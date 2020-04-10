Эпидемия COVID-19 проявила слабые места Штатов, которые многие страны считали эталоном. Как выяснилось, американская экономика не столь устойчива, чтобы без потерь пережить внешний удар, а политическая система не так хорошо выстроена - со стратегической точки зрения. В то же время ожидания простых людей, что государство их защитит, не оправдались

После окончания холодной войны за Соединёнными Штатами закрепилось звание единственной сверхдержавы (после исчезновения СССР с карты мира так оно и было) и сохраняется до сих пор. Хотя за 30 лет мировой порядок очень сильно изменился, стал полицентричным, тем не менее у многих сохраняется мысль, что в Америке всё лучше. Но эпидемия коронавируса развеяла этот устойчивый миф.

20 марта в одной из самых авторитетных мировых газет The New York Times вышла статья под заголовком «Ещё одна жертва вируса: роль США как мирового лидера во время кризиса». Да и другие американские издания продвигают схожие тезисы. Конечно, не стоит забывать, что главная цель некоторых из них — подпортить репутацию президента страны Дональда Трампа к ноябрьским выборам и помочь демократам в лице бывшего вице-президента США Джо Байдена вернуться в Белый дом. Вирусолог из США Баранова: на коронавирус надо смотреть с точки зрения биологии, а не всемирного заговора © Биомедицинский холдинг Атлас

Экономическая стабильность обманчива

Международный валютный фонд прогнозирует, что финансовые потери от эпидемии коронавируса будут настолько болезненными, что в 2020 году произойдёт сильнейший со времён Великой депрессии (1929-1939 годы) экономический спад.

Помимо того, что власти США выделили крупную сумму денег на преодоление последствий эпидемии, Федеральная резервная система впервые после мирового кризиса 2008 года сильно снизила процентные ставки, что, как пишет издание Business Insider, можно расценивать как сигнал о том, насколько отчаянным стало экономическое положение США на фоне коронавируса.

А ведь совсем недавно власти хвалились самым продолжительным за последние 50 лет периодом снижения уровня безработицы, экономическим ростом. Теперь же количество людей, обратившихся на биржу занятости, выросло более чем на 2 млн человек (это и те, кто уже работу потерял, и те, кто опасаются, что скоро станут безработными). Будучи локомотивом мировой глобализации, США приняли на себя один из самых серьёзных ударов.

Отдельно стоит остановиться на потерях от снижения мировых цен на нефть. На пресс-конференции 9 апреля Трамп заявил, что коронавирус обрушил энергорынок на 40%. По его словам, никто и представить не мог, что Америке придётся держать в хранилищах миллионы баррелей нефти, потому что её не покупают. Но это ещё цветочки по сравнению с тем, что Саудовская Аравия начала скупать обанкротившиеся американские компании, для которых дальнейшая добыча дорогой сланцевой нефти стала нерентабельной при таких низких котировках. Подсчитано сколько триллионов долларов коронавирус заберет у мировой экономики © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Кроме того, смертельную опасность в прямом смысле создало мировое разделение труда, которое Вашингтон активно поддерживал. В условиях карантина Китай приостановил экспорт субстанций, необходимых для изготовления лекарств. В связи с этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждал о возможном срыве поставок антибиотиков, болеутоляющих, препаратов от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии. Вслед за этим и власти Индии ввели временный запрет на поставки в другие страны 26 лекарственных средств, а на их долю приходится 10% экспорта фармпродукции: парацетамол, ацикловир, неомицин, эритромицин, тинидазол, прогестерон, левомицетин, а также витамины В1, В6 и В12.

К тому же в США, как и в других государствах, возник острый дефицит медицинских средств защиты, большая часть которых производится в Китае, запасы федерального резерва быстро закончились. Американские медики жаловались, что, в отличие от иностранных коллег, не получают на смену костюмы, маски и очки, поэтому вынуждены делать их самостоятельно из подручных средств.

Сначала Трамп призывал не паниковать и не преувеличить масштабы бедствия, мол, потеплеет, и инфекция сама исчезнет, однако всё пошло не так: число заболевших коронавирусом становилось больше, мест в больницах — меньше, медицинский персонал стал чаще заражаться от пациентов. Президенту не оставалось ничего, кроме как принять предложенную другими странами помощь. В частности, российский военный самолёт доставил в Нью-Йорк аппаратуру, средства защиты, лекарства. Вашингтон не принял гуманитарный груз как само собой разумеющееся, а оплатил половину стоимости груза.

Здесь можно было бы сказать: а Трамп ведь говорил, что американские компании должны перенести свои производственные мощности в США. Только сделать это в одночасье, даже за 3 года его президентства, не так-то просто, тем более крупным фирмам, да и конечная цена продукции выросла бы в разы, и не факт, что потребители продолжили бы её покупать.

Политическая система США не идеальна

Кризисная ситуация всегда наглядно показывает, кто на что способен, и служит проверкой на прочность. Многие страны, прежде всего европейские, равняются на Штаты и пытаются трансформировать свои политические системы по американскому лекалу, однако, как доказал коронавирус, оно не столь уж совершенно.

Во-первых, система превентивных мер не работает. После вспышки коронавируса в Китае, где он и зародился, у Вашингтона было несколько месяцев на разработку плана на случай, если COVID-19 завезут в Штаты, ведь туда прилетает огромное количество людей из разных стран, включая КНР, но этого не сделали. Самое поразительное, что подобные наработки у Вашингтона уже были, правда, Трамп их разрушил.

