Бывший руководитель службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Селецкий предлагает продать страну Китаю. В прямом смысле. По его словам, если западные государства не готовы принять Украину, то та может продать свои ресурсы Поднебесной в обмен на «защиту от России»

Об этом он пишет в статье в "Зеркале недели" под пророческим названием «Украина: на грани исчезновения». В начале он сетует, что у страны нет даже перспектив членства в ЕС, а Запад продает страну.

Странно, что человек, называющий себя экспертом, только в 2020-м понял, что членство в ЕС Украине не светит. Не менее странно, что он только сейчас заметил, что Запад продает Украину. Как будто Запад когда-либо воспринимал эту страну иначе, чем рычаг давления на Москву, предмет торга с ней, а также источник дешевой земли и рабочей силы?

При этом Селецкий упрямо повторяет мантру сторонников евроинтеграции: Украина — «часть западной цивилизации», и в то время как Европа растеряла все свои ценности, украинцы «готовы отстаивать свою страну с оружием в руках» и вернуть потерянные идеалы.

Украина действительно все годы незалежности пыталась торговать своим буферным положением между Россией и Западом. Сидеть на двух стульях — это в точности про нее. Правда, после Майдана Украина все же пересела полностью на стул Запада, рассчитывая, что Запад купит ее для борьбы с Россией. Но на Западе не дураки, чтобы покупать то, что можно взять даром.

Именно этим Запад все эти годы и занимается — «берет» Украину за копеечные кредиты, которые в основном тут же уходят на погашение долгов. А за них требует разрешить покупать землю, вводить своих людей в правления крупнейших компаний, оказывает прямое влияние на политику.

И ладно бы, если бы Запад просто хотел получить от Украины ресурсы и дешевую рабсилу, при этом «защищая» от России.

Во-первых, «защищать» от России в прямом смысле никто не собирается, вспомним, как долго США колебались с поставками летального оружия, да и сегодня сделали эти поставки условием исполнения своих политических интересов. Их вполне устраивает на Украине перманентная гражданская война и Украина в качестве занозы у России и Европы.

Во-вторых, Запад (конкретно США) слишком активно лезет во внутренние дела. Украинские элиты не прочь лечь под Штаты, но их явно не устраивает вмешательство американцев в свои внутренние разборки, превращение страны в политически полностью управляемого клиента, что фактически обнуляет все их собственные достижения.

При этом Запад шантажирует Украину невыдачей очередного транша. Прямо ставит условия — не пускать в политику того же Коломойского, убрать тех или иных чиновников. Украинские элиты явно не рассчитывали на столь глубокое проникновение в их дела. Израильский политолог: Украина далеко не первая в очереди на получение денег от МВФ © Facebook, Solomon Mann

В этой ситуации логично было бы «обидеться» и повернуться лицом к России. Но разве для этого делался Майдан? Разве для того все эти годы в головы украинцам вкладывалась агрессивная русофобия, чтобы сейчас развернуть все на 180 градусов? Впрочем, тот же Коломойский уже делал реверансы в сторону Москвы, давая понять, что он не против сотрудничества, а Западу намекая на то, что страна готова и к дефолту, а деньги они найдут и в другом месте.

Так или иначе, любые взгляды в сторону Москвы могут быть лишь мимолетными, если резко остановить машину на той скорости, которая набрана после Майдана, можно вылететь под ее же колеса, пробив головой лобовое стекло. Поэтому рассчитывать на разворот Украины в сторону России не стоит. Во всяком случае резкий и в обозримом будущем. Да и США не позволят такой разворот совершить безнаказанно.

Остается другой конкурент Запада — Китай. И разворот к нему идеологически обосновать гораздо проще.

Китай на первый взгляд, конечно, может показаться предпочтительнее России и Запада.

«Если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается», — пишет Селецкий.

Что ж, он прав. Китай действительно не несет «китайский мир». Такого понятия и впрямь не существует, и мир за пределами Поднебесной и впрямь заканчивается. Начинаются земли, населенные варварами, обладающие ресурсами. Это единственное, что интересует Пекин.

Социально-экономическая ситуация в стране и тем более ее политическая система ему совершенно безразличны.

Китай вообще ничего никому не несет. Зато активно берет. К примеру, земли, которых ему так не хватает по причине перенаселенности собственной страны и непригодности собственных почв. Непригодными они стали из-за беспощадной эксплуатации со злоупотреблением химией. К чужой земле они относятся еще менее трепетно — по принципу «после нас хоть трава не расти». В прямом смысле. Оставляя после себя пустыню. Многие страны с этим уже столкнулись. Но Украина, как известно, не умеет учиться ни на чужих ошибках, ни на своих собственных.

И вот, кстати, киевские власти наконец снимают мораторий на продажу земли, чего так долго требовал Запад. Понятно, что Запад и захочет первым этим воспользоваться, но можно не сомневаться, что китайцы тоже не заставят себя ждать.

Сегодня украинские власти уверяют, что никто иностранцам отдавать землю не будет, речь идет только об аренде. Ну-ну. Совсем недавно же это проходили. И как раз с участием Китая. Бондаренко: Похоже, украинской земля только на Донбассе и останется © РИА Новости, Владимир Трефилов

Незадолго до Майдана Незалежную потряс скандал: выяснилось, что Киев подписал с Пекином рассчитанный на 50 лет контракт на аренду трех миллионов га, что составляет 5% общей площади Украины, или 9% ее пахотных земель.

Киевские власти поспешили это опровергнуть, мол, ни о какой аренде речи не идет, а лишь о совместном пользовании. Но панику в украинском обществе уже было не остановить. Поползли слухи о том, что КНР хочет еще от 9 до 17 миллионов гектаров. При этом арендованные территории получат статус экстерриториальности, то есть будут находиться под юрисдикцией КНР, а не Украины.

