С 11 до 23 марта на карантин закрыты все молдавские школы, детсады и университеты, а с четверга, 12 марта, этому же примеру последовала и Украина

Сегодня новости, относящиеся к медицине, напоминают сводки с полей, где ведутся активные военные действия. И это практически так! Коронавирус шагает по планете. Причем настолько угрожающе и с зарегистрированными смертями, что ВОЗ объявила в среду во всем мире пандемию. В Молдавии официально зарегистрировано четыре случая коронавируса. Все пациенты приехали из Италии — там огромная молдавская диаспора мигрантов, более 200 тысяч человек. Обычно на Пасху они едут домой.

На сегодняшний день более шести тысяч граждан Молдавии, приехавших из Италии, находятся дома на карантине. Но, сами понимаете, проконтролировать их практически невозможно. Более того, с каждым днем молдавских «итальянцев» становится все больше и больше. В итоге в начале этой недели и до 31 марта полеты в Италию и из нее в Молдавию были запрещены, а 11 марта был объявлен карантин. Украина на карантине: предотвращение эпидемии или земельных протестов? © REUTERS, AP/Gleb Garanich | REUTERS, AP/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Продукты с полок исчезли, а коронавирус — нет»

Паника, связанная с увеличением случаев заражения коронавирусом, и объявление карантина (школьники и студенты были отпущены на каникулы, запрещены массовые мероприятия), начала охватывать жителей Кишинева, которые выстраиваясь в длинные очереди, опустошали полки магазинов.

«В Италии была такая же истерия, когда все начали штурмовать супермаркеты. Процесс заражения только усилился в результате чрезмерной концентрации населения в магазинах. После этого ситуация только ухудшилась, продукты с полок исчезли, а коронавирус — нет. Спокойствие, личная гигиена и ответственность теперь являются решающими факторами», — прокомментировал ситуацию вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Нацбанк Молдавии, а вместе с ним и коммерческие банки, призвали активнее пользоваться картами, так как есть высокий риск передачи вируса через купюры. Пока вирус жизнеспособен, человек может им заразиться, взяв эти деньги и, например, неосознанно потерев пальцами глаза или нос.

«Мы должны избегать людных мест и дольше оставаться дома. Давайте позаботимся о нашем здоровье и здоровье окружающих нас людей», — призвал депутат Сергей Литвиненко.

Тема № 1 на заседании Совбеза — коронавирус

Президент Молдавии Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности заявил, что было принято решение контролировать ситуацию через единый центр по мониторингу и борьбе с коронавирусом.

По его словам, молдавские власти рассматривают четыре сценария развития ситуации:

1) Несколько подтвержденных случаев — в стране объявлен карантин, поэтому инфекцию попробуют локализовать.

2) Увеличение числа заболевших до 500 человек — для этого был обозначен комплекс больниц, которые смогут принять пациентов.

3) Рост количества заболевших до тысячи зараженных — ситуация может усугубиться из-за халатного отношения тех, кто уже заболел.

4) Более тысячи человек — чтобы не произошло массового распространения инфекции, государство внесло поправки в законодательство, предусмотрев административную (и даже уголовную ответственность!) в зависимости от степени нарушений за несоблюдение карантина и распространения коронавируса.

Коснулся Игорь Додон и штурма молдавских магазинов. "Мы видели, что происходило в маркетах, поэтому призываю все ответственные структуры, в том числе и правоохранительные органы, мониторить ситуацию с ценами, чтобы не допустить спекуляций и искусственного ажиотажа", — отметил Додон. "Мы не должны паниковать. Мы должны быть едины, следовать рекомендациям, которые дают власти, тогда сможем преодолеть кризис, который возник", — заключил президент Молдавии. Хроники пандемии. ВОЗ объявил эпидемию, в Украине СБУ транслирует правду через "Телегу" © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Трехнедельный карантин на Украине

Такая же ситуация сложилась на Украине. С четверга, 12 марта, на территории всей страны вводится трехнедельный карантин для того, чтобы избежать распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Кабмина.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении карантина в Киеве до конца марта. А спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, в котором "настоятельно рекомендовал" парламентариям воздержаться от командировок за границу из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек (в Молдавии, кстати, более 50 человек). Но это не касается мероприятий государственной необходимости, то есть Рада на заседания ходить будет. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций и без зрителей. В Кишиневе уже отменили концерты поп-звезд — Лары Фабиан, Вахтанга Кикабидзе, на каникулы до конца марта ушел городской драматический театр. Украина планирует закрыть большую часть КПП: из 219 останется 49. В них будут оборудованы места для карантина.

35 заболевших — в Румынии

Не полнится оптимизмом и Румыния. Всего в стране зарегистрировано 35 пациентов с COVID-19. "Подтверждено еще три случая COVID-19, общее число случаев на национальном уровне достигло 35 человек", — говорится в сообщении группы стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Уточняется, что два новых случая были зарегистрированы в Бухаресте. Власти Румынии также приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них — в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиакомпании не пускают на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.

Вместо заключения

Пережив первую волну паники с очередями в супермаркетах и работой Минздрава в чрезвычайном режиме, Кишинев вдруг обнаружил, что пришла весна: во дворах и на улицах города наблюдались практически идиллические картины — дети гоняли на велосипедах, мамочки щелкали семечки на лавочках, а старушки обсуждали непотребный вид современной молодежи. Так что очередной случай обнаружения коронавируса произошел в СМИ без особого ажиотажа. О чем это говорит — о безответственности жителей Молдавии или, наоборот, о врожденном спокойствии местного населения? Станет известно уже в ближайшее время.