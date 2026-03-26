https://ukraina.ru/20260326/vladimir-bruter-esli-orban-sumeet-uderzhat-vlast-rossiya-sokhranit-nenulevoy-shans-vliyat-na-elity-1077198537.html

Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты Европы

Если Орбан сохранит власть, это будет означать, что в Евросоюзе единства по поводу Украины не будет. И нам, и американцам будет через кого транслировать свои нарративы. Мы сможем иметь очень небольшое, ненулевое средство воздействия на Евросоюз в целом.

2026-03-26T19:30

интервью

украина

иран

россия

виктор орбан

дональд трамп

владимир зеленский

ес

себастьян курц

роберт фицо

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040871871_71:13:821:435_1920x0_80_0_0_f46fde9ac030c9ef54615ae0b4b0ddec.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Иран оценил мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов, как односторонний и несправедливый, сообщает Reuters. По словам иранского чиновника, переговоры Тегерана и Вашингтона сейчас невозможны.- Владимир Ильич, получил ли Трамп спустя почти четыре недели этого конфликта свою "Украину" на Ближнем Востоке?- Я думаю, что Трамп это понимает и будет стараться выйти из этой ситуации быстро. Он держит в своей голове план, по котором он либо что-то захватит и объявит о своей победе, либо кого-то убьет и объявит о своей победе. И если Трамп продлит это все на месяц-два, с рейтингом у него будет не просто плохо, а близко к катастрофе.Эти люди очень опасны, от них можно ожидать всего, что угодно. Это было понятно, когда еще Трамп шел к власти.- Но Трамп почти каждый день объявляет о своей победе над Ираном. Тем не менее мирные инициативы исходят от американской администрации.- Они еще не приняли решение, по какому варианту терминации будут продвигаться. Сначала США говорили о четырёх днях, потом о четырёх неделях. Я думаю, что шесть недель — это крайний срок, потому что дальше все это становится очень токсичным для них. И на данный момент, кроме захвата остова Харк, никаких вариантов они сами себе не предложили. Но Харк не решит проблемы. Они считают, что его захват, возможно, лишит Иран денег и сделает его более сговорчивым.Они с самого начала ошибались относительно Ирана, но вполне возможно, что ошибаются и сейчас. Но, тем не менее, думают они примерно так. Наш опыт четырехлетней войны с Украиной говорит о том, что они это понимают. Война становится все более непопулярной. И никто из руководителей Америки не решится на продолжение ее в таком виде.Если война продолжится до конца лета это будет жестокое поражение Трампа на промежуточных выборах.- Какие вы параллели усматриваете между СВО на Украине, которая длится уже четыре года, конфликтом на Ближнем Востоке?- Российское руководство тоже не планировало четыре года украинской кампании. И явно рассматривало ее как принуждение к миру. Здесь очень опасно зависать, потому что исчезают критерии выхода из ситуации, а популярность военных действий никак не возрастает.Для Трампа все очень опасно. Не случайно ведь на переговоры посылают Джей Ди Вэнса, которого считают миротворцем.- От начала наземной операции против Ирана, пусть это будет даже ограниченная десантная операция на островах Персидского залива, удерживает именно опыт специальной военной операции на Украине? То есть в США осознают, что даже при наличии современных видов вооружения кампания буде идти тяжело и долго?- Их ничего не удерживает за исключением того, что это само по себе бессмысленно. Но как средство объявления о своей победе, это вполне возможно. Они скажут, что заблокировали всю иранскую нефтяную торговлю, заблокировали Китай в плане получения нефти. Как вариант это обсуждается в первую очередь, потому что это самое простое.- Зеленский тоже лезет в окоп войны с Ираном, предлагая свои услуги США и монархиям Залива. Какие преференции от этого он надеется получить?- Преференций он никаких не получил. Зеленский сам сказал, что ближневосточный конфликт отвлекает внимание от украинской тематики. Это правда, потому что у Трампа не хватает ресурсов на два конфликта. Большая часть оружия, которое получает Украина, это американское оружие в каких-то вариантах. Если американцы не будут поставить оружие, комплектующие, расходные материалы, специалистов, всего этого у Украины не будет. И когда американцы заявляют, что больше не помогают Украине, они врут. Но на сегодняшний день они отвлечены.