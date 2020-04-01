Только когда эпидемия уже набрала обороты и начали умирать известные люди, белорусский президент вынужден был перейти от демонстративного отрицания самой возможности того, что в стране может быть эпидемия, к постепенному признанию, что помимо обычной пневмонии людей косит уже какая-то новая страшная болезнь

Две недели назад, 17 марта, на сайте Украина.ру была опубликована моя статья с говорящим названием «Почему Лукашенко не защищает от коронавируса Белоруссию». С тех пор подобные вопросы начали задавать уже многие издания, включая зарубежные (например, 27 марта статью «Отсутствие блокады: белорусский вождь игнорирует риски коронавируса» опубликовала влиятельная The Washington Post).

Многие задумывались, зачем Лукашенко проводит такую самоубийственную политику, ведь экономика Белоруссии дышит на ладан и банально не выдержит эпидемии. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

К тому же, власть любого авторитарного руководителя основана на контроле за правами и свободами граждан, а эпидемия — отличный способ легально еще сильнее «закрутить гайки», запретить «собираться больше трех», призвать всех «затянуть потуже пояса» и прочее.

В предыдущей статье я назвал две возможные причины. Первая — выбор в качестве нового приоритетного спонсора экономики страны Китая, который с 2014 года строит под Минском циклопический технопарк «Великий камень» и мог бы обидеться на закрытие границ для его граждан. Вторая — желание заработать на безвизовом въезде, введенном в 2019 году для иностранных туристов, приносящих в страну столь желанную валюту.

Впрочем, эти причины могут быть не единственными. Стоит вспомнить, что Лукашенко на сегодняшний день выстроил систему власти, в которой все замыкается на его личные капризы. Чиновники даже высшего уровня банально боятся проявить инициативу, поспорив о чем-то с правителем, путающим коронавирус с простудой, которую лечат, по его выражению, водкой и баней.

Кроме того, Лукашенко — не просто авторитарный руководитель, а постсоветский руководитель, тщательно копирующий замашки советского партийно-хозяйственного актива. Советская же пропаганда тоже всегда замалчивала любые природные или техногенные катастрофы. В Советском Союзе тоже взрывались ракеты, падали самолеты, тонули корабли, цунами стирали с лица земли города (как Южно-Курильск в 1952 году), происходили катастрофы на АЭС, землетрясения, но в газетах и по телевидению об этом молчали. Ибо стратегическая линия советской пропаганды базировалась на убеждении людей в том, что на Западе на каждом шагу гангстеры убивают людей, террористы взрывают бомбы и галопирующе растут цены, а советский человек живет пусть победней западного, но зато стабильно и безопасно.

Конечно, представителям зарубежного фан-клуба Батьки нравилось даже такое его поведение, потому что для них Белоруссия — это такая виртуальная страна, в которой жить априори всегда приятней, чем в реальной. Типичный комментарий (что характерно, от человека, в Белоруссии и даже близко к ней не живущего): «У них там не устроили цирк с конями и бубнами, в отличие от нас, с этим вирусом, штаммом обычного гриппа сезонного». Дата — 20 марта.

Правда, живущие в реальной Белоруссии люди склонны смотреть на проблему иначе. В силу ряда причин очагом эпидемии стала Витебская область. 30 марта популярный Telegram-канал NEXTA опубликовал переписку с местными жителями. Первое сообщение: «В Витебске беда. Много больных, захлебываемся. Персонал болеет. Нетронутой осталась только областная больница. Трест (городская клиническая больница №1, также известная как Трестовская. — Авт.), тубдиспансер, ж/д больница, кожное отделение на Гагарина — все принимают (больных с официальным диагнозом. — Авт.) пневмонии». А вот второе: «Четыре больницы перепрофилированы, больных под 1000. 22 умерли (выносят ночью, родственникам не отдают)…. Много заразилось врачей».

