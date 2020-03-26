В среду, 25 марта, был арестован Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел Украины времен президента Виктора Януковича. Его подозревают в убийстве его старого друга, крупного предпринимателя и бывшего гендиректора телеканала «Интер» Сергея Старицкого

«Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Убийство или самоубийство

В ночь с 21 на 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом раздался выстрел. После чего был звонок в полицию, которая, прибыв на место происшествия, обнаружила тело 56-летнего медиамагната Сергея Старицкого с огнестрельным ранением головы. В руке у него был зажат миниатюрный пистолет марки "Jericho 941 PSL", рядом валялась гильза от патрона к нему. Пуля вошла под глаз. Пистолетов этой марки на Украине считаные единицы. Используются они обычно правоохранителями и спецслужбами Израиля. Пистолет был наградной и принадлежал хозяину дома, Леониду Кожаре, который часто демонстрировал его своим гостям.

В доме на момент происшествия находились трое: убитый Сергей Старицкий, хозяин дома Леонид Кожара и его жена Марина Козерод. Хозяин дома и его жена в момент выстрела находились, по их словам, в другой комнате. Они утверждают, что имело место самоубийство, хотя их показания весьма лаконичны, так как они плохо себе представляют, что именно произошло в соседней комнате. Очевидцев выстрела либо нет, либо они не установлены. Тело обнаружила жена Кожары, по ее же словам.

«По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам», — говорилось в сообщении полиции от 22 февраля.

Хозяин дома, по словам прибывших полицейских, находился в невменяемом состоянии, был пьян и почему-то пытался изъясняться с полицейскими на «изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского».

Тем не менее, впоследствии результаты судебно-медицинской и баллистической экспертизы показали, что выстрел из пистолета произошел с расстояния двух-трех метров, что не стыкуется с версией о самоубийстве. На огнестрельной ране не были обнаружены обожженные края, характерные при выстреле в упор. Об этом сообщил двоюродный брат погибшего, Юрий Воловик.

На этом основании 24 февраля дело было переквалифицировано из самоубийства в умышленное убийство. С другой стороны, дактилоскопическая экспертиза обнаружила только отпечатки пальцев убитого на пистолете. Известно также, что все трое вечером 21 февраля были в состоянии алкогольного опьянения.

Версии правоохранителей

По одной из версий, могло иметь место неосторожное обращение с оружием самим Старицким, который остался в комнате с пистолетом и мог не знать, что тот заряжен. Противоречит этой версии предполагаемое расстояние выстрела. Не признает такую вероятность и двоюродный брат покойного, нанявший адвокатов из юридической компании «Миллер». По его словам, Сергей Старицкий был офицером запаса и умел обращаться с оружием. О самоубийстве он не думал и собирался с братом выпить на следующий день, 23 февраля, в честь праздника. По другой версии, он был убит, а убийца держал пистолет в перчатках, инсценировав затем самоубийство. Еще одна версия говорит о возможном присутствии посторонних неустановленных людей.

Против версии о самоубийстве свидетельствуют все друзья и родственники пострадавшего. По их словам, подобных мыслей и каких-либо психологических проблем у него не было. Накануне он назначал встречи и был достаточно жизнерадостным.

«Трагически погиб мой друг Сергей Старицкий. Человек с редким чувством юмора, большой жизнелюб. Просьба к журналистам не разгонять версию о самоубийстве», — сообщил его друг, политик и бизнесмен Василий Горбаль.

«Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов», — пишет еще один его друг, предприниматель Владимир Костерин.

«Он звонил мне в четверг, поздравить с днем рождения. Договаривались встретиться в начале следующей недели, сказал, нужно поговорить. Он был полон планов и на оптимизме, впрочем, как всегда. Это был человек-позитив. Всегда очень оптимистично настроен и полон новых идей. Он входит в правление Всеукраинской рекламной коалиции, курируя международные связи. Уверен, если бы не эта трагедия, он бы еще очень много сделал», — говорит Максим Лазебник, друг и бизнес-партнер Старицкого.

