В Италии, которая остаётся мировым лидером по количеству смертей от коронавируса, закрываются все предприятия, кроме жизненно важных. А в Великобритании впервые в истории страны закрыты все пабы

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вечером в субботу, 21 марта, объявил о закрытии в стране всех производств и компаний, не относящихся к сфере критической инфраструктуры. «Решение, принятое правительством, заключается в том, чтобы закрыть на всей территории всю производственную деятельность, которая не является строго необходимой, критической для обеспечения нас основными товарами и услугами», — сказал Конте.

Он отметил, что продолжат работу магазины и аптеки, добавив, что страна переживает «самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны» (ранее этот же тезис использовала канцлер ФРГ Ангела Меркель). Он также попросил итальянцев сохранять спокойствие и сказал, что нет причин создавать длинные очереди в магазинах и панически скупать продукты. Банковские, почтовые, страховые и финансовые услуги будут по-прежнему предоставляться. Новые объявленные ограничительные меры пока будут действовать до 3 апреля. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 10 марта по всей Италии ограничена свобода передвижения. Школы и университеты закрыты до 3 апреля, отменены любые демонстрации. Эти меры затрагивают свыше 60 млн человек. За сутки 20 марта в Италии, которая вот уже несколько дней занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, был зафиксирован трагичный рекорд: в этот день от новой инфекции в стране умерло 793 человека, из них 546 людей — в Ломбардии, на севере Италии. Однако уже 21 марта был зафиксирован только 651 летальный случай, кроме того, по состоянию на 22 марта поставлен рекорд выздоровления в стране — излечились от коронавирусной инфекции 952 человека (накануне — 943). Об этом вечером 22 марта заявил глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли. Ныне в стране зафиксировано 59 138 заболевших коронавирусом, за весь период эпидемии от него умерло 5476 человек.

При этом в разгар пандемии коронавируса разразился громкий скандал между Италией и Чехией. Чешский расследователь Лев Червинка выяснил, что власти Чехии изъяли гуманитарный груз, который направлялся из Китая в Италию. В партию входило 680 тысяч масок и респираторов, и полиция Чехии конфисковала груз под предлогом того, что он был предназначен для нелегальной продажи. Как написала 21 марта влиятельная итальянская газета la Repubblica, Министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт, что присвоило чужую гуманитарную помощь. «Это не жест европейской политики, это очень постыдная история», — заявил чешский расследователь. При этом сама Чехия получила 22 марта из Китая большое количество средств защиты — пять миллионов масок, 2 миллиона респираторов, 120 тысяч защитных костюмов и 80 тысяч очков, а также 200 тысяч быстрых тестов, всего 106 тонн груза, который был доставлен самолётом «Руслан» украинской авиакомпании. 22 марта в Чехии был зафиксирован первый летальный исход от коронавируса, погибшему было 95 лет, вирусная пневмония у него развилась на фоне других хронических болезней. Всего в стране ныне 1120 инфицированных коронавирусом.

На фоне упомянутого скандала власти Китая заявили, что отправят в Италию новую партию масок и респираторов из-за того, что Чехия уже распаковала конфискованную и разослала ее по больницам (напомню, что китайские врачи работают в Италии с 12 марта). При этом вице-президент китайского Красного Креста Сунь Шуопэн считает меры по борьбе с пандемией коронавируса, принятые в Италии, недостаточно строгими. Кроме того, Италию упрекают в несвоевременной реакции на вспышку инфекции — эксперты предположили, что пациенты с коронавирусом здесь появились давно, но местные врачи ставили им диагноз «сезонный грипп» (аналогичная ситуация наблюдается на Украине ещё с декабря 2019 года).

21 марта президент России Владимир Путин созвонился с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте и предложил оказать стране помощь в борьбе с вирусной инфекцией. После этого Министерство обороны РФ отправило в Италию группу военных медиков и необходимое оборудование для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первые два самолета Ил-76 вылетели днем 22 марта с военного аэродрома «Чкаловский» на авиабазу итальянских ВВС под Римом. Всего ведомство планирует направить в Италию восемь мобильных бригад со специалистами в области вирусологии и эпидемиологии, имеющими международный опыт борьбы с эпидемиями. Также на помощь будут отправлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и другое медицинское оборудование.

21 марта 69 известных испанских эпидемиологов, молекулярных биологов и других ученых опубликовали открытое письмо правительству Испании, в котором предупредили о неминуемом крахе испанской системы здравоохранения в случае, если не будет произведена «тотальная» изоляция людей. По мнению авторов, необходимо еще сильнее ограничить свободу передвижения. В качестве конкретной меры в письме предлагается разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности. В противном случае неизбежный крах системы здравоохранения может произойти уже «в районе 25 марта».

