Кривая распространения коронавируса в Испании продолжает расти. За последние сутки умерли более 500 человек, зарегистрировано еще 6000 случаев заражения

В общей сложности в Испании уже насчитывается 39 763 человека, инфицированных коронавирусом, а число погибших в настоящее время достигает 2696 человек.

Со вторника муниципальная полиция Мадрида будет штрафовать любого, кто появится на улице, не имея соответствующих документов, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда. Если речь идет о сотрудниках, едущих на работу, то человек должен предъявить справку от компании-работодателя или подтверждающий документ.

Кроме того, полицейские будут уделять особое внимание торговым точкам, следя, чтобы население совершало покупки «разумно».

Совет министров страны, который теперь работает в режиме видеоконференции, планирует утвердить запрос к парламенту о продлении режима чрезвычайной ситуации еще на 15 дней, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Коронавирус: инфекционист объяснил, почему на Украине все будет еще хуже, чем в Италии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Влиятельная испанская газета El Mundo публикует печальный список.

Понедельник, 23 марта, 1263 человека погибли;

Воскресенье, 22 марта, 1021 погибший;

Суббота, 21 марта, 804 погибших;

Пятница, 20 марта, 628 погибших;

Четверг, 19 марта, 498 погибших;

Среда, 18 марта, 390 погибших;

Вторник, 17 марта, 355 погибших;

Понедельник, 16 марта, 213 погибших.

Более полутора тысяч смертей зарегистрировано только в столичном регионе. По данным Министерства здравоохранения, четыре автономных региона пострадали более остальных — Мадрид, Страна Басков, провинции Риоха и Наварра. Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В воскресенье король Фелипе VI предоставил министру обороны право задействовать подразделения Королевской гвардии в борьбе с коронавирусом. Военные выполняют различные задачи, от проведения дезинфекции и распространения экспресс-тестов до передачи тел умерших в морги.

Рапорты военных выявили ужасающее положение многих испанских стариков, проживающих в государственных и частных домах престарелых.

В некоторых домах престарелых солдаты, направленные для оказания помощи и контроля, обнаружили «пожилых людей, совершенно заброшенных, если не мертвых, в своих постелях». Часть персонала этих учреждений просто разбежалась, а оставшиеся социальные работники не в состоянии справиться с огромными объёмами работ по обслуживанию пациентов.

В понедельник министр обороны Маргарита Роблес заявила, что военнослужащие выявляют в различных провинциях преступления, виновные в которых будут «наказаны в полном соответствии с законом».

Генеральная прокуратура страны уже начала расследование, чтобы определить, есть ли в таких домах больные пожилые люди с плохим состоянием здоровья и умершие от коронавируса. Копатько: Коронавирус стал пусковым механизмом глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Испанские больницы переполнены, медицинские персонал работает на пределе своих возможностей. В социальных сетях появились любительские видео, на которых видно, как больные лежат на полу в коридорах на тонких матрасах.

Во вторник стало известно, что крытый каток «Ледовый дворец», расположенный в одном из торговых центров Мадрида, будет использован как морг для временного хранения тел умерших. Это ледовая трасса площадью 1800 квадратных метров, обычно используемая как место проведения досуга и проведения спортивных соревнований.

Столичные крематории уже не справляются с возрастающим потоком жертв эпидемии. Мэр Мадрида объявил, что муниципальные похоронные бюро прекращают работу из-за нехватки необходимых материалов, особенно средств индивидуальной защиты для работников. Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Тем не менее, несмотря на эти трагические новости, во вторник испанская фондовая биржа открылась ростом индексов. Основной индикатор испанского фондового рынка, IBEX 35, составил 247,50 пункта, что на 3,97% выше предыдущего показателя.

Это произошло на фоне обнадеживающих сообшений из Китая. Власти города Ухань, где от коронавируса погибли тысячи жителей, заявили об отмене с 8 апреля строго карантина, объявленного в январе. Остальные города провинции Хубэй снимают ограничения на поездки, начиная со среды 25 марта.