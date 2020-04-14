Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы Валерия Шайтанова по подозрению якобы в содействии с российскими спецслужбами и планировании убийства Адама Осмаева. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства

СБУ собрала достаточное количество доказательств в виде аудио- и видеозаписей, которые убедительно свидетельствуют, что Шайтанов является якобы агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, говорится в сообщении.



Также сообщается, что Шайтанов якобы планировал проведение террористических актов на территории Украины, за что будто бы должен был получить вознаграждение в размере 200 тысяч долларов и паспорт гражданина РФ. Глава СБУ Иван Баканов заявил без ложной скромности, что «это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости».

Конечно, не всех эти заявления убедили. Высказываются мнения, что сообщение об аресте генерал-майора СБУ может свидетельствовать не столько об успехах контрразведки, сколько о жестком противостоянии внутри ведомства.



«Или «агенты Путина» вездесущие суперперцы (что вряд ли), или внутри спецслужбы идет беспощадная война между «глубинным государством» — людьми Порошенко — и командой Зе, ну понятно, при поддержке министра МВД «дона Карантино» Арсена?» — задаётся вопросом украинский политолог Андрей Мишин. Происки Шайтанова. СБУ нашла среди своих генералов агента Москвы. ФОТО ареста © Facebook, Служба безпеки України



Нам же стоит вспомнить о том, что загадочный «русский след» тянется, по уверениям украинской майданной пропаганды, едва ли не за всеми ЧП последних шести лет… Да почему же только шести? Можно вспомнить, как в отравлении (или уж что это было на самом деле) кандидата в президенты Виктора Ющенко его соратница Юлия Тимошенко (2004 год) тут же обвинила ФСБ (прозвучало это на митинге во время поездки в Черкассы), как позднее, во время «оранжевой» революции на том же Майдане «ловили» русских спецназовцев, которые якобы в окрестных магазинах массово выдавали себя вологодским акцентом… Про русский спецназ вспоминали и в 2014-м, но прежнего ажиотажа это уже не вызывало. Однако сама идея «русского следа» в любой непонятной ситуации используется на Украине по сей день.

Чего стоит дело переводчика премьера Гройсмана Станислава Ежова. Он, как сообщали тогда украинские СМИ, якобы «исповедовал идеи пророссийской направленности», а добытую ценную информацию пересылал на имейл-адрес пользователя «Елена Прекрасная».

Впоследствии Ежов признал свою вину в государственной измене, заключив соглашение с прокурором, и был отпущен, поскольку срок его пребывания в СИЗО был равен назначенному наказанию. Впрочем, это вовсе не свидетельствует о том, что человек действительно был в чём-то виноват. Скорее всего, правоохранители договорились с обвиняемым — ему дали минимальный срок (фактически выпустив на свободу), а он признал вину, которой не было. Если бы он действительно был "агентом Кремля", вряд ли он отделался таким наказанием.



Между тем, «русский след» искали и ищут практически во всех инцидентах, имевших резонанс на Украине. Так, бывший депутат Рады Игорь Мосийчук после покушения на него сразу же заявил, что заказчики «сидят в Москве». Заказчиков не нашли, конечно, потому что искать было некого — это были обычные для Киева криминальные разборки, в которых Мосийчук был случайным прохожим. Так же ищут организаторов многих других покушений, удачных или нет. Давайте вспомним. «Верить Баканову – себя обманывать». Адвокат Монтян об аресте супершпиона Шайтанова в СБУ © Facebook/Таня Монтян



«Русский след» искали в деле об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Занимавший тогда пост генпрокурора Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиками убийства следователи считают спецслужбы РФ и… одного криминального авторитета. Каких-либо доказательств этой версии до сих пор представлено не было. И сам след как-то растворился. Правда, известно из украинских СМИ, что один из участников покушения, впоследствии исчезнувший, незадолго до покушения на Вороненкова побывал в прокуратуре, где его видели случайные свидетели.



Не представлено Киевом и доказательств участия российских спецслужб в убийстве журналиста Павла Шеремета (об отсутствии таких доказательств в 2017 году заявил директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон). Хотя российские спецслужбы сразу получили свою часть обвинений за это от президента Порошенко. Но потом и этот след затерялся. А сейчас в убийстве Шеремета обвиняют… истинных патриотов и участников АТО.

В свое время обвиняли в организации провокации со стороны российских спецслужб и тех, кто организовывал блокады Крыма, железнодорожных перевозок, дальнобойщиков, которым затрудняли въезд в Украину, и т.д. и т.п. Даже в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Но по прошествии времени все эти обвинения забывались и таяли как снег на весеннем солнце. Но осадочек оставался в сознании населения, правда это или нет, а отрицательный имидж России и ее вездесущих спецслужб закрепился прочно и надолго.

Так и хочется спросить российские спецслужбы и разведывательное сообщество: если вы, по словам украинских политиков, так глубоко проникли в структуру Украины, почему же она обслуживает интересы нашего стратегического политического конкурента, США?

Хотя, конечно, понятно, что все эти шпионские скандалы (и, вполне вероятно, и этот, с Шайтановым) — просто кухонные разборки украинской политической так называемой элиты.