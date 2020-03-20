Коронавирус оставит без работы полмиллиона украинцев, премьер заявил о необходимости готовиться к экономическому кризису на Украине, правительство договаривается с МВФ об экстренной помощи. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Премьер заявил о необходимости готовиться к экономическому кризису на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров должен быть готов к экономическому кризису на Украине, который может стать следствием мирового финансового кризиса. Такое заявление он сделал в среду, 18 марта, на заседании правительства.

"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам — мировой кризис и возможный экономический кризис на Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности", — сказал он.

Также премьер дал поручение новоназначенному министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы быть готовым к ним и оперативно принимать меры противодействия.

"Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру", — сказал Шмыгаль. Бизнес ушёл. Карантин разрушил экономику Одессы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Петрашко спрогнозировал, что первые результаты кризиса станут ощутимы через три-шесть месяцев, в первую очередь пострадает производство. Он рассказал и о двух приоритетных задачах в экономике Украины: "поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда рынки будут закрываться, рынки Евросоюза будут вводить протекционистские и другие запреты, чтобы сохранить производство, рабочие места, заработную плату" и "создать фундаментальные условия, для того чтобы украинский бизнес на Украине чувствовал себя хорошо".

Милованов предсказал, что коронавирус оставит без работы полмиллиона украинцев

По консервативной оценке бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч украинцев. Об этом он написал в четверг, 19 марта, на своей странице в Facebook.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1%, до 6,2%. На Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае, на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу. Но данные из Китая — это официальная статистика", — отметил экс-министр.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники.

"В Китае таких примерно 291 млн. На Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", — добавил Милованов.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Отметим, что кризисное положение на украинском рынке труда усугубляется тем, что на фоне общенациональных карантинов, введённых по всему миру, заробитчане вынужденно возвращаются на родину. Это не только потеря поступлений от трудовых мигрантов из-за рубежа, которую НБУ уже оценивает от $500 млн до $1 миллиарда (вливание $12-13 миллиардов долларов на Украину от мигрантов помогало финансовой системе держаться на плаву).

Согласно статистике, за рубежом работает приблизительно 2-3 миллиона украинцев. Смогут ли все желающие из них плюс оставшиеся без работы «оседлые» украинцы найти применение в нынешних условиях на Украине — большой вопрос. Ведь о поездках на работу за границу в скором времени речь не идет.

На восстановление мировой экономики МВФ и Всемирный банк отводят не менее 2-3 лет. По данным Госслужбы занятости, экономическая ситуация на Украине стала ухудшаться еще до пандемии, на фоне сокращения ВВП (в январе 2020 на 0,5%), спада промпроизводства (в январе 2020 году на 5,1%), сокращения с начала текущего года почти всех видов экономической деятельности.

В ведомстве отмечают, что во втором полугодии 2019 года работодатели сообщили о запланированном массовом сокращении 126 тысяч работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018-го. А в течение января-февраля 2020 года работодатели предупредили о запланированном массовом высвобождении 67 тысяч работников, что в 2,6 раза (или на 42 тысячи человек) больше, чем в январе-феврале 2019 года (что свидетельствует о сохранении негативной тенденции).

По данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилось на 178 тысяч — до 10,3 млн человек. При этом в январе-феврале 2020 года услуги госслужбы занятости получили 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующий период прошлого года, из них 471,1 тысячи человек имели статус безработного. Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Согласно новому прогнозу Международной организации труда, экономический и трудовой кризисы, вызванные пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек.

Украина договаривается с МВФ об экстренной помощи

Кроме программы расширенного финансирования на $5,5 млрд Украина рассчитывает на неотложную финансовую помощь от МВФ из-за пандемии коронавируса. Об этом на совещании с топ-менеджерами крупнейших украинских банков в четверг, 19 марта, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Также с МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающимися экономиками и больше всего страдающих от эпидемии коронавируса», — заявил Смолий.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Олейник предложил Украине не отдавать долги МВФ, сославшись на форс-мажор © РИА Новости, Нина Зотина Николаса Мадуро о выделении $5 миллиардов для борьбы с пандемией коронавируса в этой латиноамериканской стране. Представитель МВФ заявил, что эта просьба не может быть рассмотрена, поскольку в 189 государствах-членах «нет ясности» в отношении того, кого она признает законным лидером Венесуэлы.

На заседании Кабмина Украины 16 марта было поручено профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом. Также 16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

В некоторых кругах обсуждается возможность объявить стихийный дефолт, то есть отказаться платить по долгам государства.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что никто в МВФ не отказывал Украине в кредите — персонал Фонда ежедневно общается с НБУ и Кабмином и работает над программой.