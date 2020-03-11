В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. Наутро стоимость нефти марки Urals рухнула на 25%, составив $33,92 за баррель. Обвал цен на нефть оказался крайне негативен для рубля - на фоне падения курс доллара на рынке Forex вырос до 75 рублей, а евро - до 85 рублей

Сразу же после стремительного обвала цен на нефть Министерство финансов РФ заявило, что российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) сможет 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30 за баррель. Таким образом, у России есть значительный запас прочности, чтобы держать удар. Сейчас госдолг РФ составляет примерно 30% от ВВП, что гораздо ниже среднеевропейского (Франция — 97%, Великобритания — 89%).

Падение гривны

Обвал мировых цен на нефть ознаменовал собой новую волну мирового финансового кризиса. И Украина оказалась к нему абсолютно не готова, поэтому будет ощущать на себе все последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками. Более того, в январе было зафиксировано первое за 49 месяцев снижение украинского ВВП.

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, падение курса национальной валюты ожидает и Украину. Уже наблюдается турбулентность валютного курса, и сдержать ее будет непросто. «Ухудшение мировой конъюнктуры началось еще в августе прошлого года. Просто два «черных лебедя» — коронавирус и нефтяной шок — усугубили ситуацию. То, что ожидается мировой кризис, говорили еще полтора года назад, и мы это всё сейчас видим. Коронавирус и обвал цен на нефть приближают начало мирового финансового кризиса. Конечно, на Украине 10 миллионов человек получает доходы ниже прожиточного минимума, и не может себе позволить бежать в обменники и скупать доллар — поэтому не нужно поддаваться панике. Если же у вас есть свободные ресурсы, которые желательно обезопасить, лучше их держать в валюте. Потому что структура украинской экономики такова, что мы просто обречены жить от кризиса к кризису», — сказал Скаршевский. Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику © Андрей Лубенский

Цены на топливо

Из-за уменьшения цен на нефть, по идее, должны подешеветь и бензин, и дизтопливо. Например, Антимонопольный комитет Украины заявил, что ожидает существенного падения цен и будет следить за стелами на украинских заправках. Однако эксперты считают, что снижения цен на отечественных заправках вряд ли стоит рассчитывать.

"Однозначный плюс для Украины — энергозависимого государства — снижение затрат на нефть, нефтепродукты и газ. На сколько? Пропорционально динамике на мировом рынке. Сразу скажу, что это не будет 30%. Нефть — только одна составляющая в цене нефтепродуктов, на которую приходится 30-40%. Соответственно, снижение цен на нефтепродукты составить 10-15%. В нашем случае надо следить за котировками нефтепродуктов, а не нефти, темпы изменений не всегда пропорциональны", — поясняет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он напомнил, что нефть и нефтепродукты для Украины закупаются за валюту. «Вышесказанное справедливо в валютном эквиваленте и, если мы говорим о ценах на заправках, вопрос упирается в валютный курс. Каким он будет? Проблема в том, что вместе с нефтью обычно валятся рынки важных для нас экспортных позиций — металлургической и аграрной продукции. Приток валюты в страну уменьшается и это толкает курс валют вверх. А с ним и цены на импортные товары, в частности топливо. Если предположить, что курс останется неизменным, то с учетом существующего еще до последних событий потенциала для снижения (а он немалый) цена на дизтопливо может упасть до 20 грн/л (сегодня в среднем 25,8 грн). Но может случиться и так, что нынешняя цена будет за счастье, если валютный курс полетит", — считает Куюн.

При этом он затруднился прогнозировать, как «сложится пасьянс» в этот раз — рынки меняются.

«В отличие от предыдущего краха цен на нефть в 2015-2016 годах, сегодня крайне важен фактор коронавируса, который реально оказывает серьезное влияние на спрос", — резюмирует эксперт.

Возможный дефолт

Резкое падение мировых цен на нефть может повлечь удешевление важных составляющих украинского экспорта, в частности аграрной продукции и металлов, а это уменьшит приток валюты в страну. Украина также сильно зависит от финансовых рынков, а поэтому эффект от нынешней ситуации может быть неоднозначный. Как следствие — упадут доходы крупных предприятий (агрохолдингов, заводов), которые получают валюту из-за границы, возникнут проблемы с выплатой зарплат, что увеличит социальную напряженность. Падение цен на нефть приведет к падению общей экономической активности в мире. А это, в свою очередь, сильно ударит по экономикам стран Европы, где работают и украинские заробитчане. Это опять же сократит приток валюты на Украину. К тому же могут начаться сокращения в отраслях, где работают украинцы за рубежом.

Новому Кабмину будет тяжело обеспечивать внешние долги. А предыдущие правительства набрали очень большие кредиты. Дело может дойти до дефолта.

«Рынок евробондов Украины и рынок ОВГЗ будет штормить под влиянием общих тенденций. Но станет ли этот шторм хроническим — уже будет зависеть от действий правительства и НБУ, а также от дальнейшего сценария сворачивания/разворачивания кризиса», — считает член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

Отвечая на один из главных вопросов, который все чаще беспокоит украинцев: «Будет ли на Украине дефолт?», Шапран для простоты понимания сравнил его с желудочным расстройством.

«Если нет физической возможности больше терпеть, стоит опорожниться и начать принимать лекарства. Дефолт вполне допустимо объявлять, если нет объективной возможности обслуживать долг, например, из-за одновременного падения экспорта и отток капитала с рынка ОВГЗ», — пояснил банкир. Кризис Украины и Европы: нет соединительной гуманитарной "марли". Выдрин о морали и интернете © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он отметил, что тот, кто готов пойти на дефолт, созывает кредиторов, показывает им реальную картину, которую получил от предшественников, и предлагает план реструктуризации. Совсем другое дело, когда вы можете обслуживать долги, но идете сознательно на дефолт — здесь и испорченная кредитная история, и бан на мировом рынке капиталов на несколько лет, и паника, которая может с рынков государственных бондов перекинуться на другие секторы рынка.

По мнению Шапрана, пока сложно сказать однозначно, приведет ли очередной финансовый кризис к окончательному обвалу в системе государственных финансов. «Но с уверенностью можно сказать, что сегментность кризиса и наличие краткосрочных панических настроений на рынках бондов развивающихся государств указывают на то, что украинский финансовый рынок может штормить неделю-две, после чего паника утихнет. Возможно, это все отразится на Украине иным образом: мы будем быстрее искать сотрудничества с МВФ и правительством США или Европейской комиссией; очень вероятно, что нам нужно будет отложить мечты о конце эпохи высоких ставок; кому-то нужно будет пересмотреть подходы к управлению золотовалютными резервами и проанализировать упущенные возможности по более интенсивному наполнению ЗВР», — прогнозирует Виталий Шапран.