыс. руб.).

В правительстве обещают, что «коронавирусную» тысячу к пенсии начнут выплачивать через 5 дней после вступления в силу закона о бюджете.

Расходы Министерства социальной политики увеличили на 19,5 млрд гривен (52,4 млрд руб.) на поддержку украинцев, которые потеряли работу из-за карантина.

Наиболее урезанные статьи расходов

Для финансирования мер по борьбе с коронавирусом и увеличения выплаты сокращено финансирование ряда статей расходов.

В частности, на 8,2 млрд гривен сокращены расходы на льготы и субсидии. В результате урезания некоторых льготников могут лишить денежной помощи от государства на коммуналку уже этой осенью — с начала нового отопительного сезона. Речь идет о 15-20% получателей субсидии.

Монин: Принятый Радой бюджет адекватен текущей ситуации © Facebook/Даниил Монин

Кроме того, 1,2 млрд гривен взяли из средств на перепись населения, еще по 1 млрд гривен — из средств на местные выборы и образование.

Примечательно, что во время бушующих в Чернобыльской зоне лесных пожаров Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в зоне отчуждения на 256,2 млн гривен, до 2,68 млрд гривен. А финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сокращено на 0,8 млн гривен, до 15 374,4 млн.

Расходы на армию и силовиков не пострадали. На правительственный проект «Большая стройка» остаются заложенными 72 млрд гривен.

В ручном режиме

Экономический аналитик Виктор Скаршевский отмечает, что на размер Фонда по борьбе с коронавирусом можно смотреть с двух сторон.

«С одной стороны, не многовато ли это для управления в ручном режиме? Желательно было бы, чтобы они изначально расписали Фонд по программам. Сначала заявляли о 200 миллиардах гривен, потом о 97 млрд, 66,7 млрд, и в итоге — меньше 65 миллиардов гривен.

В последний раз, когда его сократили с 97 до 64,7 млрд гривен, то 15 млрд, как я понимаю, из этого еще не созданного фонда перебросили напрямую на финансирование медицины. И это в принципе правильно. Для этого есть бюджетная программа, там есть соответствующий контроль, и это нельзя назвать ручным управлением.

Средства фонда будут распределять в ручном режиме. Захотят, немного компенсируют потери зарплат потерявшим работу из-за карантина, помогая бизнесу. Но не понятно, какую сумму, скольким людям, в каком объеме?

Еще звучало, что могут компенсировать какие-то деньги местным бюджетам. Одной рукой они сначала забрали порядка 10-11 млрд гривен, сократив субвенцию, а другой рукой сейчас в ручном режиме будут перераспределять. Все это несет в себе коррупционные риски.

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С другой стороны, по мнению экономиста, выделенных на борьбу с коронавирусом средств явно недостаточно, чтобы противостоять последствиям эпидемии.

«Когда экономику ставят на «стоп-кран», никаких фондов достаточно не будет в принципе. И все негативные последствия никакой фонд перекрыть не сможет.

Когда человек не работает и не зарабатывает, а предприятия малого бизнеса не функционируют, можно продержаться неделю, месяц, и всё. Потом просто бизнесы сами по себе не восстановятся — когда закончится карантин, очень многие люди не смогут вернуться на свое предыдущее место работы, даже если будет оказываться помощь.

Плюс сократится платежеспособный спрос населения, люди будут меньше потреблять, понимая, что будет еще какой-то кризис и вдруг еще раз остановят. Будут максимизировать сбережения из тех скудных денег, которые у них есть, и минимизировать текущие расходы. И это будет еще больше сжимать экономику.

Украина и так вошла в мировой кризис со слабой экономикой, а власти еще и усугубили положение, поставив сферу услуг и торговлю на стоп-кран и тем самым сделав «контрольный выстрел».

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По словам аналитика, самая лучшая помощь сейчас бизнесу и украинским гражданам — отмена тотального карантина экономики.

«Нужно сосредоточиться исключительно на самых уязвимых категориях граждан — людях старше 65 лет и людях с хроническими заболеваниями. И максимально направлять деньги на обеспечение медиков защитными средствами, модернизацию больниц, закупку аппаратов ИВЛ.

Кроме того, необходимо направить ресурсы на создание инфраструктуры помощи наиболее уязвимым гражданам — доставка продуктов, оплата коммуналки. Глупо останавливать экономику, когда с голоду может умереть гораздо больше людей, чем от коронавируса», — заключил Виктор Скаршевский.