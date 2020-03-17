Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины назначила нового генерального прокурора. Место уволенного в начале марта Руслана Рябошапки заняла 41-летняя харьковчанка Ирина Венедиктова. Прежде она критиковала Рябошапку за бездействие, а уже на посту генпрокурора пообещала быстро и по закону разобраться с громкими политическими делами

Венедиктова — доктор юридических наук, профессор. С декабря прошлого года — и.о. директора Государственного бюро расследований. Венедиктова стала первой женщиной во главе ГПУ.

Кандидатуру Венедиктовой на внеочередном заседании Верховной Рады внес президент Владимир Зеленский.

Во время первого выступления в ранге генпрокурора новая глава ведомства прокомментировала возможное наказание для экс-президента Петра Порошенко и неонациста Сергея Стерненко.

«Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь как независимое лицо будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться», — заявила Венедиктова.

В свою очередь известный юрист Андрей Портнов, который выступает за уголовное наказание для Порошенко, отметил, что надеется на быстрые решения нового генерального прокурора.

Кузьмин: Судьба Порошенко полностью в руках Зеленского, а не генпрокурора страны © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Станет ли таким «человеком Зеленского» Венедиктова, начнутся ли ожидаемые обществом «посадки», а также как в целом власти могут использовать нынешнюю ситуацию с коронавирусным кризисом в стране, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Худший сценарий для Порошенко»

Если сравнивать Венедиктову и Рябошапку, то Рябошапка был гораздо менее профессионален как юрист, отмечает политолог Алексей Якубин. К тому же, у Венедиктовой есть некий аванс от общества: когда она несколько месяцев была на должности и.о. главы ГБР, она все-таки начала некоторые резонансные дела, в отличие от Рябошапки.

«Если мы возьмем резонансные дела, связанные с Майданом, то Венедиктова сделала достаточно смелое заявление о пересмотре закона об амнистии. Насколько я понимаю, для нее одной из тем станет расследование против Порошенко. Ходили слухи, что ГБР подготовило на тот момент подозрение, а Рябошапка его не пускал в действие», — заявил эксперт.

По его словам, от Венедиктовой ожидают, что она будет ориентироваться на рамки законности, а не политической целесообразности, к примеру, в вопросе праворадикальных организаций. Также Венедиктова, в сравнении с Рябошапкой, менее ориентирована на американское посольство.

Назначение Венедиктовой — самый негативный сценарий для Петра Порошенко, уверен замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Теперь пятому президенту точно нужно будет бежать из страны, так как Венедиктова нацелена на посадки, подчеркивает политолог.

«У Зеленского есть понимание, что в условиях коронавируса и полнейшего провала в экономике, ее краха, который надвигается на Украину, единственное, что можно подсунуть избирателю, это какие-то зрелища.

А лучшие зрелища — это посадки представителей предыдущей власти. Бывшим украинским топ-политикам нужно всерьез призадуматься, потому что в этот раз до них действительно могут добраться правоохранители», — заявил Молчанов.

Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Пока особых требований к Венедиктовой нет, отмечает кандидат политических наук Денис Гороховский.

«Я сегодня у кого-то прочел: весна пришла, границы закрыты, генпрокурор назначен — самое время начинать посадки. От нее просто требуется, чтобы она выполняла свою работу. Это будет идеальный генпрокурор для Зеленского», — рассказал эксперт.

Коронавирусный кризис как окно возможностей для власти

Сейчас Украина практически изолируется от внешнего мира из-за карантина. Теоретически власть могла бы попытаться продавить нужные ей законы. Однако пока, например, снят вопрос о принятии рынка земли, говорит Алексей Якубин.

«Мы видим нюансы, связанные с массовыми протестами. Но сам факт того, что ряд непопулярных проектов отложен, говорит о том, что если у власти и была идея принять под шумок карантина, то она уже не прошла. Это связано еще и с тем, что внутри однопартийного большинства нет единства в этом вопросе», — сообщил политолог, добавив, что вопрос земли и нового трудового кодекса — это очень резонансные вопросы, которые вызывают огромные противоречия.

Сейчас монобольшинство «Слуги народа» в Раде практически развалилось, говорит Кирилл Молчанов. Депутатами движет какой-то сильный страх, раз они пошли наперекор Зеленскому и отказались продолжать работать и голосовать за рынок земли, «понимая, к какому социальному взрыву это может привести».

«Поэтому не будет никакой работы, все станет на паузу, будет полная раскоординированность действий. Правительство останется недоукомплектованным, что, естественно, приведет к тому, что оно не будет эффективно работать. Да и программы нет правительства.

Новые времена. Явление Коронавируса народам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Экономика бьет по «Слуге народа» и рейтингу Зеленского

Экономический кризис на Украине начался еще до коронавируса, говорит Алексей Якубин. Однако он прогнозирует, что будут попытки списать все именно на коронавирус.

«Падение промышленности началось еще раньше. Это следствия той политики, которую проводили неолибералы с идеей о продаже всего государственного имущества, сокращения социальных выплат. Плюс продолжаются огромные затраты на войну и армию. Эта политика и привела к экономической стагнации, в которой Украина уже не первый год находится», — пояснил эксперт.

Сейчас вся внешняя политика Украины встанет на паузу, не будет встреч в «нормандском формате», не будет никаких саммитов и так далее, прогнозирует Кирилл Молчанов. А внутренняя политика приведет если не к социальному взрыву, то к политическим пертурбациям ввиду того, что оппозиция будет все больше и больше подымать голову и «кусать» власть.

«Я ожидаю ожесточения политической борьбы. Чем быстрее будет падать рейтинг власти, тем больше будет центробежных явлений во фракции «Слуга народа». Даже если она сохранится, все больше будут проявляться противоречия, тем больше будут проявляться конфликты, фрагментация по разным группам интересов», — сообщил политолог.

К местным выборам, которые назначены на октябрь, партия власти может растерять все свои преимущества и во многих регионах эти выборы проиграть, сказал Молчанов.

Спиридонов: Зеленский не понимает, что экономические угрозы для страны опаснее медицинских © Facebook, Николай Спиридонов

«Мы уже видим, как начала проседать национальная валюта по отношению к доллару, притом что у самого доллара ситуация сегодня не очень стабильная. Мы видим, что происходит с нефтью.

Мы понимаем, что очень ослабится канал поступления живых денег за счет заробитчан, которые, по данным Нацбанка, в прошлом году привезли 12,5 млрд долларов. Помимо того, что они перестанут привозить деньги, часть из них останется в Украине. Украина получит еще до миллиона дополнительных безработных», — обрисовал ситуацию эксперт.