Главная преференция, которую хочет получить Зеленский от всего этого, это сказать устами советского классика: "Я ваш, я буржуинский". Также как и Порошенко* приехал в Париж после бойни в редакции журнала "Шарли Эбдо" принял участие в марше солидарности под лозунгом Je suis Charlie? Ему было все равно, за что маршировать. Он понятия не имеет, что такое европейские ценности, даже в том ущербном виде, в котором это было у "Шарли Эбдо".- Даст ли новая ближневосточная война возможность Трампу естественным образом отойти от украинской темы?- Это ни к чему не приведет. Европейцы с украинской темы не соскочат. Даже Орбан сказал, что Украина должна стать буфером. Но чтобы Украина стала буфером, нужно договориться о формулах, разработкой которых никто не занимался. Украина в нынешнем виде не может быть буфером.Вопрос в том, как завершить этот конфликт? Почему Россия так быстро приняла условия Трампа, которые сам Трамп никогда не принимал, заявляя, что он попробует? Очевидно, что если Трамп восемь месяцев уговаривает Зеленского уйти из Донбасса, то его предложение, которое прозвучало в августе, не было фундированным. Это было только предложение, которое не устраивает украинскую сторону. И понятно почему. Пока российская армия освободит Славянск и Краматорск пройдет еще минимум столько же времени. И что еще может произойти за эти восемь месяцев? Кто мог восемь месяцев назад сказать, что начнется война в Заливе, ведь многие в администрации Трампа были против конфликта с Ираном?- Как вы оцениваете шансы Орбана на выборах 12 апреля?- Все опросы, которые проводят не провластные социологи, дают уверенную победу оппозиции. А опросы, которые проводит власть, дают ей неуверенную, но победу. В Будапеште живут 20% населения Венгрии. Там выборы закончатся победой оппозиции. Но в провинциальных сельских округах у Орбана есть возможность вбрасывать бюллетени, фальсифицировать в пределах разумного, 5-7%. И там разница будет минимальной. То есть Орбану из 80 округов в пределах Будапешта нужно победить в примерно 60, чтобы остаться у власти. Там будет сложная борьба, но если у него есть достаточный административный ресурс, то у него будет шанс остаться у власти.- Что победа Орбана будет означать для устойчивости украинского режима?- Это будет означать, что в Евросоюзе единства по поводу Украины не будет. И нам, и американцам будет через кого транслировать свои нарративы. Мы сможем иметь очень небольшое, ненулевое средство воздействия на Евросоюз в целом. То есть европейцы все время будут сталкиваться с нарративом, что война на Украине не нужна, давайте ее заканчивать.И Орбан здесь является центральной фигурой. Все-таки венгров в Европе воспринимают как своих и как равных. Не случайно ведь в Австрии по надуманным обвинениям отстранили от власти канцлера Себастьяна Курца. Он будучи человеком влиятельным артикулировал совершенно другие нарративы, которые европейское начальство не устраивает. Когда это произошло, стало ясно, что идет подготовка к конфликту с Россией.Они пытаются убрать из политики всех тех, кто реально может оказывать им сопротивление. Вот на сегодняшний момент такой человек реально один. Это Орбан, потому что ни Фицо, ни Бабиш, ни Радев не имеют влияния на западные элиты, а Орбан имеет. И это в корне меняет дело, потому что европейцы никогда не скажут, что венгры для них не свои, а болгары и словаки — это периферия.- Россия достаточно использует потенциал Орбана для расшатывания основ Евросоюза?- Чтобы использовать потенциал Орбана, нужно снабдить его и Сийярто, и многих других людей, которые захотят в этом направлении работать, идеей. То есть Орбану можно предложить повышение его статуса. Будапешт и Вена должны вернуться к тому, что они исторически являются центрами протоимперии. Это и есть задача Вены и Будапешта. Поэтому для европейцев был опасен Курц. Поэтому они пытаются убрать Орбана. Возможно, получится в этот раз.Орбан ведь интуитивно сейчас понимает, что он должен на этой идее пиариться. Но это нужно было делать, по крайней мере, в тот момент, когда Трамп пришел к власти. Это самое позднее. А в политике всегда надо начинать вчера. Начинать завтра очень часто поздно. Сейчас это никак не повлияет на результаты выборов в Венгрии. Если они будут позитивными для Орбана, это, возможно, дает какой-то новый шанс. Если же нет, то это направление тогда будет закрыто.*признан террористом и экстремистом в РФТакже на эту тему - Виталий Колпашников: Конфликт вокруг Ирана дает России право уничтожать военные объекты Украины в Европе

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

