На Украине долги населения за ЖКХ установили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году. По состоянию на конец января 2020 года задолженность достигла 67,1 млрд грн ($2,63 млрд). Только за один месяц долг вырос на 3,9 млрд ($150 млн)

Большая часть задолженности приходится на газоснабжение — 29,5 млрд грн, а также отопление и водоснабжение — 22,0 млрд грн. Только за январь долг за поставку и распределение природного газа вырос на 1 млрд 590 грн. А за теплоэнергию и горячую воду — на 2 млрд 156 млн.

Как свидетельствуют социологические опросы, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. А 21% украинцев отметили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Две трети украинцев считают стоимость тепла, газа и воды слишком высокой для своего бюджета, а электроэнергию и холодную воду назвали слишком дорогой более чем половина опрошенных. По данным официальной статистики, в месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2 тыс. 212 грн, при этом средняя зарплата в январе нынешнего года составила 10 тыс. 727 гривен.

Кризис платежей населения неминуемо приводит к росту задолженности коммунальных предприятий перед газовым монополистом.

Согласно последним данным, опубликованным на официальном сайте НАК «Нафтогаз Украина», задолженность коммунальных предприятий, которые получают газ от «Нафтогаза» на так называемых льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), по состоянию на 3 марта составила 68,2 млрд грн, или $2,68 млрд.

Согласно данным НАК, большая часть из общей задолженности приходится на предприятия теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали- 37 млрд грн. С начала года их долг вырос на 3,8 млрд грн. При этом задолженность промышленных предприятий составляет всего 3,51 млрд грн ($140 млн).

Субсидии не для всех

Стоит напомнить, что причиной роста стоимости жилищно-коммунальных услуг стало резкое взвинчивание цены на газ в 2015 году. Несомненно, газ на Украине дорожал и до 2015 года, но раньше это происходило постепенно и сбалансировано. А в 2015 году правительство решило этим принципом пренебречь, что и привело к плачевным последствиям.

И решение Кабмина не было спонтанным или случайным — это была заранее спланированная, согласованная с МВФ и поддержанная парламентским большинством "тарифная политика", которая противоречила не только действующему законодательству, но и здравому смыслу. На фоне катастрофического падения размера средней заработной платы в 2015-2016 гг. с $430 до $209 произошло беспрецедентное повышение цены на газ с 1089 до 7188 грн за тыс. кубометров, что обусловило рост тарифов на отопление и горячую воду втрое. Скаршевский об экономике Украины: год начался с провала © Facebook, Виктор Скаршевский | Перейти в фотобанк

Власти обещали помогать всем украинцам, которые не в состоянии самостоятельно оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги. В связи с ростом тарифов без пропорционального увеличения доходов, количество семей, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, то есть бедных, увеличилось в разы. Если в 2014 году число бедных семей, которые не в состоянии самостоятельно оплатить свои бытовые нужды, насчитывалось 9,2% от всего количества домохозяйств, то в 2018, их количество увеличилось на 20,4 млн человек. Почти половина (49,5%) населения Украины всего за три года оказалось в условиях, когда она не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать.

Затем власти взяли курс на сокращение числа «нахлебников»: Еще в 2017 году Украина обязалась перед МВФ сократить затраты на субсидии и ограничить число участников данной программы. Поэтому количество субсидиантов стали сокращать искусственными барьерами: долги, виртуальный доход, взрослые дети, наличие транспорта и т.д. По данным за декабрь 2019 года, субсидии получало 3 млн 282,5 тыс. домохозяйств или 22% от общего их количества.

Но проблему хронических неплатежей это нисколько не решило — они с каждым годом нарастают как снежный ком. Следовательно, растущая задолженность происходит за счёт тех, кому в субсидии отказано.

В мае 2020 года украинцев ждет неприятное новшество — пересмотрят формулу начисления субсидии. Сейчас семьи должны отдавать за коммунальные услуги 15% совокупного дохода, а по новым правилам норму повысят до 20%. Соответствующее решение принял еще прошлый состав Кабмина под руководством Алексея Гончарука.

Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека — 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход — 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут). В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

То ли еще будет…

Еще при президенте Порошенко и премьере Гройсмане Украина пообещала МВФ, что в 2020 году цена газа для населения будет полностью соответствовать ценам на мировых биржах. Это обязательство вписано в Меморандум с МВФ: начиная с 1 января 2020 НАК" Нафтогаз "будет продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по преимущественно рыночным ценам, а поставки по специальным обязанностями (ПСО) будут отменены до 1 мая 2020 года. Социальная политика на Украине: субсидии отобрать, тарифы повысить © Украина.ру/Стрингер

На сегодняшний день, правительство выполнило первую часть этих обязательств. В начале 2020 года правительство изменило положение о специальных обязательствах для Нафтогаза, которое ограничивает цену продажи газа населению. И «Нафтогаз» стал продавать газ бытовым потребителям по среднеарифметической цене газа на нидерландском хабе TTF.

Правительство Гончарука приняло эти антисоциальные меры в очень благоприятных условиях, никто из граждан этого пока не почувствовал и ничего не подозревает, поскольку цена газа на мировых рынках находится на условном дне.

На самом деле, говорят специалисты, правительство не ограничило цену на газ для населения, а наоборот сняло его, как того требовал Международный валютный фонд. Теперь цена газа для украинцев полностью соответствует "рыночной в Нидерландах". И это несмотря на достаточность собственного газа и возможность продавать его людям дешевле, чем на мировых биржах.

Эта формула будет работать до 1 мая, а вот после украинцев ждет полноценный рынок газа. Весь этот период можно ожидать нестабильность на рынке газа, говорят эксперты, поскольку правительство не готово к тому, чтобы установить компенсационные механизмы для ценообразования в газовой сфере. Таким образом, власти больше не будут влиять на цену газа, и это будет исполнением второй части обязательств перед МВФ.

С уверенностью можно сказать, что долги населения и предприятий теплокоммунэнерго будут продолжать расти. А это неминуемо приведет к коллапсу всего жилищно-коммунального хозяйства Украины, доведенного до такого состояния антисоциальной правительственной политикой, направленной на стремительный рост тарифов без всякой привязке к росту доходов населения.