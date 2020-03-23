Власти Ирана и США досрочно освободили осуждённых за нетяжкие преступления, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, Турция только готовится к этому, а Италия пока об этом не думает. Сейчас эта мера может спасти жизни, а в будущем — спровоцировать рост преступности в разных странах

Распространение нового вируса по всему миру достигло такого масштаба, что власти некоторых стран запретили выходить на улицу без уважительной причины (поход в магазин, аптеку, к врачу, в суд, на работу) категориям населения, наиболее подверженным заболеванию, а где-то и вовсе всем жителям. Торговые центры, спортзалы, кинотеатры, кафе и прочие места массового посещения закрываются, собираться больше установленного количества (2, 5, 10 человек) нельзя, в супермаркеты за продуктами входить можно либо небольшими группами либо по одному.

К окружающим лучше не приближаться ближе, чем на 2 метра.

Правосудие vs здоровье

Однако эти требования можно соблюсти не везде, например, в тюрьмах. Десятки заключённых ютятся в небольшой камере, так что ни о какой дистанции речи не идёт, у них даже нет возможности соблюдать элементарные рекомендации медиков — как можно чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком. Таким образом, исправительные учреждения становятся потенциальными очагами вспышки эпидемии, которая, учитывая передачу воздушно-капельным путём, может распространиться далеко за пределы колючей проволоки и свести на нет все усилия врачей страны.

Чтобы не допустить такого сценарий развития, политики идут на беспрецедентную меру — выпускают на свободу тысячи заключённых. Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Одним из первых это сделал Иран, из-за международных санкций не имеющий возможности закупить медицинские средства защиты и оборудование, которые могли бы сдержать распространение эпидемии. 85 тысяч человек уже освободили. Как уточняется, это осуждённые не более чем на 5 лет, не представляющие особую опасность, которые внесли за себя залог и у которых анализ на Covid-19 отрицательный.

По словам председателя Верховного суда исламской республики Эбрахима Раиси, освобождение заключённых в тех случаях, когда это не несёт угрозы безопасности, будет продолжено.

Сейчас в Иране зафиксировано 21 638 случаев заражения коронавирусом (в том числе у главы службы экстренной медицинской помощи Пирхоссейна Коливанда и 23 из 290 депутатов парламента республики), вылечились 7913, скончались 1685 (включая члена Совета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мохаммада Мирмохаммади).

По информации газеты Middle East Eye, в ближайшее время в парламент Турции внесут законопроект, который позволит выпустить на свободу около 1/3 заключённых, то есть 100 тысяч. Но только тех, кто не причастен к сексуальному насилию, терроризму, контрабанде наркотиков, а также рецидивистов. Таким образом, власти страны решат сразу две проблемы: снижение риска распространения коронавируса и разгрузка тюрем, которые переполнены на 120%.

После неудавшейся попытки государственного переворота 2015 года в Турции арестовывали всех, кто мог быть причастен к его организации. Прежде всего возможных соратников проповедника Фетхуллаха Гюлена, много лет назад эмигрировавшего в США.

В отличие от Тегерана и Анкары, Италия, где самая сложная ситуация среди европейских государств, не спешит открывать тюремные ворота. Хотя ещё две недели назад в 27 учреждениях заключённые устроили бунты с требованием отпустить их, чтобы не подвергать риску заражения. Например, в Милане и Риме подожгли матрацы и попробовали незаконно проникнуть в лазареты, а в Модене 50 человек попытались сбежать: трое погибли, несколько человек получили тяжёлые ранения.

Коронавирус вооружил американцев до зубов

Не обошло условно-досрочное освобождение и Соединённые Штаты, вышедшие на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом.

«Мы считаем, что нужно выпускать тех заключённых, у кого обнаружена особая уязвимость организма к вирусу, и в том случае, если они не представляют угрозы обществу и не являются рецидивистами. Сейчас полиция изучает дела, и мы начинаем процесс выпуска заключённых. В списке пока 40 человек», — заявил 20 марта мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Руководство исправительных учреждений нескольких штатов, в том числе Калифорнии, Техаса, Нью-Йорка и Огайо, выпустили пожилых, несовершеннолетних и больных, а в масштабах всей страны заключённым временно запретили любые свидания и ограничили в передвижении. Как объяснил судья Брендан Шинан, решение властей штата Огайо связано с тем, что тюрьмы переполнены, в них царит антисанитария, здоровье заключённых оставляет желать лучшего, поэтому они уязвимы для коронавируса. К тому же благодаря разгрузке камер появится возможность обеспечить условия карантина для опасных преступников, которых нельзя выпустить. No pasaran! На борьбу с коронавирусом в Испании вышли военные © REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | REUTERS, ANF/PAC/Sergio Perez | Перейти в фотобанк

