В субботу, 14 марта, в Подмосковье состоялась экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса. На встрече обсудили идеологическую платформу организации, а также вероятное участие СДД в политической партии – одной из уже существующих либо новой

На конференции присутствовали экс-помощник президента России Владислав Сурков, бывший премьер-министр ДНР, председатель правления СДД Александр Бородай, глава Союза Андрей Пинчук и известный предприниматель Константин Малофеев.

Примечательно, что в минувшую субботу Сурков впервые появился на публичном мероприятии после отставки. Он отметил, что его «больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно, что приглашают сюда».

Всего на конференции, по словам организаторов, присутствовало более 150 человек. Перед входом на мероприятие у них всех, в том числе у Суркова, измерили температуру в связи с угрозой распространения коронавируса.

Станет ли «Союз добровольцев…» партией, на какую потенциальную аудиторию он может рассчитывать, а также превратится ли Владислав Сурков в публичную политическую фигуру? Об этом изданию Украина.ру рассказали российские политические эксперты.

Союз добровольцев: новая патриотическая политсила?

Союз добровольцев Донбасса может создать свою партию © «Политнавигатор» Александр Карелин. Однако президент Владимир Путин во время своей речи в парламенте выступил против досрочных выборов, и вопрос сняли.

Однако, несмотря на это, Союз добровольцев Донбасса вполне может стать партией — это соответствует общему тренду на создание большого количества партий, отмечает политолог Сергей Марков. По его словам, есть противники этого проекта, «но их нужно немножко перебороть, но, в принципе, есть линия Администрации президента: пусть расцветают сотни цветов и глушат друг друга».

«Я думаю, что Союз добровольцев Донбасса к другому готовится — к походу на Украину. Я думаю, что ситуация с коронавирусом может привести к крушению политического режима на Украине, поскольку он, совершенно очевидно, привёл страну к катастрофе», — заявил политолог.

Он добавил, что во главе Украины стоит непрофессиональный политик, человек без политического опыта, «который просто в какой-то момент может убежать в трудной ситуации или впасть в ступор — никто не знает, как он поведет себя в кризисной ситуации».

«То есть, нам нужно готовиться к тому, что в какой-то момент режим вообще рухнет, и тогда начнется скоротечная, в течение нескольких дней схватка за власть в Украине. Вот нужно быть к этому готовым», — считает Марков.

Теоретически «Союз…» может стать партией, но самостоятельной политической силой — вряд ли, говорит эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко. Он отмечает, что пока это больше напоминает «профсоюз бывших волонтеров Донбасса».

«Вопрос в том, с какой особенной политической проформой они могут выйти на российскую политическую сцену? Что они могут предложить в качестве общенациональной повестки — не очень понятно.

Понятно, что эти люди озабочены сюжетами, связанными с Донбассом, Юго-Восточной Украиной и «Русской весной». Но сейчас, как мы видим, интерес в российском обществе интерес к этому потихоньку затухает. Сейчас уже мало кто говорит о «Русской весне», мало кого она цепляет здесь», — уверен политолог.

Пушилин: Донбасс остается по-прежнему в блокаде, вся надежда только на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что в Союзе добровольцев Донбасса — «очень неоднозначная основа для этого предстоящего политического союза».

«Представлен очень специфический контингент. Я не вижу серьёзных перспектив для подобного рода альянсов», — сказал Мухин.

Кто захочет проголосовать за Союз добровольцев Донбасса

Потенциально партия добровольцев Донбасса может «оторвать» у КПРФ небольшую часть голосов, сориентировавшись прежде всего на патриотическую часть электората. Так считает Сергей Марков.

Также он уверен, что в нынешних условиях невозможно формирование партии, прогрессивно оппозиционной «Единой России», поскольку «это процесс управляемый».

А Андрей Серенко уверен, что у возможной партии — слабые перспективы в российской политической повестке.

«Но если они предложат какую-то яркую тему для всей России, то здесь можно будет что-то посмотреть и поэкспериментировать», — допустил политолог.

Может ли Сурков стать публичной политической фигурой

Экстренная конференция Союза добровольцев Донбасса может послужить началом для создания некой структуры для политической пересидки Владислава Суркова, говорит Андрей Серенко.

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Но в любом случае здесь нужна будет общенациональная уникальная повестка, которая могла бы привлечь к этой организации если не сторонников, то хотя бы внимание граждан России. Только донбасский сюжет этой задачи не решит», — категоричен эксперт.

