Правительство США выделило Украине гуманитарную помощь в 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны

"Благодаря только что объявленному финансированию USAID (Агентство США по международному развитию на Украине — Ред.) поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на Covid-19, обеспечить проведение медиакампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса", — говорится в сообщении USAID.

Стоит обратить внимание, что, в отличие от коммунистического Китая, американские партнеры не присылают на Украину тесты на коронавирус, защитные средства или медицинское оборудование для оказания помощи тяжелобольным. Вероятно, у них просто нет такой возможности, поскольку они сами нуждаются во всем перечисленном. Ведь недавно президент Дональд Трамп заявил, что Россия в связи с пандемией нового коронавируса прислала в США «очень и очень большой самолет» с медицинским оборудованием, — «и это очень мило». В США сотни смертей от коронавируса. Трамп предупредил: настают трудные времена © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Насколько Штаты щедры по отношению к Украине, судите сами: всего на оказание медицинской и гуманитарной помощи странам, которые имеют высокий риск распространения пандемии, США выделило $274 млн.

Гранты для избранных

Но и выбор распорядителя выделенных денег не случаен. Например, за 2018 год правительство США реализовало на Украине 124 проекта технической помощи общей стоимостью более $2 млрд. Причем Вашингтон внедряет свои программы и проекты через Министерство обороны США, Агентство по международному развитию, Министерство энергетики США, Госдеп, Корпус мира, Департамент охраны здоровья и социального обеспечения, Комиссию ядерного регулирования США.

На Украине правительство США дает деньги своим организациям, а они консультируют украинскую власть по продвижению нужных им реформ. Само же распределение грантов на Украине стало мощным рычагом политического влияния. Так как помощь получают те организации, которые поддерживают проводимую на Украине политику Агентства США по международному развитию (USAID).

Более того, украинцы не знают, куда конкретно уходят эти деньги, так как исполнители проектов не публикуют такой отчетности. Кроме того, не все регистрируется — во всяком случае, на веб-портале проектов международной технической помощи полная информация отсутствует. А получатели помощи — общественные организации — публикуют в большинстве случаев лишь фотографии различных семинаров, конкурсов и флешмобов — собственно, пиар-акций.

Издание «Вести» в качестве примера приводит Программу эффективной и ответственной политики (U-RAP). Общая стоимость гранта, который правительство США предоставляет через USAID, составляет $18 млн. Агентство передает деньги исполнителю программы — Консорциуму по укреплению избирательного и политического процесса (CEPPS), который через Национальный демократический институт по международным отношениям и Международный республиканский институт США предоставляет помощь Украине и осваивает эти средства. 1 апреля — Год дурака из "95 квартала". Так смешно, что плакать хочется © скриншот видео Central Partnership

Эти два института не являются резидентами Украины (то есть, не платят налоги на Украине и не предоставляют отчетность), но они определили получателей грантов по I и II компонентам этой программы: ГО "Центр ЮЕЙ", Общественная организация "Центр политических студий и аналитики "Ейдос", ВОО "Институт Республика", Благотворительная организация "БФ" Разом для України".

Бенефициаром по I и II компонентам проекта стал комитет Верховной Рады по иностранным делам. А ответственными лицами были определены Ирина Луценко (на то время представитель президента в Раде и супруга главы ГПУ), и депутат от НФ Игорь Гузь — они согласовали план закупок. Техническая помощь должна была пойти на приобретение компьютеров на $50 тыс., оплату услуг (аренды офисного помещения, квартир для иностранных сотрудников проекта, транспорта) — $3,5 млн, организацию семинаров — $1,6 млн. То есть всего $5,15 млн, или меньше половины (43,5%) средств израсходовано непосредственно на Украине. Большая часть денег, по всей видимости, уходит на выплату вознаграждений иностранным сотрудникам проекта.

Стоимость III компонента проекта составила $6,15 млн и выполняется Международной организацией International Foundation for Electoral Systems, Inс. Согласно плану закупки, из этой суммы помощи планировалось выделить Центральной избирательной комиссии и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции на Украине только 32,5% ($1,2 млн и $800 тыс. соответственно). Основная же часть помощи уходит на аренду помещений для проведения семинаров ($900 тыс.), поддержку офиса ($900 тыс.), командировки ($500 тыс.), компьютеры, канцтовары и мебель ($500 тыс.), проведение научных и социологических исследований, отчеты по вопросам избирательного законодательства ($250 тыс.). В общей сложности израсходовано $5,05 млн, при сметной стоимости проекта $6,15 млн. Остаток средств технической помощи, очевидно, ушел на выплату "достойных" вознаграждений сотрудникам проекта.

Не обделило вниманием USAID и финансовый сектор, еще в 2016 году увеличив в два раза бюджет технической помощи. Так, смета четырехлетней программы "Трансформации финансового сектора на Украине" составляет $23,2 млн, и продлится она до декабря 2020 года. Исполнитель — DAI Global, LLC. В рамках этой программы USAID заявляло о поддержке усилий Украины по финансированию малого и среднего бизнеса, реформе пенсионной системы.

Каков результат? На получение длинных и дешевых кредитов малый бизнес уже устал и надеяться. А страховой стаж для получения права на пенсию вырос с 15 до 35 лет (скрытое увеличение пенсионного возраста). К тому же коэффициент страхового стажа был уменьшен с 1,35 до 1.

По направлению "Региональное развитие" правительство США реализовывает на Украине три проекта общей стоимостью $61,2 млн. В частности, на проект "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE)" Украина через USAID получит за пять лет $50 млн. Получателем помощи указана Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, а исполнителем проекта — международная организация Global Communities, коммуникационным партнером которой является Украинский кризисный медиацентр.