Сразу после прихода к власти он ликвидировал в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме и в Министерстве национальной безопасности координационные центры для отслеживания эпидемических угроз и реагирования на них, которые его предшественник Барак Обама учредил после эпидемии лихорадки Эбола. К тому же на этапе передачи полномочий в январе 2017 года команда Обамы предупреждала новую администрацию о риске новой пандемии и проблемах, которые могут возникнуть, а именно: дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, противовирусных препаратов и гигиенических средств защиты. Советники Трампа тоже говорили ему в начале 2020-го, что коронавирус может выйти за пределы Китая и проникнуть на территорию США, но глава государства не стал тратить время на теоретические просчёты. Вирус под контролем, но это не точно. Почему в Германии высокая заболеваемость COVID-19, но низкая смертность © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Во-вторых, не с лучшей стороны показала себя и система государственного управления. В США, как в стране с федеративным устройством, власти на местах имеют широкие полномочия, причём настолько широкие, что правом вводить ограничительные меры в связи с карантином (ограничение на передвижение, введение массового медосмотра, требование самоизоляции и прочие) наделены департаменты здравоохранения штатов. Отсутствие единой системы скоординированных действий в условиях эпидемии привело к промедлению и потере драгоценного времени.

Для сравнения, в Германии, где тоже федеративный уклад, региональным лабораториям сразу выдали разрешение на проведение массового тестирования населения на COVID-19, благодаря чему медики выявили много случаев заболевания на ранней стадии либо протекающих бессимптомно и добились низкого уровня смертности.

Несвободная свобода

Американцев всегда успокаивала мысль, что им ничего не грозит, потому что Северная Америка отделена от Восточного полушария океанами. Надеялись зря. Люди не чувствуют себя в безопасности, потому что локализовать инфекцию в одном месте не удалось, и теперь заразиться можно где угодно. Кроме того, страха добавляют и преступники, свободно разгуливающие по улицам, которых власти выпустили из тюрем во избежании вспышек заболевания там.

Конечно, речь не идёт о тех, кто совершил тяжкие нарушения или убил человека, но всё же это люди, которых суд приговорил к уголовной ответственности. После первых волн такой вынужденной амнистии в США резко вырос спрос на оружие и патроны, потому что у американцев нет уверенности, что государство их защитит.

Соединённые Штаты часто ставили в пример как страну свободы слова. На эту тему во времена холодной войны был анекдот: американец хвастался русскому, что он может выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть: «Президент Рейган — дурак!» На что русский ответил: «Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть: «Рейган — дурак!»

Сегодня в Америке одни открыто критикуют президента Трампа, не стесняясь в выражениях, другие ругают демократов, сам Трамп называл своих потенциальных соперников на выборах от демократов придуманными им самим кличками, но в отношении обычных американцев во время пандемии возникла цензура. Медицинским работникам запрещено рассказывать, что система здравоохранения не справляется с таким количеством больных коронавирусом, что пациентов приходится бросать в коридорах, что мешки с телами умерших некуда складывать. За подобные слова в интервью журналистам или посты в соцсетях их увольняют или подвергают травле, и это в условиях катастрофической нехватки сотрудников. Коронавирус убивает чернокожих граждан США с ужасающей скоростью © AP, Bebeto Matthews

«Больницы не разрешают медсестрам и другим сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо. Это возмутительно», — заявил немецкому изданию Die Welt представитель вашингтонской организации медперсонала Washington State Nurses Association Рут Шуберт.

Таким образом, эпидемия коронавируса всего за пару месяцев нанесла удар по мировому лидерству США. Американская экономика не так устойчива к внешним потрясениям, как казалось, из-за отсутствия поставок пусть даже мельчайших запчастей или деталей из-за рубежа остановились производственные процессы крупнейших мировых гигантов.

Нефть, которой Вашингтон обещал залить всю Европу как минимум, а желательно и весь мир, не выдержала резкого обрушения мировых котировок, и теперь американские нефтяные компании вынуждены за смехотворные суммы продавать свои акции покупателям из других стран. У потенциальных импортёров американских энергоресурсов может возникнуть вопрос: а где гарантии, что поставщики не обанкротятся в случае очередного нефтяного шока и выполнят свои обязательства по доставке топлива?

Это же не тот товар, который можно пойти и купить в соседнем магазине, — объёмы резервируются заранее.

В условиях многополярной системы международных отношений понятие «мировой лидер» условно и зависит не только и не столько от численных показателей (объём ВВП, торговый оборот, производственные мощности и т.п.), а от того, кого таковым считают люди. Сказки о том, что «арабская весна» нужна была для распространения демократических режимов правления в странах Ближнего Востока и Северной Африки, потому что только он обеспечивает права человека, разбились вдребезги, когда в регионе, и так полном конфликтов, ситуация только ухудшилась и начался хаос (та же Ливия при Муаммаре Каддафи была самой процветающей страной Африки, а после его убийства погрузилась в череду междоусобиц и стала источником нелегальной миграции в Европу).

А теперь сами США дискредитированы в глазах и собственного населения, и населения других стран: после окончания эпидемии за азиатскими странами, прежде всего Китаем и Южной Кореей, закрепится слава борцов с коронавирусом жёсткими решительными методами (хотя некоторые эксперты и американская разведка полагают, что власти КНР умалчивают о реальном количестве заболевших и умерших от инфекции), за Россией — слава страны, вовремя принявшей превентивные меры на своей территории и оказавшей помощь тем странам, которым отказал Евросоюз, а за США — страны, недооценившей реальную угрозу и не сумевшей вовремя среагировать.