В среду, 25 марта, СМИ сообщили о новой смерти в Китае. В провинции Юньнань один из местных жителей умер в автобусе по дороге на работу. У него оказался положительным тест на хантавирус. Мир, тяжело переживающий пандемию коронавируса, затаил дыхание. Впрочем, специалисты говорят, что опасности нет

«До коронавируса все устраивало?»: Сеть шокировало состояние районной больницы на Закарпатье — фото © Стрингер

Неужели мир ожидает вторая пандемия родом из Китая? Однако этого опасаться не следует. Издание Украина.ру объясняет почему.

Старый знакомый

Сразу же после того, как в соцсетях поднялась паника по поводу нового вируса из Китая, ученые попытались успокоить людей: вирус не такой-то уж и новый.

«Хантавирус впервые проявился в 1950-х в американо-корейской войне в Корее (на реке Хантаан). Он распространяется от крыс/мышей, если в организм человека попадают их выделения. Передача от человека к человеку редка. Были даже разработаны вакцины для борьбы с ним. Пожалуйста, не паникуйте, если, конечно, вы не планируете есть крыс», — написала в Twitter доктор университетского госпиталя Линчёпинга, что в Швеции, нейрофизиолог Сумайя Шейх.

The #Hantavirus first emerged in 1950s in the American-Korean war in Korea (Hantan river). It spreads from rat/mice if humans injest their body fluids. Human-human transmission is rare. There were even vaccines developed for it. Please do not panic, unless you plan to eat rats. — Dr Sumaiya Shaikh (@Neurophysik) March 24, 2020

​Следует отметить, что согласно другим данным впервые болезнь, вызванную хантавирусом, еще в 1935 году описывали советские ученые. Случай же, о котором упоминала доктор Шейх, касается событий на Корейском полуострове. В 1950-1953 годах более 3 тыс. солдат ООН, находившихся в Корее, оказались в госпиталях с нарушением функций почек и внутренним кровотечением. Смертность тогда составила 7%. Правда, тогда новый вирус не был точно определен из-за уровня развития медицины. Лишь в 1976 году вирус удалось выявить в организме обычной полевой мыши. Тогда же была доказана связь между вспышками похожего заболевания в Советском Союзе.

На сегодняшний день открыто множество хантавирусов. И если первый, тот, который вызывал геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) в Корее в далеких 50-х годах ХХ века, назвали вирусом Хантаан (по имени реки, где выделивший вирус южнокорейский ученый Ли Хо Ванг поймал зараженную мышь), то сейчас существует множество названий, связанных с топонимами по всей Земле.

Так, к примеру, есть онтохантавирус Хабаровск, который занимает промежуточное положение между между Prospect Hill orthohantavirus и вирусом Пуумала. Последний так назван по муниципалитету Пуумала в Финляндии, где был обнаружен. А вот Prospect Hill нашли в США, в штате Мэриленд.

Если вспоминать российские вирусы, то можно указать и онтохантавирус Тула, подвидами которого являются вирус Тула и вирус Адлер. В общем, и в мире, и в России в частности хантавирусы ученым давно знакомы. Коронованные коронавирусом. Украинская элита на больничной койке © REUTERS, OGI | REUTERS, OGI | Перейти в фотобанк

«К настоящему времени в мире насчитывается более 30 различных серотипов и генотипов хантавирусов, а многочисленные очаги хантавирусной инфекции выявлены во всём мире. На территории европейской части России выявлены три хантавируса — возбудителя ГЛПС», — говорится в посвященной геморрагической лихорадке с почечным синдромом статье на сайте Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», написанной научным сотрудником лаборатории буньявирусов Людмилой Яшиной.

Но могут ли они распространиться подобно коронавирусу?

Чтобы мышь не проскочила

Как правило, хантавирусы крайне редко передаются от человека к человеку. Такие случаи были зафиксированы лишь в Южной Америке — и касались вируса Андес. В основном же заражение хантавирусом происходит из-за контакта с выделениями грызунов.

«Основной путь заражения — аэрогенный, при котором вирус с пылью, загрязнённой выделениями грызунов, попадает в лёгкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны, а затем с кровью переносится в другие органы и ткани. Заражение возможно также через повреждённую кожу при контакте с экскрементами грызунов или со слюной в случае покуса зверьком», — описывала в своей статье путь заражения научный сотрудник Яшина.

Таким образом, по ее словам, основной защитой от заражения хантавирусами является ограничение контакта человека с грызунами и предметами, загрязнёнными их выделениями: защита домов от грызунов, хранение продуктов в недоступных для грызунов условиях, использование масок, влажной уборки и дезинфекции помещений, где обнаружены выделения грызунов, и дач после зимы. В Узбекистане вернувшийся из Саудовской Аравии мужчина заразил семью коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

При этом в некоторых странах, например скандинавских, создаются благоприятные условия для хищных птиц, что позволят сдерживать рост числа грызунов — носителей вируса.

Примечательно, что в той же Европе пик заболевания ГЛПС, вызванной хантавирусом, в 90-х годах ХХ века пришелся на время войны в бывшей Югославии, когда в ряде населенных пунктов Боснии и Герцеговины просто не было возможности придерживаться правил гигиены. В США в 90-х годах была выявлен новый хантавирус, получивший название Virus Sin Nombre ("вирус без имени" — исп.). От остальных он отличался высокой смертностью — 30-50%.

Кроме того, он вызывал не ГЛПС, а осложнение дыхания и сердечную недостаточность. Изначально вспышку заболевания выявили среди индейцев навахо, живущих в резервациях и имеющих частые контакты с грызунами. Дальнейшие исследования выявили многочисленные очаги этой инфекции в США.

А вот что касается уровня смертности от других хантавирусов, то, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, от того же вируса Пуумала умирают менее чем в 1% случаев, а вот от вируса Хантаан — в 5-15%.

При этом нужно понимать, что хантавирусы постоянно находятся под пристальным вниманием вирусологов, они изучаются и уже создан ряд вакцин для борьбы с ними.

Подытоживая, нужно отметить: не стоит паниковать и опасаться возникновения новой пандемии. Тем более, коронавирус, хотелось бы надеяться, уже приучил человечество к соблюдению правил гигиены. И главное: не ешьте мышей — ни летучих, ни обычных.