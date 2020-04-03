Каждый сам по себе. Как из Запорожья во время пандемии исчезло государство

Запорожская область - одна из тех, где коронавирус присутствует минимально. Но о борьбе с пандемией надо судить сегодня не по числу заразившихся (им на самом деле может быть в несколько раз больше, чем выявлено), а по тому, какие меры принимает власть и насколько адекватно их воспринимает население

На данный момент в Запорожской области насчитывается 22 заболевших вирусом COVID-19, из них в самом Запорожье — 9 человек. При этом коронавирусом умудрились заразиться глава облгосадминистрации Григорий Самардак, депутат Геннадий Фукс и даже главврач многопрофильной больницы интенсивных методов лечения и скорой помощи г. Мелитополя Виталий Годомский вместе с заместителем.

Но несмотря на это, в целом люди относятся к угрозе несколько пренебрежительно, а местные власти не спешат предпринимать меры по обеспечению санитарной безопасности. Кроме запретительных, конечно. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Сытый голодного не разумеет

Маски на улице стали носить многие, многие из тех, кого на улице можно увидеть. Кто в состоянии себе это позволить, сидит дома. Тем не менее, весна есть весна, а народ есть народ. Молодежь катается на велосипедах и самокатах (в маске во время велосипедной езды ясное дело дышать невозможно), родители гуляют с детьми, в том числе на детских площадках, собаководы выгуливают питомцев, рекреационная зона на острове Хортица на выходных кишит отдыхающими.

Кафе и рестораны закрыты, но тем, у кого есть автомобиль и вообще средства для организации досуга, по большому счету ничего не мешает. Хуже тем, кому надо ежедневно ездить на работу, еще и в другой конец города. Учитывая, что в городской транспорт было запрещено садиться более 10 пассажирам, добраться на работу и домой в час пик для многих превратилось в мучение. Теперь счастливчики не те, кто живет относительно недалеко от работы, а те, кто садится в транспорт на конечной. Остальные часами стоят в очередях. Неоднократно доходило до хулиганства — разозленные граждане с помощью подручных материалов били стекла в автобусах, будто это именно водитель решил не брать одиннадцатого пассажира. Глобальный марш коронавируса. О чем говорит стратегия власти в борьбе с пандемией © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Заводы решают эту проблему централизованно. Для работников других предприятий и учреждений остается либо стоять в многочасовых очередях с непрогнозируемым результатом, либо тратить и так невысокую зарплату на такси. Впрочем, люди вынужденно кооперируются и едут на такси вместе, чтобы получалось дешевле. Дешевле, но не дешево. Достаточно прикинуть, что при 22 рабочих днях в месяц и зарплате хорошо если тысяч в восемь, даже если ехать вскладчину, такси запросто обойдется человеку в 1000 гривен (2700 рублей) в месяц. Таким образом бедные автоматически становятся сильно беднее.

Право на проезд вместо проезда

Очень странная ситуация сложилась в Запорожье с логистикой медработников.

С одной стороны, полностью перекрыли междугороднее транспортное сообщение, а с другой оказалось, что большое количество врачей запорожских больниц живут не в Запорожье, а в близлежащих населенных пунктах, куда из ряда спальных районов добираться даже ближе, чем до центра города. Ближе, но теперь не на чем. И вот, до больниц, которые должны быть на передовой борьбы с коронавирусной заразой, не могут добраться сотрудники. Дошло даже до того, что медперсонал начал брать отпуска за свой счет — а что делать?

