Украина.ру продолжает последовательно предлагать читателям новости украинской жизни. Хотя при этом просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Минувшая неделя также прошла под знаком эпидемии коронавируса. Времена суровые — не время улыбаться. Тем не менее, украинцы находят время для шуток.

Эпидемия коронавируса привела к снижению смертности населения поражённых территорий. Например, в первом квартале 2020 года в Италии умерло и умрёт 142 тыс. человек, в то время как в прошлом году среднеквартальная смертность составила около 145 тыс.

Это правда. Такие цифры опубликовал, например, телеграм-канал Украины.ру.

Эпидемия коронавируса привела к изменению туристических планов. Например, эстонское правительство изменило туристический слоган страны с «Приезжайте в Эстонию» на «Приезжайте в Эстонию, но позже».

Это неправда. Эстонцы имели в виду эпидемию «свиного гриппа».

Полиция американского города Солт-Лейк-Сити обратилась к преступникам с просьбой не совершать преступлений, пока продолжается карантин в связи с эпидемией.

Это неправда. С таким обращением выступила полиция также ряда других городов и отдельных графств.

Французское правительство ввело танки в Париж, потому что уверено, что вирусы испугаются и убегут в Китай.

Это неправда. Они не убежали, а умерли от смеха на месте.

Во время обсуждения введения карантина ценой угробленной экономики Зеленского поставили перед выбором — или сейчас, или в апреле. «Хм, — подумал Зеленский, — в апреле паника, небось, уже закончится. Введу-ка я сейчас…» И ввёл.

Не знаем, правда это или нет. Так рассказывают анонимусы в анонимных телеграм-каналусах.

Владимиру Зеленскому удалось то, что не удалось даже Виктору Януковичу. Янукович в 2014 году хотел закрыть киевское метро, но не смог и был свергнут. Зеленский смог и останется. Неясно только — до конца срока или навсегда.

Это правда. Метро в Киеве действительно закрыли.

В связи с карантином обнаружены новые инфраструктурные проекты нации. Например, из Запорожья и Кривого Рога сообщают, что в их городах было построено метро. Просто в связи с эпидемией оно открыто сразу закрытым.

Мы не знаем, правда это или нет. Оно же закрыто.

Когда порохобот Березовец опубликовал фото депутата Шахова, который жмёт руки президенту и премьеру, нация замерла в предвкушении — сейчас всю власть отправят на карантин, и начнётся, наконец, нормальная жизнь… Не с нашим счастьем — коронавируса у руководителей государства не обнаружено.

Это правда. Не обнаружено. Причём не только коронавируса, но и многого другого, что обычно бывает у людей.

Украинские учёные выявили удивительную особенность коронавируса — оказывается, он передаётся только в группах численностью в 201 и более человек. В группах меньшей численности он совершенно безопасен — как ягнёнок. Но в Киеве, в силу, видимо, каких-то особых эпидемиологических условий, порог заразной способности вируса снижен до 60.

Это, вероятно, правда. Во всяком случае украинское правительство запретило проведение массовых акций численностью более 200 человек, а Киевская городская администрация — более 60 человек. Наверняка они опирались на какие-то научные разработки.

Украинские учёные выявили ещё один удивительный факт — оказывается, коронавирус не представляет опасности для украинских националистов. Во всяком случае тех, которые контролируются главой МВД Арсеном Аваковым.

Это, вероятно, правда. Во всяком случае это объясняет, почему националисты смогли провести «Марш добровольцев» в Киеве 14 марта, несмотря на то что в это время уже действовал запрет на проведение в столице массовых акций.

Удалось установить, что украинские националисты очень законопослушны. Правда, относится это только к российскому законодательству. Например, начальник штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит заявил, что «необходимо активизировать работу по деоккупации Крыма. На правительство Зеленского рассчитывать не приходится, поэтому надо готовиться к срочному освобождению полуострова. Мы должны использовать все возможные методы для этого, иначе после одобрения поправок в Конституцию РФ, в одной из которых говорится о запрещении отчуждения территорий России, это будет сделать гораздо сложнее».

Таким образом, Лихолит призывает считаться с ещё не принятой нормой российской Конституции, но от него никогда не звучало заявлений о том, что на Украине нельзя свергать законно избранного президента или применять армию против граждан. Т.е. российскую Конституцию он исполнять готов, а украинскую — нет.

Это правда. Возможно, конечно, дело в том, что Лихолит просто гражданин России.

Победа национальной генной инженерии! Совмещение порохоботов и соросят даёт поросят.

Если это и правда, то оскорбительная для свиней.

20 марта — Международный день счастья. Узнав о том, что во всемирном индексе счастья Украина занимает почётное последнее место в Европе, уступая даже Албании, господин ПЖ приказал: всем пацакам надеть намордники (в смысле — маски) и радоваться.

Это неправда. Земля — пацакская планета.