И да, нужно ли пояснять, что, когда китайцы арендуют землю, вся продукция идет в Китай, а работают на земле только китайцы? То есть если Запад на Украине интересует не только земля, но и рабсила, и рынок сбыта, то Китай — только земля. Украинцы на ней оказывались бы вообще лишними.

Сейчас мало кто вспоминает, но Янукович тогда не только активно балансировал между Россией и Западом, но и заигрывал с Китаем. Рассуждал он так же, как сегодня Селецкий, мол, Китай в политику не лезет, условия не навязывает, и деньги по всему миру охотно вкладывает. Только Китай, как и Запад, не спешил с инвестициями, предпочитая давать в долг.

В начале 2013 года Киевом был получен первый транш в $1,5 млрд из обещанных трех. Еще раньше с КНР был заключен договор о стратегическом партнерстве. 2 декабря 2013-го, когда в Киеве уже шел Майдан, а Янукович отправился с визитом именно в Пекин, вернувшись оттуда с хорошими новостями — о договоренности об инвестициях на $8 млрд. Но это его уже не спасло.

Новые власти поступили по-большевистски, и китайские миллиарды постигла судьба аналогичной суммы, выданной Януковичу Россией — взяли в долг, но возвращать не собираются.

Любопытно, что в 2018 году, когда нужно было отдавать очередной долг Западу, а нечем было, тема Китая вновь всплыла. Но надо понимать, что Китай теперь, если согласится дать Украине взаймы, то на гораздо более жестких условиях. И снятие моратория на продажу земли тут очень удобно совпадает по времени.

Но не только земля на Украине интересует Пекин. Это солидные куски морских ворот страны: Николаевского и Одесского портов, транспортные коридоры, которые могут стать точками в создании «Шелкового пути». Одесский морской торговый порт. История расцвета и стремительной деградации © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк

Еще важнее то, что Украина представляет огромный интерес как промышленная и технологическая наследница СССР. Особенно, когда речь идет об уникальных военных технологиях, которые от России не получишь ни за какие деньги, а Украина может дать бесплатно. Они будут не такие современные, как российские, но все же одними из лучших в мире.

Все помнят о том, что первый китайский авианосец «Ляонин» — это переделанный советский «Варяг», доставшийся после раздела флота Украине и проданный Пекину по цене металлолома. Китайцы даже палубный истребитель J-15 для авианосца создали на базе советского Т-10К, полученного у Киева, — до этого им никак не удавалось создать собственный самолет. Теперь Китай на основе полученных технологий сумел построить собственный авианосец.

Кстати, китайский учебный центр палубной авиации на острове Хулудао построен с помощью украинских специалистов. Кроме того, на китайских эсминцах установлены украинские газотурбинные двигатели. Крылатые ракеты дальнего радиуса действия созданы Китаем на основе купленных у Киева Х55. Наконец, Украина продала Китаю технологию производства ионно-плазменных двигателей к космическим аппаратам и технологию обслуживания двигателей для истребителей Су-27 и Су-30.

Американцы любят обвинять Китай в воровстве технологий. Но Пекин поступает гораздо хитрее — он их покупает. Причем речь идет не о закупке единственного экземпляра чего либо, который потом изучается и копируется.

Более того, китайцы предпочитают покупать технологии вместе со специалистами. В последние годы в Китай активно переезжают с семьями украинские авиаконструкторы, ракетостроители, корабельщики, атомщики — их там ждут с нетерпением. А куда им, собственно, деваться, если украинская военная и не только промышленность полностью уничтожена из-за разрыва связей с Россией. Стоят без заказов легендарные «Южмаш», «Мотор Сич», «Антонов».

Кстати, насчет «Антонова». Легендарный и единственный в своем роде самолет Ан-225 «Мрия» продан китайцам вместе с документацией. Украинский «Южмаш» заключил крупную сделку с российским предприятием © Facebook, SE "PA Yuzhmash"

Можно еще вспомнить станции пассивной радиоразведки «Кольчуга», корабли на воздушной подушке «Зубр», которые Китай безуспешно пытался купить у России, после чего решил, что проще их приобрести у Киева. И многое, многое другое.

Да, китайцы тут чуть было не увели «Мотор Сич», что вывело из себя Вашингтон, — недавний визит Майка Помпео в Киев многие связывают именно с этим — американцы уже за голову хватаются, глядя на масштаб покупки Украины Пекином.

Впрочем, никакие окрики из Вашингтона не помешают Киеву, если тот решит, последовать совету Селецкого и лечь под Китай. Правда, придется отдать все вложенные деньги. Но деньги нужно отдавать и Китаю. Фактически за долги по бросовой цене уже отдали Государственную продовольственно-зерновую корпорацию с ее комбикормовыми и крупяными заводами, мельницами, линейными и портовыми элеваторами. Кроме того, Пекин приобрел украинский банк реконструкции и развития для создания собственной финансовой инфраструктуры в стране. Наконец, китайские лоббисты активно работают на Украине, готовя почву для продажи страны. Почву не только в переносном, но и прямом смысле.

Да, китайцы не привыкли действовать ковбойскими методами, как США, не привыкли лезть напролом, разбрасываясь деньгами. Наверное, именно это и помогло им стать теми, кем они являются — одним из локомотивов мировой экономики. И своего они ни за что не упустят. Украина для них лакомый кусок, идеальное пространство с полным отсутствием вменяемой власти, где можно ставить любые эксперименты.

Украинские элиты во все времена пытались набивать себе цену, то угрожая России сближением с Западом, то Западу сближением с Россией. К чему привела эта политика — мы видим. Попытка продаться Китаю назло Западу может привести к еще более катастрофическим последствиям, когда украинцы окажутся не нужны в собственной стране.