Спецслужба с плохим имиджем. С чем приходится иметь дело Баканову

Служба безопасности Украины заявила о том, что один из бывших руководителей Центра специальных операций «А» — генерал-майор Валерий Шайтанов — работал на российскую разведку. Глава СБУ Иван Баканов охарактеризовал это как самое громкое дело за всю историю спецслужбы. Это нанесет удар по имиджу СБУ

Глава СБУ Иван Баканов во вторник, 14 апреля, заявил о важнейшем разоблачении за всю историю спецслужбы.

«К сожалению, человек получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», — отметил Баканов. Корнилов об аресте генерала СБУ Шайтанова: Зеленскому нужна своя «ночь длинных ножей», и, возможно, он ее уже начал © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так он охарактеризовал арест генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого спецслужба обвиняет в организации убийства командира одного из добробатов Адама Осмаева.

В подтверждение своей версии пресс-служба СБУ выложила файлы прослушки разговоров Шайтанова, которые, по версии спецслужбы, проходили во Франции и Германии.

СБУ не раз заявляла о задержании российских шпионов, однако это дело касается высокопоставленного крота в самой спецслужбе, что может серьезно навредить ее имиджу. Она и так находится не в лучшем состоянии.

Хроники янтаря

Летом 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский, пребывая с визитом в Житомирской области, жестко раскритиковал происходящее в регионе.

«Мы с вертолета увидели, что у вас происходит и с вырубкой леса, и с янтарем. Знаем все фамилии, кто стоит за хищением государственных недр. Мы обязательно займемся этим вопросом. Думаю, что эти люди далеко не уедут из нашей страны. Не буду сейчас называть все фамилии, мы начнем работать по всем в этих трех областях — Волынской, Ровенской, Житомирской. Все лица, причастные к незаконной добычи янтаря в Украине, будут наказаны, и никакие «схемы» не помогут избежать ответственности», — заявил он.

Но на этом Зеленский не остановился. Он потребовал увольнения местных руководителей силовых структур. При этом если в том, что касалось полиции, речь шла о руководителях районных управлений, то в деле СБУ речь шла о главах областных управлений. Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України

Таким образом, Зеленский однозначно дал понять, кого считает тем, кто покрывает нелегальную добычу так называемой Янтарной народной республики.

При этом Зеленский давал понять, что будет отличаться в лучшую сторону от своего предшественника — Петра Порошенко. Тому в апреле 2019 года накануне второго тура выборов журналисты припомнили провал борьбы с незаконной добычей янтаря.

«Господин президент, в 2015 году, то есть уже четыре года тому назад, вам поставили вопрос касательно незаконной добычи янтаря на Волыни. И вы тогда ответили, что очень хорошо знаете, кто это крышует. Вы сказали, что эта добыча не происходит без прокурорской крыши, без милицейской крыши, крыши СБУ. И говорили, что за две недели, если это не прекратится, вы пройдете и лично покажете, кто это крышует. Приедете туда без охраны. К сожалению, прошло гораздо больше, чем две недели — четыре года, но ничего не изменилось, та добыча так и продолжается, незаконная», — спросил у Порошенко журналист Денис Казанский.

В ответ Порошенко свалил вину на Верховную Раду, которая так и не приняла законы против нелегальной добычи. Что касается СБУ и других силовиков, то он отмолчался, хотя мог почистить спецслужбу.

При этом сотрудники СБУ пытались, конечно, исправить имидж ведомства, задерживая полицейских, крышевавших добычу янтаря. Однако потом некоторые из этих дел рассыпались в суде, что свидетельствовало о крайне низком качестве следствия. Да и кроме полицейских СБУшникам приходилось задерживать и своих коллег. Впрочем, есть за СБУ и другие грехи.

Коррупция и нелюбовь СМИ

Украинские журналисты СБУ традиционно не любят. Они считают спецслужбу одним из самых коррумпированных органов. Так, журналисты программы «Схемы» украинской службы «Радио Свобода» в 2015, 2016 и 2017 годах выпускали расследования, посвященные авто класса люкс, на которых ездили сотрудники спецслужбы.

«Дорогие автомобили сотрудников СБУ зарегистрированы на родственников.Часто именно за такой схемой скрывается коррупция. Когда департамент внутренней безопасности СБУ Киевского «главка» начал распрашивать сотрудников с зарплатой в 5-6 тыс. грн. (около 15-18 тыс. руб. по курсу того года — Ред.), откуда у них дорогие автомобили стоимостью от $40 тыс., каждый из отвечавших давал абсолютно одинаковый ответ: «Это не мое, это родичей», — начиналось расследование «Схем» в 2016 году.