Тут можно возразить, что все это неподтвержденные слухи. Однако 31 марта их был вынужден подтвердить — пусть и вкратце — сам Лукашенко. Поводом для этого стало событие, которое уже невозможно было замолчать. «Отмените карантин!» Лукашенко нашел новый способ правильно бороться с коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

31 марта, как сообщила оппозиционная газета «Наша Нiва», в Витебске умер от коронавируса заслуженный актер Республики Беларусь Виктор Дашкевич: «Ему был поставлен диагноз COVID-19, с 19 марта у него было воспаление легких. Об этой горькой новости «Нашей Ніве» сообщила жена артиста… У супругов Дашкевичей из Витебска одновременно диагностировали пневмонию. Их отправили в тубдиспансер, но там было переполнено. Поэтому мы отпросились домой, врачи дали нам антибиотики и отпустили», — рассказала «Нашей Нiве» Светлана Николаевна Дашкевич… «Дома у мужа поднялась температура. Нас направили в кожвендиспансер, который сейчас оборудовали под пульмонологию (заболевания легких и дыхательных путей. — Авт.). Положили в разные палаты. Там взяли анализы на коронавирус, но сказали, что анализ отрицательный», — продолжает (Светлана. — Авт.) Дашкевич. 24 марта 75-летнему Виктору Дашкевичу… стало хуже, и его перевели в железнодорожную больницу». А через несколько дней он умер.

Заметим, перечислены те самые упомянутые ранее источниками NEXTA медицинские учреждения Витебска, перепрофилированные под прием больных коронавирусом.

Процитирую официальное сообщение, опубликованное во вторник, 31 марта, на сайте белорусского президента: «В связи со смертью актера в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус, глава государства отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания (ну как же без этого! — Авт.). «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — добавил он».

И далее из того же сообщения: «Президент рассказал, что просил (главу Совета Республики. — Авт.) Наталью Кочанову за прошедшие выходные лично разобраться с ситуацией в Витебске. «Вы у меня человек мужественный. Солдат такой, что и в выходные отработали в проблемном регионе — родной своей области. Ваша точка зрения, что там происходит? Я не говорю, что там катастрофа какая-то. Просто Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки. Хотелось бы это услышать. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы», — сказал Александр Лукашенко». «Никакие коронавирусы не мешают»: Лукашенко планирует наращивать торговлю с Китаем © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И про заболевших врачей Лукашенко тоже сообщил, хоть и в своем стиле: «Вот в Витебске знаю — врачи первого уровня — те, кто от кого-то заразился. Там больше десятка. Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», — считает глава государства».

В целом про масштаб эпидемии президент сообщил следующее: «У нас сегодня лечатся и остаются в больнице 80 — 90 человек. Мы справляемся с этими людьми».

Но это лукавые цифры, даже если брать официальную статистику, где почти всех проводят по документам как больных пневмонией. К примеру, Министерство здравоохранения Республики Беларусь официально отчиталось 30 марта, что «продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек» (понимай как хочешь — сколько в больницах, сколько на дому), но при этом «за минувшие сутки госпитализировано — 110 человек».

30 марта NEXTA, известный своими инсайдами, опубликовал принятое 27 марта Витебским горисполкомом решение «О принятии мер». Каких именно мер и в связи с чем? Читаем документ, первый же пункт: «Утвердить план дополнительных мероприятий по профилактике распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-2019».

Среди конкретных пунктов: «Отменить посещение выставок, презентаций, ярмарок и др. в закрытых помещениях. Продолжить запрет посещения социальных учреждений для пожилых людей (дома-интернаты для престарелых и инвалидов) посторонними лицами… Отменить в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах проведение мероприятий для детей, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и т.д… Обеспечить в объектах общественного питания разобщение посетителей, разместив столы для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга… Обеспечить размещение посетителей в кинотеатрах, театрах, филармонии и других объектах культуры на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга… Отменить работу дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных заведений после 23:00 часов» и т.д и т.п. Не водка и не баня. Лукашенко назвал новое средство борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сложно не согласиться с комментарием публикатора, что все это напоминает карантин. Правда, пока что в очень половинчатом варианте.

А перед этим, 27 марта, появился приказ министра внутренних дел (также оперативно выложенный NEXTA), который предписывал «исключить выезд сотрудников, гражданского и аттестованного персонала на территорию Витебской области и с территории Витебской области».

В предыдущие дни, судя по опубликованным NEXTA документам из разных регионов Белоруссии, усилия властей в борьбе с коронавирусом сводились к недопущению выхода нежелательной информации в публичное поле. Например, такое вот указание, спущенное 24 марта начальником отдела по образованию Могилевского горисполкома Натальей Колос: «С целью обеспечения эпидемиологического режима… учащимся и работникам учреждений образования запрещено в социальных сетях ставить лайки, делать ссылки и комментировать всякую информацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции».

Очевидно, что руководитель страны Александр Лукашенко подал неверный импульс всей пирамиде власти, а теперь, несколько запоздало, в стране пытаются полумерами исправить ситуацию. Не было бы поздно…