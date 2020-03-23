Между тем по количеству жертв болезни КНР более чем в полтора раза обогнала Италия. Пока в этой стране обнаружено немногим менее 60 тыс. инфицированных, но погибших — почти 5,5 тыс. человек.
В Китае распространение болезни практически остановлено, при этом существенный рост заболевания отмечается в США (35,4 тыс. заболевших, 464 человека умерло), Испании (33 тыс. зараженных, 2,2 тыс. скончались), Германии (27,5 тыс. и 115) и Иране (23 тыс. и 1,8 тыс.).
Украинские реалии
Кабмин Украины ввел чрезвычайное положение в девяти областях страны. С 24 марта все аэропорты Украины, кроме «Борисполя», будут закрыты. В стране официально подтвердили 73 случая коронавирусной инфекции, три из них — с летальным исходом. Один пациент сумел побороть болезнь.
Между тем, умирают люди, у которых коронавирус подозревался, но еще не был подтвержден. Так, В Ивано-Франковске скончалась 65-летняя женщина, у которой подозревали COVID-19, рассказал мэр города Руслан Марцинкив.
Тем временем бизнес закрывается, промышленность останавливается. Так, горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» в условиях пандемии коронавируса объявил о сокращении персонала и уменьшении объемов производства.
Работу прекратили сортопрокатный и электроремонтный цеха, а также центральная электротехническая лаборатория.
Люди не знают как бороться с инфекцией, и прибегают к защите высших сил. Например, тернопольские священники вышли на борьбу с коронавирусом. Они ездили по улицам города на грузовой машине и окропляли святой водой всех до кого могли дотянуться.
Первым заболевшим в регионе стал пожилой священник Украинской греко-католической церкви. Спасатели 23 марта провели дезинфекцию храма, в котором он служил.
Паника и мародерство украинской политики
Депутаты Верховной Рады в ужасе, рассказал изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов.
«Есть ряд заболевших, есть паника среди депутатов, поэтому не факт, что они даже чисто физически смогут появиться на рабочих местах», — сказал эксперт.
Некоторые депутаты и не хотят — на сайте Рады уже появился законопроект, в котором предлагается создать правовую основу для принятия решений Радой и ее комитетами в режиме видеоконференции во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Законы, принятые на таких заседаниях, будут автоматически направлять на подпись главе государства, сказано в проекте документа.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ряд политиков пытается поднять свою популярность, критикуя меры власти по борьбе с коронавирусом.
Об этом он заявил в своем видеоообращении, опубликованном на странице политика в соцсетях.
«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе», — сказал президент.
Зеленский утверждает, что сейчас все, что делает власть, направлено на сохранение жизни и здоровья украинцев.
При этом глава государства не сказал, будет ли власть вводить чрезвычайное положение или нет.
Однако премьер Шмыгаль запретил согражданам покидать страну для туристических целей. Запрет начнет действовать с полудня 24 марта.
Ближнее зарубежье
В Молдавии официально зарегистрировали 109 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта на брифинге сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну. За минувшие сутки в республике коронавирус нашли у 15 человек.
В двух случаях COVID-19 в Молдавии привезли из Франции, по одному — из Чехии и Украины.
На Украине коронавирус подцепили члены группы, которая посещала Почаевский монастырь. Общее количество заболевших среди группы паломников составляет восемь человек.
«Обращаю особое внимание на меры предосторожности и ответственность тех, кто был в контакте с зараженными или вернулся из других стран. По причине несоблюдения ими мер безопасности зарегистрирован уже второй случай заражения среди врачей», — заявила Думбрэвяну.
Власти Молдавии ввели карантин из-за пандемии коронавируса с 17 марта. Воздушное пространство республики закрыли 16 марта.
Мировые тренды
Пандемия коронавируса остановила суд по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинг-777», следовавшем рейсом MH17. Соответствующее решение принял Окружной суд Гааги 23 марта.
Дата продолжения процесса будет назначена 8 июня. В последнее время в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, отмечали ранее в посольстве РФ в Голландии.
По мнению дипломатов, это делается для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии.
Отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность.