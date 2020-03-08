Хотя 8 марта не является в Польше выходным и даже официальным праздником с 1993 года, в этот день прекрасный пол получает цветы и подарки, а феминистки устраивают шумные демонстрации

Польша не была среди европейских лидеров в праздновании Международного женского дня. Во-первых, в 1911 году, когда этот день впервые отметили по инициативе Международной конференции женщин-социалисток и лично Клары Цеткин, Польши просто не было на карте Европы — её земли были разделены между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями. Во-вторых, одним из главных требований женского движения в начале ХХ века, да и ранее, было предоставление слабому полу избирательного права — но в возрождённой Польше такое право женщины получили одним из первых решений Учредительного Сейма в 1918 году.

Первые мероприятия по поводу Международного женского дня в Польше организовал Центральный женский отдел Польской социалистической партии в 1924 году, и они не были праздничными. Во время митингов и демонстраций женщины-работницы в первую очередь требовали улучшить условия труда и платить им равную с мужчинами заработную плату за одинаковую работу. Но в межвоенной Польше к 8 марта обычно относились как к причуде, феминистскому изобретению и попыткам заморочить людям головы. Первыми оценили потенциал специального женского дня… польские коммерсанты. Они быстро поняли, что реклама, направленная на женщин, которая обещает им здоровье и красоту как гарантию счастья, вызывает огромный рост продаж и, следовательно, обеспечивает прибыль. Построение культа. Как кандидаты в президенты Польши бегали «волчьими тропами» бандитов © Brian Aslak / flickr

Конечно, нынешнюю рекламную вакханалию накануне Дня женщин, как этот праздник называют в Польше, не сравнить с 1920-1930-ми, однако суть та же. Тогда ещё не было телевидения, и «рекламные ролики», гарантирующие лучшую судьбу при помощи «чудодейственных средств», печатались в газетах и журналах в виде мини-комиксов. Вот как выглядел один из них, который вполне мог бы быть синопсисом современного рекламного спота.

Всё начинается с информации: «Никто не приглашал её на танец — и ей это надоело». Женщина решает не идти на очередные «танцы» и одновременно просматривает прессу. Она находит рекламу мыла «Palmolive», которая обещает, что через три недели её кожа станет ослепительно красивой. Проходит месяц. Танцевальный зал, та же женщина отвечает мужчине, приглашающему её на танго: «К сожалению, у меня свободен только восьмой танец…» В другом варианте рекламы тот же результат был получен путём замены зубной пасты, а ещё один успех в танцзале оказался связан с использованием определенной жидкости для полоскания рта.

Интересно, что уже более 80 лет назад на страницах популярных польских журналов появлялись рекомендации типа: «Что делать, чтобы похудеть и сохранить молодость?» Вот один из советов: «Чтобы поддерживать хорошее здоровье и чтобы все органы функционировали должным образом, женщина должна выполнять физические упражнения каждое утро, сразу после подъёма, в течение 15 минут. Короткая прогулка должна завершать эту ежедневную омолаживающую процедуру». А если какая-нибудь дама хотела набрать вес? На этот случай также был совет: «Ешьте много густых супов, много жирного, и отдыхайте после каждого приема пищи в течение получаса или часа».

После окончания Второй мировой войны и создания Польской Народной Республики Международный женский день стал государственным праздником — что имело как положительные, так и отрицательные стороны. К последним стоит отнести идеологизацию 8 марта, особенно в 1950-1960-е годы. Тогда на первых страницах мартовского номера самого популярного женского журнала «Подруга» («Przyjaciółka») вполне можно было прочитать: «8 марта все женщины, которые любят свою страну, осознавая свои обязанности, докажут, что Народная Польша может рассчитывать на миллионы своих дочерей! Женщины городов и сёл! Жены и матери! Пусть 8 марта станет праздником для каждой из вас!» Акцент всегда делался на труде: накануне 8 марта портреты женщин разных профессий появлялись в общественных местах Польши.