В Испании, начиная с 15 марта, введён режим чрезвычайного положения. Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу. Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение. Меры были введены сроком на две недели, но 22 марта карантин был продлён до 11 апреля.

Испания, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса, и занимает второе место в Европе как по числу инфицированных, так и по летальным случаям. К вечеру воскресенья, 22 марта, Минздрав Испании зафиксировал 28 603 заразившихся и 1756 скончавшихся в результате распространения коронавируса. Эпицентром остаётся Мадрид и одноимённый регион, на который приходится более 9000 случаев заражения и около 800 умерших. Среди заболевших коронавирусом — всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго, которому в январе исполнилось 79 лет.

В Германии, которая занимает третье место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (24 852 человека по состоянию на 22 марта, 94 умерших) ужесточаются карантинные мероприятия. По соглашению, достигнутому во время телефонной конференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель и руководителей федеральных земель в воскресенье, в ближайшие две недели жителям страны запрещено собираться более двух человек вместе. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Все гастрономические предприятия Германии должны быть закрыты. Это касается также сферы услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий. Но, согласно договоренности, по-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны. Нарушения ограничений будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета, нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро. Как стало известно изданию Spiegel Online, на совещании группа из 12 федеральных земель выступала за полный запрет любых контактов. Геи и лесбиянки: Филарет нашёл виноватых во вспышке коронавируса © Facebook, Патріарх Філарет | Перейти в фотобанк

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение, достигнутое во время телефонной конференции с главами федеральных земель 22 марта, подчеркнула, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются «правилом, а не рекомендацией». И тот, кто не станет его придерживаться, может быть подвергнут серьезным штрафам. Сама фрау канцлер, которая ещё 21 марта пришла за покупками в супермаркет Hit Ullrich в Берлине без маски, ныне отправилась на домашний карантин. Решение было принято после сообщения о том, что врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус. Меркель будет регулярно проходить тесты на коронавирус в течение следующих нескольких дней, «потому что тестирование сегодня не могло бы еще дать убедительного результата», пояснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

Сразу несколько федеральных земель Германии и кантонов Швейцарии предложили Франции забрать на лечение часть тяжелобольных, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В воскресенье, 22 марта, вслед за Баден-Вюртембергом, о готовности помочь заявили Саар и Рейнланд-Пфальц. Речь идет о том, чтобы несколько разгрузить больницы восточных регионов Франции, что позволит им освободить койки с аппаратами искусственной вентиляции легких. Три кантона Швейцарии также объявили, что пока располагают потенциалом свободных коек, чтобы ответить на просьбу о помощи, с которой французские власти обратились еще в пятницу. В самой Швейцарии сейчас 7 474 инфицированных коронавирусом (пятое место в Европе), 98 человек умерло от него.

При этом во Франции, которая находится на четвёртой позиции на континете по числу инфицированных коронавирусом, от него с начала эпидемии скончались 674 человека. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Жером Саломон. За последние сутки от болезни, вызванной вирусом, скончались 112 человек. Всего по состоянию на 22 марта власти Франции зафиксировали чуть более 16 тысяч случаев заражения. Однако, как отметили в ведомстве, эта цифра является заниженной: анализы на коронавирус берут не у всех людей, симптомы которых вызывают подозрения. Согласно заявлению властей, из-за болезни, вызванной коронавирусом, госпитализировано 7240 человек, из них 1646 находятся в тяжелом состоянии. За последние два месяца от коронавируса удалось вылечить 2 200 пациентов, которые попали в больницы.

В воскресенье вечером Национальная ассамблея Франции в окончательном чтении приняла закон, который позволяет ввести в стране чрезвычайное санитарное положение. Он также предусматривает перенос второго тура муниципальных выборов, увеличение штрафов для тех, кто многократно нарушил правила карантина, и позволяет работодателям заставить сотрудников взять оплачиваемый отпуск на шесть дней. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche 21 марта заявил, что в будущем эпидемия нанесет значительный урон финансовой системе страны. «Это война, и она будет продолжаться», — считает Макрон. Китайцы и южнокорейцы показывают пример итальянцам в борьбе с коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Президент Франции не исключил, что в ближайшее время власти страны могут сделать новые официальные заявления. «Мы должны справиться с чрезвычайной санитарной ситуацией. Защитить самых слабых и пожилых, а после — и саму систему здравоохранения», — отметил французский лидер. То, как страна проживет этот кризис, Макрон назвал «тестом демократии на солидарность». Журналисты Le Journal du Dimanche подчеркивают, что обстановка в Елисейском дворце после начала эпидемии сильно изменилась. Президент отменил все официальные приёмы, а в самом здании находится лишь каждый третий сотрудник. Со своей командой Макрон общается по телефону и интернету, используя в том числе мессенджер Telegram.