Хотя, нашлись и герои, особенно в скорой помощи, которые из-за отсутствия транспорта ночевали на своих базах, а не дома с семьями. Карантин ввели в середине марта и только 31 марта мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в своем Фейсбуке, что запущены 4 специальных автобуса для доставки к месту работы сотрудников больницы экстренной и скорой помощи. Для других медиков — первоочередное право на проезд в общественном транспорте. Городские власти просят горожан пропускать медиков в маршрутки и автобусы вне очереди. Но право — понятие абстрактное. По конституции у всех есть право на жилье, но не у всех есть жилье. Так и здесь. Есть очень большое сомнение, что жителей города сильно волнуют просьбы мэрии. Народ 30 лет из каждого утюга учили приоритету личных интересов над общественными, благости конкуренции и выживания «успешных», а теперь надеются попросить и все должно получиться? Это вряд ли.

Вперед — к мануфактуре!

Недобитые за годы «европейского выбора» заводы работают — их продукция (в основном полуфабрикат) не имеет никакого отношения к потребностям местного населения, а идет на экспорт, принося доллары собственникам-олигархам, а те в свою очередь расплачиваются с работниками обесценившейся гривной. Но ведь расплачиваются, уже хорошо, да? Надо мыслить позитивно и коронавирус нас не тронет. Коронавирус: Черновицкая область самоизолировалась от Украины © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Смотрите сколько плюсов, даже почти добитые заводы находят новые ниши. Запорожский автомобильный завод в простаивающем цеху оборудовал швейную мастерскую, планирует создать целых 200 рабочих мест и в течение месяца обеспечить 30% потребности в медицинских масках. Но ЗАЗ не первопроходец. Маски в Запорожье уже шьет титано-магниевый комбинат. Раньше нам рассказывали, что экономическая история движется от ручного труда к мануфактуре, а от мануфактуры к заводу и фабрики. Теперь же вместо машиностроения и сложнейшей цветной металлургии тетушки за столами пришивают две веревочки к кусочку ткани. Жаль нашу наукоемкую промышленность, но хоть кто-то смог организоваться, чтобы справиться с дефицитом таких "сложнейших изделий", как медицинские маски.

Богатые должны богатеть

Решение Кабмина о закрытие всего и вся, кроме продуктовых магазинов, аптек и банков в целом исполняется. Пивняки-наливайки открыты по-честному: алкоголь — это пищевой продукт, а закуска уж тем более.

Самый популярный в современной Украине легальный бизнес — ломбарды — на удивление в Запорожье в основном закрыты. Закрыты даже те, на которых написано «открыто». Впрочем, люди в соцсетях делятся информацией, где можно найти работающий ломбард или т.н. микрофинансовую организацию. Это понятно, теряя работу и зарплату, граждане вынуждены обращаться к таким «благодетелям». Конечно потом будет только хуже, но это потом, которое может еще и не наступить. Поэтому правительство, прислушавшись к надеждам и чаяниям народа, чуть ли не сегодня разрешило работу всех финансовых учреждений.

Прекрасно ведут себя супермаркеты. В первые дни после запрета работы рынков и разгона бабушек с овощами (в сетях, как обычно, пропали крупы, мука, сахар и туалетная бумага, потом все появилось, но почему-то сильно дороже, чем было) мэр собрал специальное заседание и снова призвал всех быть совестливыми и сознательными, но снова почему-то не подействовало.

«Мы не виноваты, это поставщики подняли отпускные цены», — оправдались представители торговых сетей, чем вызвали большое удивление у поставщиков. Могло бы подействовать открытие рынков, тем более Киев уже разрешил при определенных условиях это сделать, но условия местные власти обеспечить не в состоянии, поэтому крупные сети продолжают сохранять полную монополию со всеми вытекающими. Антимонопольный комитет даже завел уголовное дело против крупнейших украинских торговых сетей — Ашана, Сильпо и АТБ-Маркета по подозрению в синхронном повышении цен на продукты питания и средства индивидуальной защиты. Когда оно дойдет до суда и дойдет ли вообще, неизвестно, а жить, то есть есть, пить и кормить семьи людям надо уже сегодня.

