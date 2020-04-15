Кино, музей и биатлон. На что Украина променяла борьбу с эпидемией

В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада на внеочередном заседании внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год. Причиной этого стала пандемия COVID-19 в стране. Однако оказалось, что депутаты выделили деньги не столько на борьбу с напастью, сколько на пропаганду

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский возмущен. По его словам, правительство не учло поправок народных депутатов, когда вносило в парламент якобы доработанный вариант госбюджета на 2020 год.

«Несколько недель мы давали предложения к этому бюджету, обсуждали, боролись за то, чтобы на инфраструктурные проекты деньги выделялись, а на то, чтобы их сп**дили через «Укртрансбезопасность» не выделялись. На то, чтобы поцоватый Институт национальной памяти не получил 65 млн грн, а они пошли на доплаты медикам. Мы за это боролись. Что нам сделали? Показали в итоге х*й. Текст бюджета появился буквально за 40 минут до голосования за него, и мы были поставлены реально на растяжку: моральным преступлением было и голосовать за этот текст, и моральным преступлением было и не голосовать», — рассказал Дубинский в своем видеоблоге, подводя итоги 13 апреля.

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По словам народного депутата, он оказался перед дилеммой: можно было не голосовать за этот проект, но тем самым не создавать специальный фонд для борьбы с пандемией, пик которой, как уверен Дубинский, на Украине еще не пройден. Дурь каждого видна. Украина стала страной невыученных уроков © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

В итоге проект даже те, кто его критиковал, поддержали. Тем самым на Украине действительно создан фонд борьбы с COVID-19 объемом более 64 млрд грн (свыше 173 млрд руб. — Ред.). Однако этих мер недостаточно, уверены наблюдатели.

Болезнь — болезнью, а идеология — идеологией

Несмотря на то что в фонде борьбы с COVID-19 солидные для Украины деньги, их недостаточно, чтобы смягчить для Украины последствия от пандемии, уверен главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

«В сам антикоронавирусный фонд выделяют 65 млрд грн. Это и на доплаты врачам, и на закупки оборудования, и на выплаты лишившимся работы — на всё, короче. Если прибавить сюда дополнительные расходы на медицину и пенсионное обеспечение по другим статьям, получится около 120 млрд грн, или $4,5 млрд по заложенному в бюджет курсу. Это что-то около 8% от объёма расходов бюджета и примерно 3% ВВП. Это ничто. Этого не хватит даже на закрывание основных дыр. Для сравнения: в Польше только на антикризисные меры планируют потратить примерно 8% ВВП. В США — примерно 10%. Принять этот бюджет — оставить экономику беззащитной перед кризисом», — написал Ткачёв в своем Τelegram-канале.

При этом журналист обратил внимание и на те вещи, о которых говорил Дубинский. А именно: на весьма странные расходы, которые Украина позволяет себя в то время, когда судьба ее экономики и финансов, не говоря уже о жизни населения в целом, повисла на волоске.

Несмотря на катастрофическую нехватку денег и то, что ради получения кредитов Украина вынуждена была пойти на поводу у Международного валютного фонда, принимая спорные законы, украинские депутаты не забыли о государственной идеологии.

«В бюджете нашлись и 1,5 млрд грн на общественное телевидение и 460 млн на патриотическое кино, и 65 млн на Институт национальной памяти, и 35 млн на музей майдана. На скорую помощь («развитие системы экстренной помощи») во всей стране они миллиард выделяют, а на телевидение это — полтора. То есть будем мы с вами без штанов, зато с музеем майдана. И весь этот позор сможем наблюдать по телевизору», — указал Ткачёв. Зеленский похвалил неграмотных украинских учителей © пресс-служба президента Украины

Не забыли депутаты облагодетельствовать и Западную Украину. Ивано-Франковской области, где, по официальным данным, на утро 14 апреля количество заболевших достигло 332 человек (это третий показатель по стране после Киева и соседней с Ивано-Франковской Черновицкой областью), Рада выделила 70 млн грн (свыше 189 млн руб. — Ред.) на современный биатлонный комплекс.

«В Испании ледовые дворцы под хранение трупов забирают, а эти биатлонные комплексы строят на последние деньги. Зла не хватает, честно», — прокомментировал это Ткачёв.

Конечно, после Майдана Западная Украина оказалась в стране на особых правах, но даже в этом случае региону сейчас нужнее больницы и фельдшерско-акушерские пункты, «оптимизированные» во время реформы и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, а не биатлонные комплексы.

Однако выделение денег на комплекс хотя бы можно оправдать, что его обслуживание будет давать работу местным жителям. Но вот зачем выделять деньги на идеологию, особенно правительству той политсилы, которая позиционировала себя не как националистическая или радикальная, а как сила, настроенная на конструктивный диалог с Донбассом?

Идеологи в обиде

Бывший директор Украинского института национальной памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович изменениям в бюджет не рад. Даже несмотря на то, что на его детище пусть и сократили траты, но всё равно выделили солидную сумму из бюджета. Вятрович уверен: власть предает идеалы Майдана.

«Подход нынешней власти к Майдану очень четкий: беркутам — свободу, активистам — тюрьму, институтам, которые хранят о них память, — сокращение бюджета. Среди депутатов, которые вчера поддержали бюджет, есть и те, кто был участником Майдана 2013-2014 годов. Не делайте вид, что не замечаете, что делает ваша власть», — написал он в Facebook 14 апреля, рекламируя статью с заявлением директора «Национального музея Революции Достоинства» Игоря Пошивайло.

В этой статье Пошивайло жаловался на сокращение бюджета своего учреждения.

«Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует современность, тот властен над прошлым», — суть этих строк из известной антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, очевидно, очень хорошо осознают авторы изменений в бюджет, уменьшая финансирования Украинского института национальной памяти на 50%, а Национального музея Революции Достоинства — на 87%, вместо этого увеличивая бюджет Министерства внутренних дел почти до 100 млрд грн (около 271 млрд руб. — Ред.). Аннулирование запланированных средств на сооружение Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства — очевидная угроза дальнейшему динамичному развитию этой уникальной площадки национальной памяти, патриотического воспитания и демократического развития, угроза утверждению подвига Героев Небесной Сотни и гражданского общества, исторического значения Евромайдана», — заявил Пошивайло.

Его не тревожат смерти соотечественников и угроза общественных беспорядков в период, когда из-за экономических потрясений многие украинцы потеряют работу. Черкашин о секвестре бюджета Украины: Плохой документ, принятый в плохой ситуации © dengi.ua

То есть «борцы идеологического фронта» сокрушаются, что им недодали денег на учреждения, деятельность которых, мягко говоря, неактуальна, а то и напрямую вредна — достаточно вспомнить недавний скандал с онлайн-уроками истории. При этом их учреждения не закрывают, а им самим оставляют работу, что по меркам современной Украины почти роскошь.