По данным на 21:00 23 марта, в мире зафиксировано более 358 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019, 15,4 тыс. человек скончались. Распространение заболевания началось в Китае, и именно в этой стране до сих пор зафиксировано самое большое число зараженных - 81,4 тыс. человек, из которых умерли 3,2 тыс.

Между тем по количеству жертв болезни КНР более чем в полтора раза обогнала Италия. Пока в этой стране обнаружено немногим менее 60 тыс. инфицированных, но погибших — почти 5,5 тыс. человек.

В Китае распространение болезни практически остановлено, при этом существенный рост заболевания отмечается в США (35,4 тыс. заболевших, 464 человека умерло), Испании (33 тыс. зараженных, 2,2 тыс. скончались), Германии (27,5 тыс. и 115) и Иране (23 тыс. и 1,8 тыс.). Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Украинские реалии

Кабмин Украины ввел чрезвычайное положение в девяти областях страны. С 24 марта все аэропорты Украины, кроме «Борисполя», будут закрыты. В стране официально подтвердили 73 случая коронавирусной инфекции, три из них — с летальным исходом. Один пациент сумел побороть болезнь.

Между тем, умирают люди, у которых коронавирус подозревался, но еще не был подтвержден. Так, В Ивано-Франковске скончалась 65-летняя женщина, у которой подозревали COVID-19, рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

Коронавирус свободы: тысячи заключённых по всему миру вышли из тюрем © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория.

Люди не знают как бороться с инфекцией, и прибегают к защите высших сил. Например, тернопольские священники вышли на борьбу с коронавирусом. Они ездили по улицам города на грузовой машине и окропляли святой водой всех до кого могли дотянуться.

Первым заболевшим в регионе стал пожилой священник Украинской греко-католической церкви. Спасатели 23 марта провели дезинфекцию храма, в котором он служил.

Паника и мародерство украинской политики

Депутаты Верховной Рады в ужасе, рассказал изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов.

«Есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, поэтому не факт, что они даже чисто физически смогут появиться на рабочих местах», — сказал эксперт.

Некоторые депутаты и не хотят — на сайте Рады уже появился законопроект, в котором предлагается создать правовую основу для принятия решений Радой и ее комитетами в режиме видеоконференции во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Законы, принятые на таких заседаниях, будут автоматически направлять на подпись главе государства, сказано в проекте документа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ряд политиков пытается поднять свою популярность, критикуя меры власти по борьбе с коронавирусом. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Об этом он заявил в своем видеоообращении, опубликованном на странице политика в соцсетях.

«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе», — сказал президент.

Зеленский утверждает, что сейчас все, что делает власть, направлено на сохранение жизни и здоровья украинцев.

При этом глава государства не сказал, будет ли власть вводить чрезвычайное положение или нет.

Однако премьер Шмыгаль запретил согражданам покидать страну для туристических целей. Запрет начнет действовать с полудня 24 марта.

Ближнее зарубежье

В Молдавии официально зарегистрировали 109 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну. За минувшие сутки в республике коронавирус нашли у 15 человек.

О дивный новый мир. Как мы будем жить после коронавируса © REUTERS, Toby Melville/File Photo | REUTERS, Toby Melville/File Photo | Перейти в фотобанк

На Украине коронавирус подцепили члены группы, которая посещала Почаевский монастырь. Общее количество заболевших среди группы паломников составляет восемь человек.

«Обращаю особое внимание на меры предосторожности и ответственность тех, кто был в контакте с зараженными или вернулся из других стран. По причине несоблюдения ими мер безопасности зарегистрирован уже второй случай заражения среди врачей», — заявила Думбрэвяну.

Власти Молдавии ввели карантин из-за пандемии коронавируса с 17 марта. Воздушное пространство республики закрыли 16 марта.

Мировые тренды

Пандемия коронавируса остановила суд по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинг-777», следовавшем рейсом MH17. Соответствующее решение принял Окружной суд Гааги 23 марта.

Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В последнее время в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, отмечали ранее в посольстве РФ в Голландии.

По мнению дипломатов, это делается для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии.

Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.