А вот материал «Схем» в 2017 году начинался по-другому.

«Расследовать потенциальную противоправную деятельность сотрудников СБУ крайне сложно: частично по понятным причинам, связанным с самим статусом разведывательного органа, а частично — из-за искусственно созданных системой преград. Так, например, СБУ засекретила декларации о доходах и имуществе своего состава, с руководством включительно. А вопросов к способу жизни сотрудников СБУ, несопоставимым с официальными зарплатами — много. В последнее время участились нарекания бизнеса на управление, которое призвано защищать интересы государства в сфере экономической безопасности, — сотрудники жалуются, что работники этого управления занимаются противодействием бизнесу ради собственной выгоды», — гласил он.

Далее в сюжете опять-таки рассказывалось о весьма недешевых автомобилях, на которых передвигались СБУшники. При этом сами они весьма неохотно шли на контакт с журналистами. Более того, в ответ на запрос массмедиа возглавлявшая тогда пресс-службу СБУ Елена Гитлянская весьма недвусмысленно пригрозила журналистам за раскрытие данных о сотрудниках спецслужбы «в условиях сложной оперативной обстановки в государстве, связанной с военной агрессией РФ против Украины».

«Просим вас воздержаться от обнародования сфотографированных вами лиц, среди которых могут быть сотрудники СБ Украины», — заканчивалось письмо Гитлянской.

В самой редакции проекта «Схемы» расценили это письмо как попытку снять программу с эфира.

Однако вопросы к СБУ по поводу коррупции возникали не только у журналистов. 25 декабря 2015 года Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии масштабной схемы «откатов», в которой были задействованы служебные лица стратегического государственного предприятия «Артемсоль», а также один из замначальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и замначальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области. Речь, по словам пресс-службы ГБР, шла о вымогательстве суммы в 800 тыс. грн (около 2 млн руб. — Ред.). Баканов назвал задержание генерал-майора СБУ важнейшим достижением ведомства за 28 лет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, даже после смены власти и назначения нового главы СБУ спецслужба продолжала светиться в весьма неприятных скандалах.

Теперь же к существующему даже среди сторонников властей Украины имиджу спецслужбы как крайне коррумпированной структуры добавится слава организации, буквально нашпигованной «кротами». И это несмотря на все чистки, о которых заявляли после Майдана, а также на то, что в свое время деятельность спецслужбы курировали чуть ли не напрямую американцы.

Ну а скептики в очередной раз укажут на то, что «успехи» СБУ в борьбе с «российскими шпионами» слишком регулярны. При этом обычно в этих делах, если верить СБУ, замешана ФСБ — российская спецслужба, в компетенцию которой не входит внешнеполитическая и военная разведка. А доказательная база, по крайней мере та, которую обнародуют, вызывает сомнение.

Остается только гадать, зачем СБУ понадобилось дело Шайтанова. И не мог ли Шайтанов нахваливать себя перед сообщником, выдумывая несуществующие связи, а работать не на мифическую «заграницу», а на недоброжелателей Осмаева. Так, украинский журналист-расследователь Владимир Бойко напомнил, что Осмаева подозревали в краже чеченского «общака», а также усомнился в версии СБУ.

«Меня со всех сторон просят прокомментировать задержание сотрудниками СБУ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого правнуки Дзержинского подозревают в государственной измене и совершении террористических актов по заданию ФСБ. Ну что вам, друзья, сказать… Судя по тому, что заказное убийство (Шайтанову инкриминируется подготовка покушения на какого-то Адама Осмаева, который вроде бы украл деньги из чеченского «общака») СБУ квалифицирует как теракт, в ведомстве лейтенанта Баканова уже просто кризис жанра. По этому поводу хочу отметить, что генерал-майор Службы безопасности Украины может быть задержан только в одном случае — если он не донес денег главе СБУ. Что же касается российской агентуры, то если человек вовремя заносит деньги Баканову и Ермаку, он не только будет служит в СБУ, но может даже получить статус представителя Украины в Минской трехсторонней контактной группе, как генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов», — написал Бойко в Facebook вечером во вторник 14 апреля.

Далее журналист рассказывает об обстоятельствах дела уже касательно Кузнецова. Остается лишь отметить, что, судя по всему, коррупция в СБУ — явление достаточно серьезное и системное. И «российские шпионы» тут, очевидно, ни при чем.