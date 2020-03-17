В ответ на решение России закрыть границу в связи с эпидемией коронавируса Александр Лукашенко разразился хорошо отрепетированной гневной речью

Два наиболее диких, даже на фоне прочих, момента. Первый с прямыми призывом к расчленению России: «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести… Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях».

Довольно странная риторика для человека, который вчера буквально рвал рубаху на груди, заявляя, что костьми ляжет, но не позволит присоединить Белоруссию к России, а теперь говорит, что нельзя закрывать границу, потому что Белоруссия — это такая же часть России, как Сибирь или Урал. Но логика здесь, как говорится, уже давно не живет.

Второй, где закрытие границы приравнено к объявлению войны: «Из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить».

Здесь отдельно интересно, что Лукашенко указывает руководству соседнего независимого государства, как и где охранять свои границы. То есть делает ровно то, против чего еще несколько недель назад выступал.

На самом деле, истерика Лукашенко выглядит надуманной. «Зачем отрезали Белоруссию?» Лукашенко обратился к Москве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас одна за другой европейские страны — от Италии и Сербии до Украины — вводят карантин и закрывают границы, чтобы ограничить распространение коронавируса. Но не Белоруссия, хотя официально подтвержденных больных там не меньше, чем на Украине.

Дошло уже до того, что в воскресенье 106 (сто шесть) популярных белорусских Telegram-каналов, суммарно имеющих сотни тысяч подписчиков (например, только на NEXTA подписано 215 тыс.) сообща выступили с публичным заявлением: «Мы, администраторы белорусских телеграм-каналов, заявляем руководству нашей страны о необходимости: как можно скорее ввести карантин во всех учебных заведениях Беларуси; ввести и максимально тщательно осуществлять медицинский контроль на всех границах Беларуси с соседними государствами и в аэропортах; на самом высоком уровне подготовить радио- и телевизионное обращение к нации с разъяснением всей серьёзности ситуации с развитием коронавируса и, напротив, прекратить успокаивающие заявления, после которых люди ослабляют контроль за собственной безопасностью; своевременно и прозрачно сообщать общественности и журналистам детали о ситуации с распространением вируса в Беларуси и новых случаях заражения».

Почему официальный Минск не предпринимает никаких мер в этой опасной ситуации?

Дело в том, что открытые границы приносят огромную выгоду в ситуации, когда другие страны одна за другой закрывают свои аэропорты для рейсов из-за рубежа. Летать людям, в том числе бизнесменам, нужно — и в этой ситуации прибыли, получаемые государством, перевешивают опасения распространения вируса. «Это пустое»: Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет закрывать границы с РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Напомню, что 7 августа 2019 года Лукашенко подписал Указ № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», согласно которому жители 73 стран мира могут без виз посещать на срок до 15 дней в туристических целях Брестскую и Гродненскую область. В списке этих стран — даже государства Африки. Фактически, страну превратили в огромный хаб, цель таких действий очевидна — заработать денег на иностранных туристах.

Но при этом страна остается открытой и для эпидемий. Вот почему Россия ввела дополнительные меры по защите своих граждан (после вышеупомянутого указа на границе уже стоят блокпосты и не пускают в Россию прибывающих по безвизовому режиму в Белоруссию иностранцев).

Интересно, что Лукашенко и сейчас не собирается закрывать границы: «Я вчера и премьер-министру поручил: не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать (границы) ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно».

Более того, делая вид, что проблем с коронавирусом нет, можно неплохо заработать, продав все запасы медицинских масок и прочего за границу, где на них высокий спрос. На Украине этим промышляют видные политики, но Белоруссия взяла планку выше, здесь это — государственный бизнес, которым занимается сам президент!

«В Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», — так изложил в понедельник, 16 марта, Лукашенко свои указания премьер-министру страны.

Действия белорусского президента, его заявления не просто шокируют, они удивляют какой-то непродуманностью. Трудно поверить в то, что Лукашенко безразлична судьба граждан Белоруссии. Скорее всего, в полемической запальчивости, в желании показать иные, чем в России, подходы к борьбе с эпидемией, Лукашенко делает очередную губительную ошибку.