Сурков больше склонен к работе серого кардинала, подчёркивает Алексей Мухин, и его появление на публике в качестве политика требует очень тщательной и долгой подготовки.

«Так что я не стал бы ожидать появления Суркова в качестве публичного политика в ближайшее время», — сказал политолог.

В свою очередь Сергей Марков допускает подобное превращение Суркова.

«Человек яркий, неоднозначный, хорошо формулирующий смыслы, с огромным политическим опытом. Конечно, у Суркова есть шансы в публичной политике.

Однако при этом я думаю, что он сам предпочитает оставаться в непубличной. Сейчас, когда будет такая борьба различных политических центров, потребность в таком гениальном политтехнологе, как Сурков, безусловно, есть», — подытожил Марков.

Возможность полной перезагрузки политического поля

Конечно, на старте новой партийно-организационной конструкции преждевременно делать какие-то далеко идущие выводы. Это все равно что гадать по принципу "Есть ли жизнь на Марсе?", что как известно из продолжения этой репризы "науке не известно".

В принципе с той же вероятностью, с которой опрошенные нами эксперты скептически оценивают возможности создания и функционирования новой политической структуры, можно говорить об этом и в совершенно обратном ключе — как предположительно успешном. Тут, как говорится, 50 на 50. Поэтому, учитывая мнения политэкспертов, все же, на наш взгляд, стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

1. Как верно отметил Марков, политическая система в РФ управляемая, при том управляемая сверху. И архитектором этой системы является никто иной, как тот самый Владислав Сурков, который "внезапно" всплыл из короткого политического небытия в субботу, 14 марта, на экстренном съезде "Добровольцев Донбасса". И кто со 100-процентной уверенностью может утверждать, что это не происходит в рамках регулируемого из Администрации президента процесса? Если об этом не знают эксперты (а кто знает?), то это вовсе не означает, что этого нет на самом деле.

2. В свое время так же всплыла из политического небытия и ярко сверкнула партия "Родина", находившаяся в оппозиции (на период избирательной компании) и к официальной "Нашему дому России" и к коммунистам и стала на короткий период одним из ключевых факторов в Государственной Думе. А одним из архитекторов "Родины" был именно Сурков, тогда верно угадавший тренд на ностальгию по патриотическим настроениям времен СССР. И хотя "Родины", как партии нет, но настальгия и чувство сопричастности с происходящим на постсоветском пространстве остались и сейчас, пожалуй, даже усиливаются. Кстати, "Родина" зарождалась на структурах Дмитрия Рогозина — "Конгресса русских общин".

3. С другой стороны, в политических кругах РФ уже неоднократно шла речь о необходимости создания оппозиционной "Единой России" политической партии, что в перспективе позволило бы перевести политическую систему страны в двухпартийную (как в США, Великобритании и большинстве развитых стран Европы). И почему бы не сделать этого проекта политическому окружению Суркова на базе "Добровольцев Донбасса"? Скажем прямо, не самый худший вариант для "управляемой демократии" (напомним, это тоже в свое время очень популярный термин Суркова). К тому же у них и идеология понятная значительной части российского электората — они защищают консервативные ценности "Русского мира". При том подавляющее большинство из них — не какие-нибудь карьеристы, а реально прошедшие огонь и воду патриоты, защищавшие эти ценности не на трибунах, а в окопах Донбасса. Теперь вот настало для них время "медных труб".

4. Что же касается самого Суркова, то помимо чисто политтехнологического чутья, которое ему почти никогда не изменяло, он, безусловно, имеет и серьезные политические амбиции, что прекрасно знают люди из его ближайшего окружения. Просто до определенного времени эти амбиции удовлетворялись ролью "серого кардинала", которым он себя не считал и не считает. А теперь пришло, возможно, его время доказать это в реальной жизни. И то, что досрочных выборов в Госдуму в ближайшее время не будет, только дает ему и новой политической структуре время для разгона перед прыжком.

5. Все эти возможности и вероятности, каждая по отдельности и даже взятые вместе еще не обещают успеха и даже продуктивного продолжения политической инициативе, объявленной в субботу, 14 марта. Как это часто бывает, весь пар может уйти в течение нескольких дней в свисток. Но уж очень много "звезд" сошлись в одной точке.