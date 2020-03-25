В общей сложности в Испании уже насчитывается 39 763 человека, инфицированных коронавирусом, а число погибших в настоящее время достигает 2696 человек.
Со вторника муниципальная полиция Мадрида будет штрафовать любого, кто появится на улице, не имея соответствующих документов, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда. Если речь идет о сотрудниках, едущих на работу, то человек должен предъявить справку от компании-работодателя или подтверждающий документ.
Кроме того, полицейские будут уделять особое внимание торговым точкам, следя, чтобы население совершало покупки «разумно».
Совет министров страны, который теперь работает в режиме видеоконференции, планирует утвердить запрос к парламенту о продлении режима чрезвычайной ситуации еще на 15 дней, объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Влиятельная испанская газета El Mundo публикует печальный список.
Понедельник, 23 марта, 1263 человека погибли;
Воскресенье, 22 марта, 1021 погибший;
Суббота, 21 марта, 804 погибших;
Пятница, 20 марта, 628 погибших;
Четверг, 19 марта, 498 погибших;
Среда, 18 марта, 390 погибших;
Вторник, 17 марта, 355 погибших;
Понедельник, 16 марта, 213 погибших.
Более полутора тысяч смертей зарегистрировано только в столичном регионе. По данным Министерства здравоохранения, четыре автономных региона пострадали более остальных — Мадрид, Страна Басков, провинции Риоха и Наварра.
В воскресенье король Фелипе VI предоставил министру обороны право задействовать подразделения Королевской гвардии в борьбе с коронавирусом. Военные выполняют различные задачи, от проведения дезинфекции и распространения экспресс-тестов до передачи тел умерших в морги.
Рапорты военных выявили ужасающее положение многих испанских стариков, проживающих в государственных и частных домах престарелых.
В некоторых домах престарелых солдаты, направленные для оказания помощи и контроля, обнаружили «пожилых людей, совершенно заброшенных, если не мертвых, в своих постелях». Часть персонала этих учреждений просто разбежалась, а оставшиеся социальные работники не в состоянии справиться с огромными объёмами работ по обслуживанию пациентов.
В понедельник министр обороны Маргарита Роблес заявила, что военнослужащие выявляют в различных провинциях преступления, виновные в которых будут «наказаны в полном соответствии с законом».
Генеральная прокуратура страны уже начала расследование, чтобы определить, есть ли в таких домах больные пожилые люди с плохим состоянием здоровья и умершие от коронавируса.
Испанские больницы переполнены, медицинские персонал работает на пределе своих возможностей. В социальных сетях появились любительские видео, на которых видно, как больные лежат на полу в коридорах на тонких матрасах.
Во вторник стало известно, что крытый каток «Ледовый дворец», расположенный в одном из торговых центров Мадрида, будет использован как морг для временного хранения тел умерших. Это ледовая трасса площадью 1800 квадратных метров, обычно используемая как место проведения досуга и проведения спортивных соревнований.
Столичные крематории уже не справляются с возрастающим потоком жертв эпидемии. Мэр Мадрида объявил, что муниципальные похоронные бюро прекращают работу из-за нехватки необходимых материалов, особенно средств индивидуальной защиты для работников.
Тем не менее, несмотря на эти трагические новости, во вторник испанская фондовая биржа открылась ростом индексов. Основной индикатор испанского фондового рынка, IBEX 35, составил 247,50 пункта, что на 3,97% выше предыдущего показателя.
Это произошло на фоне обнадеживающих сообшений из Китая. Власти города Ухань, где от коронавируса погибли тысячи жителей, заявили об отмене с 8 апреля строго карантина, объявленного в январе. Остальные города провинции Хубэй снимают ограничения на поездки, начиная со среды 25 марта.