Однако и с подозреваемым в убийстве Леонидом Кожарой убитый тоже был в давних дружеских отношениях. В тот злополучный вечер Кожара пригласил его к себе в гости. Вряд ли бы опытный дипломат и политик пригласил своего друга в гости, чтобы застрелить у себя дома из своего наградного оружия. С другой стороны, мы знаем, что «зеленый змий» способен спровоцировать преступления и совершенно на пустом месте. По новой версии полиции, во время распития спиртных напитков между Кожарой и Старицким возник внезапный конфликт, в ходе которого хозяин и застрелил товарища. Экс-главе МИД теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Кем был пострадавший

Киевлянин Сергей Старицкий был одним из тех, кто формировал в начале 1990-х рекламную отрасль на Украине. В 1992 году он основал рекламную компанию Atlantic Group, которая впоследствии разрослась в холдинг, включающий более 20 рекламных агентств. К середине 1990-х она стала одним из лидеров рекламного рынка Украины и ряда постсоветских стран. Затем холдинг переключился в сферу медиаиндустрии, издавая «Деловой журнал», журнал «Эго», «Женский журнал», «Мой спорт». В 2005-2007-м Старицкий возглавил правление телеканала «Интер», который на тот момент контролировал олигарх Валерий Хорошковский, с ним у Старицкого тоже были давние дружеские отношения. В период «оранжевой революции» рекламные агентства Старицкого занимались пиаром кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Последние же годы его рекламный холдинг стал заниматься предоставлением коммуникационных сервисов и data-услуг для бизнеса, тем не менее, компания стала терять лидирующие позиции в этой сфере с 2018 года, постепенно опускаясь в рейтинге, хотя речь не идет о крахе или банкротстве.

Кем является подозреваемый

Арестованный бывший глава МИД Леонид Кожара в последние годы был одним из организаторов и лидеров партии «Социалисты», пытавшейся стать центром объединения украинских левых сил, выступавшей за немедленное прекращение конфликта в Донбассе, отмену декоммунизации и дискриминационных языковых законов. Ранее Леонид Кожара состоял в "Партии регионов". По образованию — юрист-международник, переводчик с английского языка, в последние годы Советского Союза был научным сотрудником Киевской высшей партийной школы КПСС. В годы независимости Украины он был секретарем посольства в США и послом в Швеции.

Пост министра иностранных дел он занимал с 24 декабря 2012 года по 23 февраля 2014-го, то есть до переворота Евромайдана, после которого его сменил русофоб Андрей Дещица. В 2013 году Кожара также возглавлял ОБСЕ, когда там председательствовала Украина. Кожару тогда обвиняли в том, что из-за него экс-президент Янукович отказался от курса евроатлантической интеграции и Ассоциации с ЕС. В 2016 году Леонид Кожара основал организацию «Институт мира», активно выступавшую против войны в Донбассе. В 2017 году он был одним из организаторов марша против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, лидера ОУН/УПА*.

В марте 2018 года он защищал экс-президента Виктора Януковича в Оболонском суде Киева. На судебном заседании он настаивал, что Янукович имел право вести переговоры с правительством РФ о введении войск в 2014 году, а также утверждал, что санкции против РФ были ошибкой. Он также нередко публично обвинял украинские войска в несоблюдении Минских договоренностей.

Ареста Кожары активно последние дни добивались украинские националисты и политики из обоймы экс-президента Петра Порошенко. Националист и журналист Денис Казанский утверждал, ссылаясь на анонимные источники в полиции, что выстрел мог быть совершен женой Кожары, Мариной Козерод. «Один из полицейских, который сразу прибыл на место преступления, рассказал, что Леонид Кожара пытался взять убийство на себя, но Козерод запретила ему это делать», — пишет Казанский. Марина Козерод была известна в 2012 году как одна из участниц популярного реалити-шоу на канале ICTV «Последний герой».

Интересы семьи погибшего Сергея Старицкого сейчас представляет юридическая компания «Миллер», принадлежащая Мустафе Найему, одному из организаторов Евромайдана в 2013 году, а затем депутату от Блока Петра Порошенко. Кожара был арестован 25 марта по требованию адвокатов этой компании. СМИ, близкие к Петру Порошенко и националистам, используют данное дело для оправдания убийц из числа своих сторонников. Дескать, прежде чем обвинять таких деятелей, как Сергей Стерненко, или предполагаемых убийц Олеся Бузины, сначала арестуйте Кожару.

Поскольку в данном деле тем или иным образом задействованы влиятельные политики и бизнесмены, оно может иметь серьезные политические последствия. Возможно, потребуются новые экспертизы, поскольку пока что возникает больше вопросов, чем ответов, а некоторые данные экспертиз противоречивы или плохо стыкуются между собой.

*Деятельность организации запрещена в РФ