С другой стороны, 8 марта было в ПНР выходным днём, а накануне на всех предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях чествовали женщин и девушек. Причём сценарий предусматривал не только пафосные речи и награждение почётными грамотами, но и вручение дамам цветов (как правило, гвоздик) и презентов (за которые часто приходилось расписываться). Подарками в основном были потребительские товары, дефицитные на социалистическом рынке: колготки, полотенца, мыло, кофе или чай. Неудивительно, что для многих польских женщин, чья молодость пришлась на 1960-1970-е годы, 8 марта до сих пор ассоциируется именно с гвоздиками, колготками и мылом. Метания Варшавы. В Польше готовят пляску на костях в Смоленске © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Во времена Польской Народной Республики реклама также функционировала, у производителей и торговли были специальные средства на эти цели. Однако она носила совершенно иной характер, чем в условиях свободного рынка. Накануне 8 марта магазины предлагали различные типы подарков для женщин, которые должны были купить их мужья, партнёры или родственники, а также косметику, хотя и не с таким «чудесным эффектом», как в рекламе 1930-х. На первом плане в те годы были товары для дома — стиральные машины, пылесосы, газовые плиты и т.п., то есть устройства, основная цель которых состоит в избавлении женщины от домашних дел, чтобы у неё оставалось больше сил и времени на работу и общественную деятельность. Так что и тут главенствующей была идеология.

После краха социализма в Польше в 1989 году Международный женский день ещё несколько лет оставалось государственным праздником, хотя официальные мероприятия по его поводу старый смысл потеряли, а нового не приобрели. «Добила» праздник первая женщина-премьер демократической Польши Ханна Сухоцкая, по предложению которой польский парламент в начале 1993 года сделал 8 марта обычным днём. Отмечу, что ставшая к тому времени политиком правых взглядов пани Сухоцкая относилась к номенклатуре времён Польской Народной Республики. Она входила в высшее руководство младшего партнёра польских коммунистов — Демократической партии, которую представляла сначала в городском совета города Познань, потом в совете воеводства, а с 1985-го стала депутатом Сейма ПНР. Кроме того, её бабушка в 1918 году была активисткой женских организаций. Возможно, всё дело в том, что Сухоцкая так и не создала семью, и таким образом изощрённо отомстила более удачливым в этом плане польским женщинам.

Хотя в последующие годы к власти в Польше неоднократно приходили левые, они не вернули Международному женскому дню статус государственного праздника. Но День женщин в Польше остался праздником народным, когда абсолютное большинство женщин с радостью получает подарки от любимых и близких — хотя, естественно, тут не обошлось без вездесущей торговли и рекламы. Конечно, есть ряд польских политиков, которые накануне 8 заводят старую шарманку о «гвоздиках и мыле», причём среди них встречаются и женщины, но серьёзно на это никто не реагирует. Как написала два года назад польская журналистка Кристина Теллер, ни один из праздников типа дня влюблённых или дня учителя не вызывает столько дискуссий, как День женщин. «Вы знаете какого-нибудь учителя, который говорит: «Для чего День учителя?» Или мать, которая утверждает: «Я мать каждый день, а зачем еще праздновать?» Нет? Я тоже нет», — иронически заметила журналистка.

Ныне почти 90% молодых полячек считают День женщин одним из самых любимых праздников. Более пожилые не настолько благоволят 8 марта, они всё еще помнят старые времена. Что интересно — по поводу Международного женского дня в Польше опять проходят массовые акции феминисток, чего не было на протяжении десятилетий. Точно так же, как американские женщины в начале ХХ века, польские выходят на улицы, чтобы требовать равенства. Уже больше двух десятков лет накануне 8 марта в Варшаве и других больших городах Польши проходит «Манифа» — демонстрация женщин под весьма радикальными лозунгами. Правда, лозунг двадцать первой такой акции, которая пройдёт в Варшаве 8 марта, звучит несколько парадоксально: «Феминизм для климата. Климат для антикапитализма». Организаторы безапелляционно заявляют, что «женщины и дети являются и будут группой, которую климатический кризис зацепит больше всего». Теперь остаётся понять, к какой категории — женщин или детей — относится Грета Тунберг…