22 марта французское издание Liberation сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил Великобритании закрыть границы с этой страной. Недовольство Макрона вызвали «недостаточные», по его мнению, меры, которые британские власти предпринимают для борьбы с эпидемией. Существование планов по закрытию границы агентству Reuters подтвердил и источник в правительстве Франции. Во Франции тем временем от последствий заражения погиб первый врач.

При этом вечером минувшей пятницы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с субботы, 21 марта, прекратить работу, но они смогут продолжать доставку на дом. «Я признаю, что наши меры экстраординарны: мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб. И я понимаю, что люди чувствуют по этому поводу», — заявил Борис Джонсон (пабы работали даже во время Второй мировой, когда Британия подвергалась нацистским бомбардировкам). Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы, премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений. По словам Джонсона, эти меры будут пересматриваться раз в месяц. Чехия присвоила партию китайских медицинских масок, отправленных для Италии © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Всего же в Великобритании до полутора миллионов граждан из групп риска будут отправлены на трехмесячный принудительный карантин в целях сдерживания эпидемии коронавируса. Органы здравоохранения страны в воскресенье, 22 марта, призвали граждан с особенно высоким риском заражения принять дополнительные меры с целью «самоизоляции». Требование властей распространяется, помимо прочих, на больных раком крови и костного мозга, муковисцидозом, а также на пациентов, перенесших операцию по пересадке органов.

В минувшую субботу Греция получила от Китая 500 тысяч защитных масок. Прямой самолет из Пекина приземлился в аэропорту Афин. Маски в основном будут распределены по больницам. Система здравоохранения Греции была изрядно подорвана экономическим кризисом в стране. В больницах не хватает медицинского оборудования. По данным министерства здравоохранения на 22 марта, в Греции заражены новым коронавирусом 624 человека, 15 пациентов скончались. С понедельника, 23 марта, Греция вводит общенациональный карантин.

21 марта первая смерть от заболевания, вызываемого коронавирусом, зафиксирована в Финляндии. Национальный институт здравоохранения и социального развития сообщил, что ситуация переходит «в следующую, более серьезную, фазу». Информацию о пациенте в институте не привели, лишь уточнив, что речь шла о «пожилом человеке». Произошедшее назвали «ожидаемым последствием крайне неудачного стечения обстоятельств». По состоянию на 22 марта, в стране зафиксирован 626 случаев заражения, выздоровели 10 человек. 22 марта первые смерти пациентов, инфицированных коронавирусом, зарегистрировали также в Северной Македонии и соседней с Украиной Румынии.

22 марта в ещё одной европейской соседке Украины, Польше, сообщили о смерти седьмого человека, зараженного коронавирусом. Мужчина умер в больнице города Радом, в центральной части страны. Министерство здравоохранения Польши также подтвердило 98 новых случаев заражения — таким образом, число зараженных в Польше увеличилось до 634. При этом в минувшую субботу, 21 марта, премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Польши Матеуш Моравецкий договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев от границы Германии. «Я также хотел бы выразить признательность польской стороне за включение украинцев в программу LOTdoDomu», — написал Шмыгаль в Twitter.

При этом границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Примула. Он отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в странах Европы приобретает неприятную тенденцию. «Многие месяцы потребуются для улучшения обстановки», — заявил политик.

Примула подчеркнул, что принятые чешскими властями жесткие меры по пресечению распространения вируса на территории страны должны привести к положительному результату. Однако его не стоит ожидать раньше второй половины апреля, отметил он. По мнению замминистра, в Чехии необходимо пресечь угрозу новых волн эпидемии. Для этого нужно не допустить массового въезда в страну людей из Италии, Франции, Германии, Испании и других стран, в которых находится наибольшее количество заразившихся.

Вследствие пандемии коронавируса продолжают отменять международные спортивные соревнования. Так, 21 марта Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила об отмене чемпионата мира по хоккею с шайбой, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Как указывается в сообщении пресс-службы федерации, «нет никаких возможностей перенести чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну». В начале марта, после того как швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, IIHF всерьез обсуждала вопрос о переносе турнира в Россию или Беларусь, но отказалась от этой идеи.

При этом на карантине европейцам не удастся посмотреть в хорошем разрешении не только хоккейный чемпионат. Вечером 22 марта появилось сообщение, что социальные сети Facebook и Instagram понизят качество видео в Европе, чтобы избежать перегрузки мощностей из-за роста использования этих сервисов вследствие массового перехода людей на удаленную работу. Ранее о подобных шагах объявили стриминговый сервис Netflix и YouTube. А вот крупнейший в мире порносайт Pornhub поступил наоборот: он предоставил жителям Италии и Франции бесплатный месячный доступ к премиум-акканутам после того, как в этих странах ввели жесткие ограничения на перемещения из-за коронавируса. Также сайт решил, что направит в итальянские больницы часть месячной выручки одной из своих дочерних компаний — Modelhub.