По второму проекту — "Разработка курса на укрепление местного самоуправления на Украине" (ПУЛЬС) — получателем $8,2 млн на пять лет указана Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. Эти средства в основном расходуются на убеждение всех участников процесса, а особенно граждан, что децентрализация положительно повлияет на качество их жизни. Как отмечено в одном из отчетов ПУЛЬСа, именно убеждение граждан является максимально эффективным инструментом продвижения децентрализации.

Грантополучатели радостно рекламируют украинцам проведение конкурса на лучшие материалы региональных СМИ о децентрализации, открытие кинотеатра в одной из общин, — правда, под открытым небом, — разработку логотипов общин и проведение байкерских фестивалей.

По направлению "Национальная безопасность и оборона" правительство США реализует 28 проектов общей стоимостью $1,1 млрд. Помощь предоставляется через Министерство обороны США и Госдеп. В рамках этих проектов государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" получило трекеры, автомобили Ford Transit, кондиционеры, компьютерную технику, бронежилеты, аптечки и другое имущество. Также было передано имущество и Департаменту патрульной полиции: 84 автомобиля, униформа и обувь, строительные материалы, лодка.

Нацгвардии достались запчасти, оптические приборы, средства связи и другое оборудование на сумму $20,2 млн. Подразделения ВСУ получили медицинские автомобили, приборы ночного видения, радиостанции, компьютерную технику, запасные части для автомобилей, радиостанций и приборов ночного видения и другие товары на сумму $71,7 млн.

Впрочем, правительство США, предоставляя помощь Украине в виде товаров, тем самым поддерживает собственных производителей. А передавая вещи б/у, экономит на их утилизации.

Кроме того, правительство США через Агентство США по международному развитию очень заинтересовано в подаче информации о политической жизни на Украине в нужном русле. USAID реализует на Украине два проекта: "Украинский медийный проект" (У-Медиа) стоимостью $20,75 млн и "Медийная программа на Украине" стоимостью $35 млн. Исполнитель этих двух программ — Internews Network, Inc., а получатель помощи — ОО "Інтерньюз Україна".

Военная помощь или утилизация

Безвозмездная военная помощь США представляет собой систему грантов, позволяющих странам-союзницам Вашингтона приобретать американские вооружение, боеприпасы, наземные транспортные средства, самолеты и военно-морские суда. Военная помощь — в форме кредита или гранта — оказывается партнерам в рамках программы зарубежного военного финансирования (Foreign Military Financing, FMF). Ее курируют Государственный департамент и Пентагон. По оценке WSJ, ежегодно эта помощь обходилась Соединенным Штатам в $6 млрд.

США начали оказывать военную помощь Украине в 2014 году. Правда, в администрации Барака Обамы считали, что поставки летального оружия могут обострить ситуацию в Донбассе. Поэтому Вооруженным силам Украины передавались американские сухпайки, обмундирование, наборы медицинской помощи, военное оборудование и нелетальное оружие. Однако со сменой хозяина Белого дома США отошли от позиции предыдущей администрации.

В 2014 году, после начала вооруженного конфликта в Донбассе, который на Украине называют «военной агрессией России», США предоставили Украине военное оборудование в целом на $118 миллионов.

После предоставления первых 330 тысяч сухпайков и экипировки (бронежилеты, наборы медицинской помощи, каски и т.п.), президент США Барак Обама заговорил и о намерении предоставить украинским Вооруженным силам военное оборудование на сумму $5 миллионов. Тогда СМИ подсчитали, что это стоимость 600 приборов ночного видения. К концу года Украина получила от Штатов и нелетальное оружие, в том числе 20 противоминометных радаров, а также 35 бронированных внедорожников и более 2 тысяч комплектов униформы.

В 2015 году сумма помощи, которую США выделили для обеспечения обороны Украины, выросла до $175 миллионов. В частности, речь идет о 130 бронеавтомобилях, 5 катерах для ВМС Украины и радиолокационных станциях AN/TPQ-36, предназначенных для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Поставка двух партий автомобилей типа HMMWV «Хаммер» осуществлялась в соответствии с программой Foreign Military financing — на безвозмездной основе. Министерство обороны Украины уплатило денежные средства только за предоставление логистических услуг при осуществлении процедур таможенного оформления. Стоимость 100 автомобилей «Хаммер» (М998) обошлись украинскому бюджету в $440 тыс., а 30 «хаммеров» (М1114) — в $1,664 млн. При этом необходимо отметить, что HMMWV — это легко бронированные внедорожники. Они могут вести бой с пехотой противника, но противостоять бронетехнике не в состоянии.

Секрет невиданной щедрости прост — HMMWV в войсках США заменяют на новые тактические бронеавтомобили, обладающие лучшей защищенностью и маневренностью. Соединенные Штаты охотно снабжают HMMWV своих партнеров на Ближнем Востоке, Молдавии, Грузии и др.

В ноябре 2018 года посол Украины в США Валерий Чалый озвучил главное условие, при котором Штаты готовы увеличить поставки вооружения Украине: чем больше оружия она будет закупать в США, тем больше получит прямой безвозмездной помощи. И в феврале 2019-го украинское правительство уверило американцев в том, что Украина готова начать масштабную закупку в США высокотехнологичного оборонного оборудования, в том числе летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты окончательно отменили эмбарго на поставки вооружения на Украину. В данный момент Украина входит в список стран-партнеров США, в отношении которых не действуют никакие ограничения в оборонном сотрудничестве.

По данным Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины, в 2014-2019 гг. США предоставили Украине летального и нелетального оружия на сумму $376 млн. А согласно программе властей США "Иностранное военное финансирование" Украина получила помощи на $447,1 млн.