Несколько положительных результатов дала проверка в нью-йоркской тюрьме строгого режима «Райкерс-Айленд», где содержится около 10 тысяч человек, среди заболевших 67-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговорённый к 23 годам. Кроме того, на карантин поместили тюрьмы Вашингтона, округа Колумбия, Нью-Йорка, Пенсильвании и Мичигана из-за заражения сотрудников.

США — мировой лидер по количеству людей, находящихся за решёткой: 2,3 млн человек.

Однако освобождение пусть и неопасных, но всё же преступников имело оборотную сторону: в Соединённых Штатах в сотни, а где-то и в тысячи раз вырос спрос на оружие и боеприпасы. Американцы стоят в очередях за винтовками, пистолетами, патронами даже ночью. Людей пугает не только большое количество досрочно освобождённых нарушителей закона, но и приказ не арестовывать за мелкие преступления, который получили полицейские. Например, за угон автомобиля, проникновение в жилище, вандализм, кражу менее $100 долларов.

«Тирания налицо, но проблема глубже. Государство не защищает вас, подвергает вас ещё большей опасности, а потом ещё и пытается помешать вам защищать самих себя. Что это такое? Задумайтесь. Это поистине зловеще», — говорит ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист также предупреждает, что ряды преступников могут пополнить и подростки, оказавшиеся на внеплановых каникулах, и это, по его словам, рецепт хаоса.

Свободу заключённым!

Правозащитники из России, Украины и европейских стран обратились к Всемирной организации здравоохранения и Совету Европы с призывом сдерживать распространение коронавируса среди заключённых, а это невозможно без сокращения их числа (всего в Европе свободы лишены 1,5 млн человек, из них 518 тысяч в РФ).

Авторы письма уверены, что система здравоохранения ни одной из стран Европы, а они очень сильно отличаются между собой, не готова к грядущему кризису. Для всех тюрем характерны общие проблемы: плохо проветриваемые помещения, недостаток гигиены, большая концентрация людей, отсутствие масок. Кроме того, у многих заключённых ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания (например, по туберкулёзу уровень заболевания в тюрьмах в 30 раз выше, чем в целом по населению).

Отдельное внимание правозащитники обращают на постсоветское пространство, в частности, риск заболевания там создаёт и этапирование осуждённых на большие расстояния, которое сопровождается плохими гигиеническими условиями, размещение в бараках по 80-150 человек. Польская полиция попросила преступников не воровать и не убивать во время эпидемии © CC0, Pixabay

Они предупреждают, что руководство тюрем всё равно не в силах изменить конфигурацию помещений, чтобы обеспечить условия карантина. Поэтому нужно применить широкий спектр имеющихся у них инструментов, начиная с особого режима в учреждениях и заканчивая помилованием и амнистией.

Если вовремя не заняться решением этой проблемы, которую сейчас власти европейских стран игнорируют, то коронавирус затронет не только заключённых и сотрудников, но и всё население. Поскольку тюрьмы в целом считаются факторами, усиливающими распространение инфекции на местах. Если на свободе человека, у которого есть подозрение на заболевание, могут срочно госпитализировать, поместить в изолированный бокс и при необходимости подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких, то в тюрьме такой возможности нет просто потому, что не везде есть такая аппаратура. А в некоторых колониях даже собственной больницы нет.

Перед властями многих стран стоит непростой выбор: либо оставить людей нести наказание за совершённые преступления и увеличивать риск эпидемии, либо простить им огрехи и ликвидировать потенциальные очаги. Вторая мера может спасти много жизней, но встаёт вопрос: чем она аукнется позже, когда вакцину от коронавируса разработают и пандемия закончится? Ценой за сохранение здоровья населения может стать рост преступности, в частности, в США, где право на хранение и ношение оружия гражданам гарантирует вторая поправка к Конституции, вступившая в силу в 1791 году.

Сообщения о беспричинной стрельбе на улицах или в школах со смертельным исходом, увы, давно и прочно вошли в новостные сводки.