А нам все равно

Правда народ все-равно хитрее. В соцсетях появилась группа «Запорожье антивирусное 2020. Услуги, товары, доставка, продажа, помощь», через которую кто угодно продает все, что угодно с доставкой на дом, сообщается, в каком районе и в какое время «с машины» будут продавать картофель, лук, мясо, рыбу и т.д., выясняют, у кого поблизости есть маски, кто их шьет и продает. Такая вот самоорганизация в зомби-апокалипсис. «Выживут единицы». Коронавирус оставит украинских журналистов без работы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается соблюдения санитарных норм в магазинах и аптеках, все как придется. Где-то сотрудникам выдают маски, где-то приходится покупать самим. На кассирах АТБ сплошь и рядом самодельные маски, дышать через них всю смену трудно, поэтому их периодически снимают. На кассах написано соблюдать дистанцию в полтора метра, но люди не читают и толпятся, а им никто не напоминает. На входе в супермаркеты «Ева» висят таблички, запрещающие заходить без масок, но люди все-равно заходят, а прогонять немногочисленных нынче клиентов тоже не хорошо. Продавцы в мелких продуктовых магазинах нередко выдают товары и считают деньги в одних и тех же перчатках. Т.е формально все вроде бы предусмотрено, но по факту, по объективным жизненным обстоятельствам, карантину грош цена.

Незаметный и невыявленный

Интересна позиция судов. Все заседания, которые не связаны с решением вопроса о продлении меры пресечения стараются переносить. Можно конечно судиться в режиме видеоконференции, но по опыту скажу, что половина заседания уходит на технические вопросы: «Ась? Что? Вас не слышно. Меня слышно?». А апелляционный суд постановил вообще не проводить видеоконференции. То есть люди, которые сидят в СИЗО и заседания по которым и так проходят раз в 1-2 месяца, должны ждать неизвестно чего только потому, что судьи боятся вируса.

Впрочем, действительно неизвестно, кого привезут в суд из СИЗО. Пару недель назад запорожский политзаключенный Андрей Татаринцев во время судебного заседания сообщил, что в следственном изоляторе никаких санитарных мер не проводится. Нет ни масок, ни антисептиков, ни дезинфекции камер. Толпа народа с многочисленными необследованными болезнями месяцами и годами находится в крошечном, почти не проветриваемом помещении. Заключенные не обследуются ни при выезде на суд, ни по прибытию обратно. Учитывая, что экспресс-тесты делают только приехавшим из заграницы и тем, кто контактировал с приезжими, заключенных не обследуют никогда. Поэтому хоть и издевательски, но в некотором смысле верно сказал министр юстиции Малюська: "Нет коронавируса в СИЗО. Ну а точнее, если и есть, то невыявленный и незаметный".

Реформа во время чумы

Хуже всего, как обычно, там, где должно быть лучше. Эпидемия эпидемией, а заказанная МВФ медреформа должна продолжаться. Областная инфекционная больница, та самая, которая принимает коронавирусных больных, вместо 33 млн гривен получила 19 млн, в областном тубдиспасере скоро из 827 коек останется 175, а из 4 городских тубдиспансеров останется 1.

В ряде больниц составлен перечень врачей старше 65 лет, кто будет отправлен в отпуск за свой счет, если в больнице появятся коронавирусные больные. Проблема в том, что молодые врачи и медсестры заявляют, что в таком случае тоже пойдут за свой счет, т.к. дома маленькие дети и они не хотят рисковать. Но увольняются врачи не только поэтому. Зарплата около 5000 гривен (13 тысяч рублей) для врача высшей категории с 10-20-летним стажем — не слишком большой стимул. О массовых увольнениях из инфекционки, единственной больницы, где есть аппараты ИВЛ, говорит проходящий там лечение депутат Геннадий Фукс.

Медикам скорой помощи вообще не сладко. Мало того, что они едут на вызовы неизвестно к кому и везут в больницу неизвестно кого, подвергаясь опасности заражения, так им еще согласно приказу № 759 нового министра здравоохранения Максима Степанова не предполагается поднятие зарплаты в связи с риском. Такая вопиющая ситуация вынудила сотрудников запорожской скорой помощи во главе с председателем профсоюза Анатолием Сидоренко обратиться к президенту Зеленскому с требованием пересмотреть данный приказ. Реакция Степанова была странной. Он заявил, что что в пункте «о врачах других специальностей» все указано, но так уж и быть, на днях внесем отдельно.

Спасибо благодетелям

Подготовка запорожских больниц к приему коронавирусных больных вызывает недоумение. Запорожская область на одном из последних мест по Украине по количеству закупленных аппаратов ИВЛ. Департамент здравоохранения областной госадминистрации подавал в столицу отчет, где указано, что в области есть 163 аппарата ИВЛ, однако согласно выводам рабочей группы при облсовете, в областной инфекционной больнице имеется 4 аппарата ИВЛ и 2 баллона с кислородом к ним. По всей видимости, в рабочем состоянии находятся даже не все из этих 4-х, т.к. совсем недавно запорожская епархия УПЦ собирала деньги на ремонт 2-х аппаратов. Средства почему-то нашла церковь, а не государство.

Мэр Буряк сообщил, что 25 аппаратов заказано, но вот вопрос — кто будет на них работать? Сколько в городе реаниматологов-анестезиологов? В 5-й и 9-й больницах они есть, но эти медучреждения не будут принимать коронавирусных больных. А вот в 7-й и 8-й больницах, которые закрыли как раз под зараженных вирусом, таких специалистов нет. Остается только инфекционная больница. Но открою страшную тайну — в отделении с боксами для изоляции пациентов остался всего 1 врач. А сколько в реанимации?

Средствами защиты врачей государство не обеспечивает — спасение утопающих дело рук самих утопающих. За 5000 гривен, естественно. Повезло, что 30 марта из Китая прислали партию гуманитарки — 1720 медицинских костюмов биозащиты, 11500 медицинских респираторов №95, 1200 усиленных медицинских масок и др.

«Не хватает еще 80%. Начиная от аппаратов ИВЛ и заканчивая средствами индивидуальной защиты», — заявил журналистам зам губернатора Федоров при приеме китайской посылки. Зачем он туда приехал, если гуманитарка пришла прямо в больницу, вопрос риторический. Наверное, чтобы вместе с губернатором Туринком, не имея никаких симптомов, пройти экспресс-тест, который не могут пройти даже люди с пневмонией, если не докажут, что контактировали с интуристами.

2 апреля фонд Вадима Новинского передал запорожской санитарно-эпидемиологической станции закупленные в Корее тесты DialPlexQTM 2019-nCoV, а также костюмы биозащиты и респираторы (N99 и N95). Местный предприниматель привез партию одноразовых халатов-накидок и защитных очков в 6-ю больницу. Другой предприниматель привез карасей. Да, карасей — то, что у него было, — и бесплатно раздал медперсоналу. От вируса не защитит, но от голода может.

Коронавирус в мире бушует не первый месяц, эпидемия на Украине объявлена не первую неделю, зарубежные и местные благотворители как могут обеспечивают ничем не обеспеченные больницы, а облсовет соберется на специальную сессию только сегодня, 3 апреля. Предположим, они смогут выделить деньги на закупку всего необходимого. Но ведь дальше процедура закупок через систему «Прозорро». Пару недель она займет точно. А найдутся ли поставщики, способные все произвести и доставить в кратчайшие сроки, учитывая, что аппараты ИВЛ и средства защиты нужны всем и тендеров уже заявлено почти на 3,5 млрд гривен? Сколько месяцев потребуется для поставки? А кислородные магистрали? Они во всех больницах есть и во всех в рабочем состоянии?

Нет, паника нам ни к чему. Лучше от этого не будет. Просто чем больше смотришь на организационные возможности государства, тем больше задаешься вопросом — как скоро бы народ заметил его отсутствие? А может он уже некоторое время и не замечает?